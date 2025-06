Kde má koruna největší sílu? V těchto zemích si s českou měnou nejvíce užijete

9. Slovensko

Zdroj: Petr Jan Juračka

Slovensko by se dalo zařadit do „sváté trojice“ oblíbených cílů Čechů pro zahraniční dovolenou. Právě k východním sousedům míří společně s Chorvatskem a Itálií každoročně nejvíce krajanů na dovolenou. Na rozdíl od těchto dvou zemí láká Slovensko zejména na hory. Češi jezdí nejčastěji na výšlapy do Vysokých i Nízkých Tater nebo za památkami do hlavního města Bratislavy, ale i do termálních lázní.

Kupní síla pro české turisty je na Slovensku velmi příznivá, za 1000 korun si zde pořídíte zboží a služby v hodnotě přibližně 978 korun. Ceny potravin, ubytování i vstupného bývají obecně nižší než v Česku, zejména mimo hlavní turistické oblasti a horská střediska. V turisticky exponovaných místech, třeba v Tatrách či lázních, se ale ceny přiblíží českým standardům. Lokálně je ale stále možné najít výhodné nabídky v menších obcích a regionálních restauracích, stejně jako ubytování za přátelské ceny, včetně privátů nebo menších penzionů. Během posledních let lze sledovat mírný růst cen díky inflaci a nárůstu zájmu turistů, ale ani to neznamená výrazné zdražení.