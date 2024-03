„Počítali jsme s dokončením v roce 2025, jenže po odkrytí základů, podlah a podhledů pravého křídla se ukázalo, že reálný technický stav si vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukci, než bylo možné před zahájením prací předpokládat,” popisuje situaci pražský radní pro majetek Adam Zábranský. Město původně předpokládalo náklady kolem 2,6 miliardy korun, nyní se přepracovává projektová dokumentace, ze které by měl vyjít aktualizovaný odhad nákladů. Ty možná přesáhnou i tři miliardy korun. Hotovo by mohlo být do dvou let.

Víc než historická replika

Požár z roku 2008 paradoxně pomohl k modernizaci celého paláce. Pod vyhořelým křídlem vykopal stavitel pět metrů hluboký suterén, který poslouží jako zázemí pro pořadatele akcí i návštěvníky. Budou sem moci zajíždět zásobovací kamiony, parkovat auta a bude zde umístěna strojovna a vzduchotechnika. Časem odsud povede podzemní tunel do Křižíkových pavilonů, který využijí v suterénních garážích parkující návštěvníci.

Průmyslový palác na Výstavišti Palác byl postaven při příležitosti Jubilejní zemské výstavy v roce 1891 podle návrhu architekta Bedřicha Munzbergera. Od počátku sloužil k pořádání výstav a dalších kulturních akcí, i když původně mělo jít o dočasnou stavbu. V letech 1952 až 1954 komunistická vláda rozhodla o změně funkce a hlavní halu paláce nechala přestavět ve stylu socialistického realismu na společenský a taneční sál. Změnilo se i jeho jméno na Sjezdový palác, který byl součástí tehdejšího Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. Původní název Průmyslový palác byl budově navrácen v roce 1990. Palác zachvátil 16. října 2008 požár, při němž úplně vyhořelo levé křídlo budovy, škoda dosáhla jedné miliardy korun. Dlouho očekávaná rekonstrukce a dostavba chybějícího křídla začala v únoru 2022.

Nad zbrusu novým suterénem už dělníci postavili sedm ocelových oblouků nosné konstrukce a základy konstrukce střechy. Její dokončení, betonáž obvodových i výstavba štítových stěn by měly proběhnout už letos. Oblouky zdobí nýty, podobné jako u původního pravého křídla. „Ty jsou jen okrasné,“ usmívá se David Čech, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav, která je hlavním zhotovitelem stavby.

Levé křídlo nemá být podle Čecha přesnou historickou replikou, ale spíš moderní tvarovou kopií. I když zvenku by to návštěvník neměl téměř poznat. Stavbu nebudou držet jen cihly, ale zejména beton, bude zde moderní odvětrávání i hasící technologie, a třeba do oken půjdou trojskla, což napomůže energetické úspoře.

Na rozdíl od pravého křídla zde už nebude vestavba, kterou v obou křídlech vybudovali v padesátých letech komunisté. Návštěvníci tak uvidí ocelovou konstrukci levého křídla v celé kráse jako kdysi jejich předchůdci na konci 19. století.

Průmyslový palác na Výstavišti prochází rekonstrukcí, po které bude mít opět obě křídla. Levé podlehlo požáru v roce 2008.|e15 Michaela Szkanderová

Ve střední hale a v historickém pravém křídle dochází k renovaci vitráží i malovaného stropu, fasády se dočkají doplnění dekorativních prvků, které byly za minulého režimu odstraněny. Dokončuje se také obnova zničené hodinové věže, která by se měla vrátit na vrchol paláce letos v létě. V pravém křídle museli stavitelé neplánovaně odstranit kvůli špatnému stavu a nízké nosnosti podlahu. „Protože jsme ve výstavním prostoru, musíme počítat s mnohem větší zátěží podlahy než v jiných budovách,“ ukazuje Čech na sutiny po odstranění dřevěných parket a podloží. Opravou musí projít i sama nosná ocelová konstrukce a také už zmíněná vestavba, v podobě z roku 1954. Díky rozsáhlé rekonstrukci se podařilo v celém paláci vybudovat síť moderních technologických kanálů.

Evropské veletržní ambice

Výstaviště má s Průmyslovým palácem velké plány. Spolu s Křižíkovými pavilony nabídne velkokapacitní prostor pro pořádání veletrhů a konferencí, a to přímo v srdci města a v blízkosti budoucí dráhy na letiště. „Naše obchodní oddělení už prostory paláce obchoduje a zájem ze světa nás jen nadále ujišťuje, že budeme už brzy jedním z hlavních minimálně evropských veletržních a eventových hráčů,“ věří Tomáš Hübl, předseda představenstva městské firmy Výstaviště Praha, která spravuje i nedalekou Holešovickou tržnici.

„Letos se budou také otevírat střechy Křižíkových pavilonů, kde vznikne obrovská pobytová terasa pro veřejnost s krásným výhledem,“ připomíná pražský radní Zábranský. Na pražském Výstavišti by se mělo také znovu otevřít divadlo Spirála s unikátní kruhovou konstrukcí, které od povodní 2002 čeká na rekonstrukci.