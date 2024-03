Pražský magistrát nabídne Komerční bance 3,65 miliardy korun za budovu na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice. Mohli by se tam v budoucnu nastěhovat úředníci z pronajatého Škodova paláce v Jungmannově ulici. V pátek to schválili městští zastupitelé.

„Objekt vyhovuje z hlediska kapacity, která je zhruba o třetinu větší než stávající prostory ve Škodově paláci,“ stojí v zastupiteli schváleném dokumentu. Soubor tří propojených budov va Václavském náměstí má přes padesát tisíc metrů čtverečních podlahové plochy. Vhodná je podle magistrátu lokalita v centru města na křížení všech tří tras metra. Kromě kancelářských prostor je zde i jeden byt. V přízemí hlavní budovy směrem k Václavskému náměstí jsou dnes restaurace a další maloobchodní plochy. A pro zajímavost, přes tisíc metrů čtverečních zabírá bankovní sejf. Před pěti lety byla dokončena půlmiliardová rekonstrukce objektu.

Prodej neoklasicistní budovy z druhé poloviny 20. let minulého století potvrdil ředitel komunikace Komerční banky Tomáš Zavoral. Dále však věc nechtěl komentovat. Radní města pro finance Zdeněk Kovářík uvedl, že banka umožnila městu podat nabídku i po termínu. Je možné, že se o nákup budovy ucházeli i další zájemci, výsledek soutěže by měl být znám začátkem příštího týdne. Pokud bude město vybráno, musí transakci dokončit do letošního června. V budově je dvanáct nájemců, kromě Komerční banky zde sídlí například i část ministerstva průmyslu a obchodu nebo český metaverse projekt Victoria VR.

Ze všech zvažovaných možností je zvolená budova podle radního Kováříka pro účely úřadu nejvhodnější. Magistrátní úředníci nyní sídlí na několika místech. Velká část z nich - zhruba 1200 z celkových asi 2200 - je ve Škodově paláci v Jungmannově ulici. Tam ale magistrátu v roce 2028 skončí nájemní smlouva s vlastníkem, investiční společností GLL. Do té doby musí město vyřešit, kam pracovníky přesune.

Do Jungmannovy ulice sestěhovalo úředníky vedení Prahy za bývalého primátora Pavla Béma (ODS). Situací kolem nájmu se zabývala Praha následně několik let a s původním majitelem paláce, firmou Copa retail, se neúspěšně soudila kvůli výši nájmu. Někdejší vedení města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) dohodlo úpravu nájemní smlouvy. Dvacetiletý nájem měl město stát 4,4 miliardy korun, nakonec zaplatí o 860 milionů korun méně. V roce 2017 palác koupila investiční společnost GLL Real Estate Partners se sídlem v Mnichově.

V posledním roce zvažovalo vedení Prahy koupi budovy hlavní pošty v Jindřišské ulici za více než miliardu a půl, ale s Českou poštou se nakonec nedohodlo. Budova na prestižní adrese byla za prvé příliš malá a magistrát by musel úředníky rozmístit i na jiné adresy, a za druhé byla ve špatném technickém stavu a vyžádala by si nákladnou rekonstrukci. Kromě budovy Komerční banky na Václavském náměstí, uvažovalo město ještě o jedné další variantě, jak řekl deníku e15 dříve radní pro majetek Adam Zábranský.

V minulosti se objevil i plán na stavbu nové budovy Na Knížecí, z toho však také sešlo. Vedení města sídlí v budově Nové radnice na Mariánském náměstí.