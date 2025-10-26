Autonomní vozidla změní městskou mobilitu stejně, jako iPhone inovoval telefony, říká manažer Boltu
Zatímco před deseti lety vládly individuální dopravě ve městech klasické taxíky, dnes jsou podle manažera platformy Bolt Jana Huka poměry radikálně jiné. Klasické taxi totiž podle něj představuje už jen pár procent trhu. Příštím přelomem pak bude nástup autonomních vozidel. „Bude to stejný game changer, jakým byl třeba iPhone pro telefony,“ prohlásil na konferenci Mobility&Future, kterou pořádala e15.
Když Bolt před deseti lety přišel do České republiky, kopíroval vizi z domovského Estonska. Tedy zmodernizovat taxislužby, které podle Huka zaspaly vývoj. „Spousty věcí se už řešily přes telefony, ale taxislužby pořád fungovaly přes dispečinky,“ připomněl. „Estonsko je malá země. Pokud to v ní startup myslí vážně, musí okamžitě expandovat do dalších trhů,“ řekl. Česko bylo jedním z prvních míst, kam Bolt přišel, a tak je pro něj dnes něčím jako domácím působištěm. Proto se v něm také snaží o co největší pokrytí a expanduje z Prahy do dalších měst.
V letech 2015 až 2016 měl takzvaný ridehailing, tedy služby, jaké nabízí Bolt a podobní poskytovatelé, podle Huka na trhu zhruba pětiprocentní podíl. 95 procent připadalo na klasické taxislužby. Dnes je tomu podle něj obráceně. Na začátku také byly podobné platformy doménou mladších lidí se zájmem o moderní komunikační nástroje. Dnes je využívají všechny věkové kategorie.
Nezměnil se ale jen svět taxi, nýbrž i samotná platforma. Její vize se posunula od úzkého zaměření směrem k městské mobilitě. Například poskytováním carsharingu (sdílení a půjčování automobilů), který má sloužit k tomu, aby uživatelé ve městech nemuseli auta vlastnit.
K významnému posunu podle Huka, který v Česku řídí komunikaci platformy, došlo také v transparentnosti. Lidé jsou podle něj dnes už překvapeni, pokud se setkávají s nepravostmi, na jaké byli dřív zvyklí.
Proměna Boltu za covidu
Významným přelomovým bodem ve vývoji se stalo období covidu. „Nastal devadesátiprocentní úbytek turistů. Pomohlo nám, že jsme se zaměřovali na lokální klientelu, což podpořilo růst pro další roky,“ řekl Huk. V postcovidové době se také platforma potýkala s nedostatkem řidičů. Po invazi na Ukrajinu ale přišlo hodně lidí z této země. Většina začala jezdit jako flotiloví řidiči, protože je to jednodušší. Časem pak někteří přešli na jízdu s vlastními vozy. „Má to své výhody, je to finančně zajímavější,“ prohlásil.
Jednou z relativních novinek platformy je i služba Women for Women, kdy si řidička může zvolit, že bude vozit pouze ženy, a naopak zákaznice, že ji nemá vézt muž. Podle Huka šlo při jejím zavedení hlavně o partnerské řidičky. „Protože pro ně nebylo komfortní vozit partičky opilců v noci,“ zdůraznil. Šlo tedy o to, aby si mohly vybrat, koho budou přijímat jako pasažéry ve které hodiny. Dnešní ohlasy jak ze strany řidiček, tak i zákaznic jsou podle něj pozitivní.
Jaká budoucnost čeká městskou mobilitu?
Zatím je a nějakou dobu ještě bude číslem jedna mezi službami Boltu zmíněný ridehealing. Tedy objednávání odvozu přes mobilní platformu. Nicméně roste i carsharing a podle Huka mají potenciál i další služby včetně mikromobility. Ta by měla být v Praze do budoucna více omezená, přitom patří mezi nejefektivnější a nejekologičtější řešení přepravy na krátké trasy. Manažer Boltu míní, že vždy budou existovat uživatelé s potřebou nějak vyřešit poslední míle dopravy.
Skutečně radikální změnu pak přinesou autonomní vozidla. „Dnes už zkoumáme možná partnerství s řadou společností o jejich implementaci. Je to ale hudba vzdálené budoucnosti,“ říká Huk. Nepůjde o rok či dva, přičemž k úspěchu je nutné, aby byla vyřešena místní legislativa a aby byla autonomní vozidla použitelná v každém počasí a byla dostupná většímu množství lidí i firem.