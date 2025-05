Blíží se olympiáda pod vlivem. V USA se uskuteční první dopingové hry

První ročník takzvaných vylepšených her (Enhanced Games), jejichž účastníci budou moci využít nedovolené metody včetně dopingových, se uskuteční v květnu 2026 v Las Vegas. Na svém webu to oznámili pořadatelé. Soutěžit se bude v plavání, atletice a vzpírání.

O uspořádání akce, jejíž účastníci by se nemuseli řídit standardy dodržovanými v daných sportech, mluví její zakladatel Aron D'Souza už několik let. Tvrdí, že nová soutěž může změnit sportovní vědu, zatímco kritici poukazují na to, že její účastníci riskují své zdraví.

Enhanced Games zatím lákají na čtyři jména. Jedním z nich je řecký plavec bulharského původu Kristian Gkolomejev, jenž v rámci programu vylepšených her v únoru zvládl 50 metrů volným způsobem v čase 20,89. Zaplaval tak o dvě setiny rychlejší čas, než je oficiální světový rekord, nicméně měl na sobě celotělové plavky, které nepovolují pravidla zastřešující organizace World Aquatics.

Doping, věda a technologie prý zlepšují výkon

„Jsem něco jako řidič auta, ale potřebuju mít za sebou tým,“ uvedl jednatřicetiletý Gkolomejev. Loňský mistr Evropy a pátý muž z olympijské Paříže si vedle zakázaných plavek pomohl i dopingovými látkami, které s odkazem na lékařské tajemství neupřesnil.

„Měl by už být ve sportovním důchodu, ale plave rychleji než kterýkoli člověk před ním. Proč? Protože využil technologii a vědu, aby zlepšily jeho výkon,“ uvedl D'Souza. „Myslím, že jakmile to svět zjistí, všichni to budou chtít. Každý muž ve středním věku, jenž kdysi dělal závodně sport a nyní ho trápí bolesti zad, si řekne: 'Co bere a jak to mohu získat?'“ dodal australský podnikatel.

Dalšími plavci v programu Enhanced Games jsou bývalý mistr světa James Magnussen z Austrálie, světový rekordman na 50 motýlek Andrij Govorov z Ukrajiny a vicemistr Evropy Josif Miladinov z Bulharska.

Účastníci si přijdou na stovky tisíc dolarů

Účastníci premiérových vylepšených her mají přislíbené lukrativní finanční odměny ve stotisících dolarů plus bonusy za překonané rekordy. Gkolomejev za svůj historický čas dostal rovný milion dolarů.

Světová antidopingová agentura (WADA) dlouhodobě akci kritizuje a varuje účastníky před tresty a zdravotními riziky. Mezinárodní federace sportovní medicíny tvrdí, že projekt by mohl vést ke zneužívání mladých sportovců.

„Myšlenka, že díky lékařskému dohledu na místě získáte jasnou představu o zdravotních rizicích plynoucích z užívání zakázaných látek, je medicínský a vědecký nesmysl,“ uvedl vědecký ředitel WADA Olivier Rabin. „Je to jako v římském cirku, obětujete životy lidí čistě pro zábavu. Jakou to má hodnotu? Myslím si, že žádná zodpovědná společnost by se tímto směrem neměla vydávat.“

Během čtyř dnů premiérových vylepšených her by se mělo soutěžit v plavání na 50 a 100 metrů volným způsobem a motýlkem, v atletických sprintech na 100 metrů a krátkých překážkách a ve vzpírání v trhu a nadhozu.