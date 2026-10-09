Praha v tichosti zrušila maximální ceny pro taxíky. Nic jsme neschválili, zlobí se radní
- Cena za kilometr jízdy vozem s taxametrem už není nijak omezená.
- Podle radního pro dopravu to však vedení města neschválilo. Rozhodli úředníci.
- Regulaci cen chce radní co nejdříve obnovit.
Pražský magistrát od 1. října zrušil cenové stropy pro klasické taxislužby využívající taxametr. Vyplývá to z rozhodnutí uveřejněného na webu hlavního města a v pátek na to upozornil server Zdopravy.cz. Podle zveřejněného dokumentu o kroku rozhodlo vedení města, což však popřel náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti). Odbor podle něj rozhodl sám a náměstek bude chtít ukončení regulace zvrátit.
Poslední změna cenových stropů pro klasické taxikáře začala v metropoli platit od letošního 1. srpna, kdy se maximální cena za kilometr zvedla z 36 na 42 korun. Komora taxikářů tehdy označila zvýšení za nedostatečné. Nyní magistrát k 30. září cenový výměr, a tím i regulaci, úplně zrušil s odůvodněním, že o tom rozhodlo vedení města.
To popřel Beránek. „Již téměř dva roky není cenová regulace taxislužby řešena formou politického rozhodnutí nařízením rady, ale pouze opatřením obecné povahy v gesci úřadu, konkrétně odboru daní, poplatků a cen,“ uvedl Beránek.
Dodal, že na jaře se spolu s primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS) sešli se zástupci taxikářů a o možných změnách v cenové regulaci diskutoval i na úrovni koalice, kde však na otázku nepanoval jednotný názor.
Náměstek proto podle svých slov požádal odbor o přípravu podkladů pro další diskusi v městských komisích a výborech, ze které by vzešlo rozhodnutí o cenové regulaci. „Místo toho však odbor daní, poplatků a cen rovnou rozhodl o jejím zrušení. S tímto krokem rozhodně nesouhlasím a budeme ho chtít v co nejkratším možném termínu revidovat,“ uvedl Beránek.
Zrušení regulace na sociální síti X kritizoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, podle kterého otevírá cestu nekalým praktikám ze strany taxikářů a účtování neadekvátních cen. „Je proto jen otázkou času, kdy se objeví první případy jízdy v řádu desítek tisíc korun. No, a Pražany ani turisty samozřejmě nikdo nevaroval, že je pražský magistrát nenápadně připravil o ochranu cenových stropů,“ uvedl.
Cenová regulace pro alternativní taxislužby typu Uber či Bolt již byla podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana zrušena ministerstvem financí k začátku loňského roku.