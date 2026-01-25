Evropa vyměnila ruský plyn za americký. Teď se bojí nové energetické závislosti
- EU se stále více spoléhá na americký LNG jako náhradu za ruský plyn.
- Napětí kolem Grónska zároveň zvyšuje obavy z nové geopolitické závislosti na Spojených státech.
- Do konce dekády by plyn z USA mohl tvořit až čtyřicet procent dovozu do Evropské unie.
Evropa si dělá starosti kvůli své rostoucí závislosti na plynu dováženém ze Spojených států v situaci, kdy se její vztahy s Washingtonem vyostřují kvůli snahám administrativy prezidenta Donalda Trumpa ovládnout strategicky důležité Grónsko.
Píše o tom server Politico, který připomíná, že americký zkapalněný zemní plyn (LNG) měl pro Evropu představovat bezpečnou alternativu k ruským dodávkám, jejichž dovoz sedmadvacítka v důsledku ruské invaze na Ukrajinu prakticky zakázala. Evropská unie si slibovala, že ve Spojených státech má spolehlivého partnera. Do konce desetiletí by plyn z USA mohl tvořit 40 procent celkového dovozu do EU.
To, že se Evropská unie ve stále větší míře spoléhá na dodávky amerického LNG, „vytvořilo novou, potenciálně vysoce nebezpečnou geopolitickou závislost“, uvedla Ana Maria Jallerová-Makarewiczová z think tanku Institut pro energetickou ekonomiku a finanční analýzu (IEEFA).
„Přílišné spoléhání se na Spojené státy je v rozporu s unijní politikou podpory energetické bezpečnosti prostřednictvím diverzifikace zdrojů, omezení spotřeby a rozšíření nabídky z obnovitelných zdrojů,“ upozornila analytička.
Někteří unijní diplomaté se podle Politica obávají, že Trumpova administrativa by mohla novou evropskou závislost využít k prosazování vlastních cílů. Přestože mimo Spojené státy existují další zdroje plynu, je podle nich nutné brát v úvahu riziko, že v případě invaze do Grónska by USA mohly Evropu od dodávek plynu odstřihnout. „Doufejme, že se tam nedostaneme,“ uvedl nejmenovaný diplomat.
Rostoucí obavy evropských diplomatů a politiků vyvolávají výroky Trumpa a zástupců jeho administrativy ohledně nároků Spojených států na Grónsko. Šéf Bílého domu získání největšího ostrova na světě, který je poloautonomním územím Dánska, označuje za klíčové pro bezpečnost Spojených států a Arktidy. Ovládnutí Grónska Američany by podle Politica uvrhlo transatlantické vztahy do hluboké krize a mohlo by vést až k rozkladu NATO.
Napětí mezi USA a Evropou o víkendu zesílilo poté, co Trump oznámil nová cla na několik evropských zemí do doby, než se podaří dosáhnout dohody ohledně Grónska. Jde o Francii, Dánsko, Německo či Británii. Brusel kvůli tomu Washingtonu pohrozil razantní obchodní odvetou.
Spojené státy jsou největším vývozcem LNG na světě a podle údajů IEEFA představuje americký zkapalněný plyn 27 procent celkového dovozu této suroviny do EU. V roce 2021, tedy rok před ruským vpádem na Ukrajinu, to bylo pouhých pět procent. V rámci EU dovážejí nejvíce amerického LNG Francie, Španělsko, Itálie, Nizozemsko a Belgie. Významné objemy odebírá také Británie, která členem EU není.