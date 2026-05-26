Aktualizováno: Státní zástupce je pro předčasné propuštění Dominika Feriho z vězení. Psycholožka tvrdí, že se změnil
- Teplický soud vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení.
- Stanovil mu tříletou zkušební dobu, dohled a povinnost omluvit se poškozeným.
- Proti propuštění vystoupil zástupce poškozených, žalobce i obhajoba byli pro.
Okresní soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Stanovil zkušební dobu tři roky a dohled nad odsouzeným, který se musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu, který nabízí probační a mediační služba. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění. Soud se ztotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně.
Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených, podle něj mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy, další pobyt za mřížemi nedoporučila, pro společnost není nebezpečný.
K podmíněnému propuštění musí být splněny tři podmínky, vedle odpykání poloviny trestu to je prokázání polepšení a předpoklad vedení řádného života. Feri v závěrečné řeči řekl, že by po případném propuštění hledal cestu přes zmocněnkyni, jak odstranit obavy žen. Uvedl, že žil řádným životem před nástupem do vězení a hodlá v tom pokračovat. „Odvážím se tvrzení, že polepšení bylo prokázáno,“ řekl.
Státní zástupce uvedl, že Ferimu prospěly další čtyři měsíce ve vězení. „Je vidět posun proti minulému veřejnému zasedání, pracoval na sobě,“ uvedl Ondřej Langr, který navrhl dohled nad Ferim po propuštění. Zmínil, že změna postoje odsouzeného může být účelová, nicméně lze předpokládat, že povede řádný život.
„Minimálně od ledna došlo k posunu v tom, že od sebestřednosti, vysokého sebevědomí až arogance se chování odsouzeného změnilo,“ uvedl soudce Jaroslav Malchus. Zmocněnec požadoval doplnit dokazování o psychologický posudek, což soud zamítl. Obhájkyně zdůraznila, že nelze porovnávat jednání člověka ve věku blízkém věku mladistvého s chováním člověka téměř třicetiletého.
Chci vést řádný život, tvrdí Feri
Feri slíbil, že v případě propuštění povede řádný život a snažil by se snížit újmu poškozených žen, pokud to bude možné. Teplický soud v polovině ledna zamítl Feriho žádost. Tehdy se Feri hájil sám, v úterý měl v soudní síni obhájkyni a důvěrníka. Odvolací krajský soud v polovině dubna rozhodl o vrácení případu do Teplic, přičemž formálně Feriho stížnosti vyhověl.
Změna priorit
Feri ve věznici uklízel kanceláře. Má několik pochval, žádný kázeňský prohřešek. Podle svědků pracoval nad rámec svých povinností, vztahy s odsouzenými má bezproblémové, nikdy neměl žádné konflikty s dalšími zaměstnanci. Feri u soudu dnes řekl, že od trestních skutků uplynula značná doba, on se sám změnil. V době spáchání skutků mu bylo 19 a 21 let, teď mu je 29 let. Uvedl, že se změnily jeho priority, nemá zájem o nahodilé kontakty, ale chce vést řádný život, založit rodinu. „Je mi velmi líto újmy, kterou poškozené pociťují,“ uvedl s tím, že po případném propuštění by kontaktoval zmocněnkyni žen s dotazem, jak by jejich újmu mohl zmírnit. „Poučení z trestu bylo zásadní,“ řekl. Podle něj už nemůže dělat nic víc.
Do vězení nastoupil bývalý člen TOP 09 koncem května 2024 poté, co ho pražský soud v listopadu 2023 uznal vinným ve všech bodech obžaloby, vyměřil mu tříleté vězení a nařídil uhradit majetkovou a nemajetkovou újmu obětem. S odvoláním Feri neuspěl. Od začátku vinu odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek.