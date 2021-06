Jaroslav Bukovský: Jak se neutopit v bahně meme akcií, a přesto znásobit sázku | E15.cz

Rozmohl se nám tu takový nešvar. Totiž „investice“ neinformovaných lidí do věcí, o které nemá smysl opírat ani staré kolo. Ne, tentokrát nejde o kryptoměny, nýbrž o akcie vesměs upadajících byznysů, jejichž nákupy jsou odstartovány tou či onou banální teorií davu. Investování pak více než kdy dříve připomíná postup vpřed skrze minové pole na hranici Konžské demokratické republiky. Burziánům nezbývá než otrhávat kopretiny a omílat stále do kola: Je to meme, není to meme, až do skonání věků. Tahle akcie, která investorům letos už více než zdesetinásobila majetek, se však nezdá být meme a podle analytiků je teprve v poločase svého rozkvětu.