Trump mluví o pokroku po schůzce se Zelenským, americký vyjednávací tým už je na cestě do Moskvy
- Prezident USA Donald Trump označil jednání s Volodymyr Zelenskyj v Davos za velmi dobré a zdůraznil, že všichni chtějí mír.
- Rusku vzkázal, že válka musí skončit, detaily schůzky ale neuvedl.
- Americký vyjednávací tým vedený Steve Witkoff míří do Moskvy jednat s Vladimir Putin.
Čtvrteční jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským označil prezident Spojených států Donald Trump za velmi dobré. Po setkání ve švýcarském Davosu prohlásil, že všichni chtějí mír, ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi vzkázal, že válka musí skončit. Další podrobnosti ze schůzky, která trvala asi hodinu, Trump novinářům nenabídl. O dobré schůzce hovořil podle ukrajinských médií též poradce Zelenského pro komunikaci Dmytro Lytvyn.
Schůzka se konala na okraj Světového ekonomického fóra (WEF). Zelenskyj v úterý řekl, že chce jet do Davosu na zasedání WEF jen tehdy, pokud by tam se Spojenými státy podepsal dokumenty o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a o obnově země. Ve středu ale Trump oznámil, že se dnes se Zelenským setká.
Americký prezident ve středu také řekl, že chce zastavit krveprolití na Ukrajině a že jedná také s Putinem. Putin i Zelenskyj chtějí podle nynějšího Trumpova názoru téměř čtyřletou válku ukončit.
Úsilí zastavit válku míří k závěru
Trump těsně před setkáním se Zelenským řekl, že úsilí zastavit válku míří k závěru. Americký prezident dnes dopoledne v Davosu podepsal dokumenty, kterými byla formálně ustavena Rada míru. Ta bude nejprve dohlížet na prosazování míru v palestinském Pásmu Gazy, později se ale chce věnovat i dalším konfliktům. V projevu před ceremonií Trump řekl, že se domníval, že dosáhnout míru mezi Ukrajinou a Ruskem bude snadné. „Ale ukázalo se, že to bude pravděpodobně nejtěžší,“ prohlásil.
Na cestě do Moskvy je nyní americký tým vyjednavačů vedený prezidentovým zmocněncem Stevem Witkoffem. Trump po schůzce se Zelenským řekl, že s Putinem se američtí diplomaté sejdou v pátek. O chystané schůzce Witkoffa s šéfem Kremlu dnes hovořil i Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.