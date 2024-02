Věkově nejmladší, služebně jedním z nejstarších. Pražský radní Adam Zábranský, který měl dříve na starost oblast bydlení, získal pod primátorem Bohuslavem Svobodou jednu z nejžádanějších pozic – gesci majetku. Už přesně rok řídí v Praze nákupy, prodeje a renovace za miliardy. Největší letošní akvizicí by měla být historická budova Nákladového nádraží Žižkov, město se kromě toho snaží získat i přilehlé vlakové koleje. „Mohl by to být první případ v Česku, kde by se využilo původní železniční těleso na výstavbu tramvajové tratě,“ přibližuje pirátský radní.