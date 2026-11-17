U hlavního nádraží v Praze se srazily dva vlaky, zraněných jsou desítky
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- Zranilo se 46 lidí. Čtyři z nich těžce, včetně obou strojvedoucích.
- České dráhy cestující z obou vlaků odškodní za způsobený úraz i za majetkovou újmu.
- Kriminalisté a drážní inspektoři zjišťují příčiny nehody.
U hlavního nádraží v Praze se ráno srazily dva vlaky. Zranilo se 46 lidí, čtyři z nich těžce, včetně obou strojvedoucích. Vyšetřovatelé zjišťují příčiny nehody.
Jeden z vlaků podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) zřejmě projel návěstidlo zakazující jízdu. Drážní inspekce zatím škodu vyčíslila na více než 16 milionů korun. Provoz na trati směrem do Vysočan a Libně byl zhruba dvě hodiny přerušen, po deváté hodině se podařilo obnovit provoz čtyř nástupišť hlavního nádraží. Nehoda komplikovala provoz na trati zhruba šest hodin, kolem 13 hodiny byl provoz obnoven v plném rozsahu. Vyplývá to z informací záchranných složek, Správy železnic a Českých drah (ČD).
Nehoda se stala kolem 7:20 na mostě nad Seifertovou ulicí v Praze 3. V nižší rychlosti se čelně srazily dva osobní vlaky, jeden jel do Milovic a druhý z Mladé Boleslavi. „Nebudu předjímat, jestli to byla technická závada nebo lidský faktor, ale zatím to vypadá tak, že jeden vlak projel červené návěstidlo,“ řekl Bednárik s tím, že zákazem projel zřejmě vlak jedoucí do Milovic.
Centrální zabezpečení aktivovalo takzvaný generální stop, který zastavil všechny vlaky, srážce ale zcela nezabránil. Vlaky se střetly při dobržďování. „Naštěstí, protože to mohlo dopadnout hůř,“ podotkl ministr.
Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče nebyla nehoda destruktivní. Hasiči zasahovali ve druhém stupni poplachu, jejich primárním úkolem bylo třídění zraněných osob. Nikoho nebylo nutné vyprošťovat.
Zranění byli podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse transportováni do pražských nemocnic tak, aby žádná z nich nebyla zahlcená. Středně těžce zraněných bylo 12, lehčí zranění utrpělo 30 lidí.
„Na místě jsou již kriminalisté, kteří ve spolupráci s drážními inspektory zjišťují všechny příčiny a okolnosti nehody a také především, kdo za srážku vlaků ponese odpovědnost,“ uvedli policisté.
Bývalý ředitel ČD Michal Krapinec, který z funkce letos v srpnu odstoupil, varuje před předčasnými soudy o příčinách nehody. „Počkejme na závěry důkladného vyšetřování. Bezpečnost cestujících i zaměstnanců železnice musí být vždy na prvním místě,“ napsal.
České dráhy cestující z obou vlaků odškodní za způsobený úraz i za majetkovou újmu. „Prosíme přímé účastníky této události nebo jejich rodinné příslušníky, aby nás kontaktovali na e-mailu odskodneni@cd.cz, abychom jim mohli poskytnout veškeré potřebné informace související s odškodněním,“ uvedly ČD.
Na trati i přes částečné obnovení provozu stále platí několik omezení. Ve směru na Libeň se jezdí po dvou kolejích, na Vysočany po jedné. Z hlavního nádraží vlaky odjíždějí jen z nástupišť 13 až 20. Vlaky na trase Praha - Hradec Králové nadále začínají a končí ve Vysočanech. „Provoz se bude postupně stabilizovat. Do té doby prosím počítejte se zpožděním," uvedl dopravce.