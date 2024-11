Česká národní banka ve čtvrtek snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na rovná čtyři procenta. Sazba je tak nejníže od února 2022. Nenaplnila se tak očekávání menší části trhu, že by centrální banku mohl od dalšího uvolňování měnového politiky odradit výsledek amerických prezidentských voleb. Donald Trump je totiž ekonomy vnímán jako inflační faktor, který se může perspektivně přelít do globálního hospodářství a zvláště pak do malé otevřené ekonomiky, jakou je Česko.