Jak zajistit rozvoj českého obranného průmyslu. Sledujte živě konferenci e15 Obrana a bezpečnost
- Exkluzivní setkání pořádané redakcí e15, časopisem Reflex a našimi partnery.
- Akce se zaměří na jedny z nejdůležitějších otázek současnosti – zajištění bezpečnosti a rozvoj českého obranného průmyslu.
- Mezi řečníky vystoupí Karel Havlíček, Kristýna Helm, David Havlíček a mnoho dalších.
Program zahájí bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který kromě jiného rozebere otázky spolupráce státu a firem obranného průmyslu. Na to naváže panel s názvem Spolupráce státu a obranného sektoru, ve kterém se diskutující zaměří na efektivitu, perspektivy i budoucnost spolupráce státních institucí a zbrojařských společností.
Další panel Financování a export se bude věnovat kapitálu, pojištění a exportní podpoře pro firmy obranného průmyslu. Poslední panel Inovace obranného průmyslu propojí otázky modernizace, inovací, výzkumu a vědy v obranném průmyslu.
Program:
12:30→12:40: Úvodní slovo, Karel Havlíček; moderuje: Viliam Buchert, editor, Reflex
12:40→13:25: Spolupráce státu a obranného sektoru, Kristýna Helm, David Chour, Radka Konderlová; moderuje: Martin Bartkovský, šéfredaktor, Reflex
13:25→14:10: Financování a export, David Havlíček, Miroslav Stříbrný, Petr Válek; moderuje: Nikita Poljakov, šéfredaktor, e15
14:30→15:15: Inovace obranného průmyslu, Pavel Bulant, Miroslav Hlaváč, Milan Macholán, Martina Tauberová; moderuje: Viliam Buchert, editor, Reflex