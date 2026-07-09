Kde se vyplatí na dovolené tankovat? Česko je mezi zeměmi s nejlevnější naftou v Evropě
- Kde je nejlevnější nafta v Evropské unii?
- Česko je díky snížené spotřební dani na špici.
- V žebříčku je také jedna z jinak nejdražších zemí v Evropě.
Ceny pohonných hmot se po jarní krizi v Hormuzském průlivu ustálily. Některé státy dokonce přijaly opatření, aby výkyvy cen zmírnily. Kde je aktuálně v Evropské unii nejlevější nafta? Podívejte se na žebříček, který vychází z dat Evropské komise k 2. 7. 2026. Ceny jsou přepočítané na koruny podle aktuálního kurzu.
10. Lucembursko
Cena nafty za litr: 39,33 Kč
Překvapení na začátek. Lucembursko patří mezi nejdražší země Evropy. Přesto je tu podle Evropské komise aktuálně desátá nejlevnější nafta. Dlouhodobě tomu napomáhá především daňová politika, díky níž jsou pohonné hmoty ve velkovévodství levnější než ve většině okolních zemí. Vláda se tradičně snaží udržovat spotřební daně na konkurenceschopné úrovni, což pomáhá zmírňovat dopady výkyvů cen ropy na světových trzích.
Nízké ceny paliv z Lucemburska už řadu let dělají oblíbenou zastávku pro řidiče z okolních zemí. Díky své poloze mezi Francií, Německem a Belgií využívají tamní čerpací stanice nejen místní obyvatelé, ale také tisíce pendlerů, kamionů i tranzitních řidičů, kteří si zde doplňují nádrž. Právě tento přeshraniční zájem představuje významný zdroj příjmů pro státní rozpočet a je jedním z důvodů, proč si země dlouhodobě zachovává relativně příznivé zdanění pohonných hmot i ve chvílích, kdy okolní státy přistupují ke zvyšování daňového zatížení.
9. Kypr
Cena nafty za litr: 39,19 Kč
Cenu pohonných hmot na Kypru ovlivňují především světové ceny ropy, náklady na námořní dopravu i daňová politika státu. Kvůli krizi v Hormuzském průlivu tamní vláda dočasně upravovala zdanění pohonných hmot, aby zmírnila dopady na domácnosti i podnikatele. Díky tomu se ceny nafty dlouhodobě drží spíše pod průměrem Evropské unie.
Významnou roli na Kypru hraje také silný turistický ruch. Každoročně na ostrov přijíždějí miliony návštěvníků, kteří zvyšují poptávku po pronájmu automobilů i po pohonných hmotách. Přesto se mezi čerpacími stanicemi udržuje poměrně silná konkurence, která brání výraznějšímu růstu cen. Ostrovní ekonomika je navíc citlivá na náklady spojené s dopravou, a proto patří dostupnější ceny paliv mezi faktory podporující cestovní ruch i každodenní mobilitu místních obyvatel.
8. Řecko
Cena nafty za litr: 38,96 Kč
Země s tisíci ostrovů je závislá na rozsáhlé námořní dopravě, která prodražuje zásobování některých oblastí pohonnými hmotami. Přesto se aktuálně Řecko řadí mezi deset zemí Evropské unie s nejnižší cenou nafty, což je dáno především příznivějším vývojem velkoobchodních cen ropných produktů a silnou konkurencí mezi distributory na pevnině.
Stejně jako na Kypru i tady hraje důležitou roli cestovní ruch, který představuje jeden z pilířů řecké ekonomiky. Během letní sezony výrazně roste poptávka po pohonných hmotách ze strany půjčoven automobilů, dopravců i samotných turistů. Na oblíbených ostrovech proto bývají ceny vyšší než na pevnině, zatímco ve větších městech a podél hlavních dopravních tahů drží konkurence čerpacích stanic ceny na uzdě. Rozdíly mezi jednotlivými regiony tak mohou být v Řecku výraznější než ve většině ostatních členských států Evropské unie.
7. Estonsko
Cena nafty za litr: 38,40 Kč
Estonsko se v první desítce zemí Evropské unie s nejlevnější naftou drží především díky poměrně konkurenčnímu trhu a umírněnému daňovému zatížení ve srovnání s řadou západoevropských států. Přestože je země plně závislá na dovozu ropy a ropných produktů, ceny u čerpacích stanic ovlivňuje také blízkost baltského trhu, kde distributoři pružně reagují na vývoj velkoobchodních cen.
Specifickým rysem Estonska je jeho poloha na severovýchodním okraji Evropské unie. Významnou část silniční dopravy zde tvoří mezinárodní tranzit mezi pobaltskými státy a Finskem, kam směřuje zboží prostřednictvím trajektových linek. Ceny pohonných hmot proto ovlivňuje nejen domácí poptávka, ale také konkurence v rámci celého baltského regionu.
6. Španělsko
Cena nafty za litr: 36,43 Kč
Španělsko patří dlouhodobě mezi země západní Evropy, kde jsou ceny motorové nafty příznivější než například ve Francii nebo Německu. Významnou roli hraje poměrně silná konkurence na trhu s pohonnými hmotami i rozsáhlá síť rafinerií a dovozních terminálů, které usnadňují zásobování. Konečnou cenu ovlivňuje také daňové zatížení, které není ve srovnání s některými dalšími státy eurozóny tak vysoké.
Na vývoj cen má vliv také rozsáhlá silniční síť a vysoká závislost země na automobilové dopravě. Španělsko každoročně navštíví desítky milionů turistů, kteří výrazně zvyšují poptávku po pohonných hmotách zejména během letní sezony. Přesto se ceny daří držet na relativně nízké úrovni díky silné konkurenci mezi tradičními čerpacími stanicemi, nízkonákladovými řetězci i čerpacími stanicemi u supermarketů.
5. Slovensko
Cena nafty za litr: 35,98 Kč
Slovensko se dlouhodobě řadí mezi státy Evropské unie, kde jsou ceny nafty spíše pod evropským průměrem. K příznivější cenové hladině přispívá také nižší daňové zatížení. Na domácí ceny mají vliv také velkoobchodní ceny ropných produktů v okolních zemích, protože slovenský trh je úzce propojený se sousedními státy.
Zemí každoročně projedou tisíce kamionů i osobních automobilů, což zvyšuje význam čerpacích stanic podél hlavních tahů. Provozovatelé proto často reagují na cenovou nabídku v sousedním Česku, Maďarsku nebo Polsku, aby si udrželi konkurenceschopnost. Díky tomu se ceny nafty na Slovensku obvykle drží na úrovni, která je atraktivní nejen pro domácí motoristy, ale i pro část zahraničních řidičů.
4. Bulharsko
Cena nafty za litr: 35,82 Kč
Celkově nižší cenová hladina a také relativně nižší zdanění řadí na špičku žebříčku také Bulharsko. Přestože je země závislá na dovozu ropy, konečné ceny na čerpacích stanicích zůstávají díky nižším provozním nákladům a konkurenčnímu prostředí relativně příznivé. Důležitým faktorem je také nižší kupní síla bulharských domácností.
Výraznější růst cen pohonných hmot by citelně dopadl na rozpočty obyvatel i náklady firem, a proto jsou ceny paliv v zemi dlouhodobě sledovaným tématem. Bulharsko navíc leží na významných dopravních trasách mezi střední Evropou a Tureckem, takže čerpací stanice využívá i velké množství tranzitních řidičů. I to vytváří tlak na udržení konkurenceschopných cen motorové nafty.
3. Česko
Cena nafty za litr: 35,02 Kč
Česko se aktuálně řadí mezi trojici zemí Evropské unie s nejnižší cenou nafty. Do této pozice se tuzemsko dostalo zejména kvůli zavedeným opatřením přijatým po krizi v Hormuzském průlivu. K nízké ceně nafty kromě cenových stropů přispívá také snížení spotřební daně. Vláda chce v těchto opatřeních zatím pokračovat minimálně do 19. července.
Na rozdíl od řady západoevropských zemí hrají v Česku významnou roli také přeshraniční cenová srovnání. Řidiči pravidelně porovnávají ceny s Polskem, Slovenskem, Rakouskem i Německem a provozovatelé čerpacích stanic na situaci často reagují úpravou cen. Výhodou pro české řidiče je také hustá síť čerpacích stanic, která podporuje konkurenční prostředí.
2. Polsko
Cena nafty za litr: 34,10 Kč
Významný vliv na konečnou cenu paliv v Polsku mají dlouhodobě relativně umírněné spotřební daně i konkurenční prostředí na domácím trhu s pohonnými hmotami. Ceny u čerpacích stanic se navíc rychle přizpůsobují vývoji velkoobchodních cen ropných produktů, což v obdobích poklesu cen na světových trzích umožňuje rychlejší zlevňování než v některých jiných státech Evropské unie.
Specifikem Polska je rozsáhlý trh s pohonnými hmotami a hustá síť čerpacích stanic, která vytváří silný konkurenční tlak. Země je zároveň významnou tranzitní křižovatkou mezi západní a východní Evropou, takže o přízeň řidičů soupeří jak velké palivové společnosti, tak menší regionální provozovatelé. Výsledkem jsou ceny, které bývají atraktivní nejen pro polské motoristy, ale také pro řidiče z okolních států.
1. Malta
Cena nafty za litr: 29,32 Kč
Malta zřejmě nebude nejčastější destinací, kde na dovolené tankujete. Každopádně právě na tomto ostrovním státě Evropské unie je aktuálně cena nafty nejnižší. Maltská vláda dlouhodobě uplatňuje systém, jehož cílem je zmírňovat cenové výkyvy a udržovat pohonné hmoty na stabilní úrovni. Díky tomu se změny cen ropy na mezinárodních trzích promítají do cen u čerpacích stanic pomaleji než v řadě jiných evropských zemí.
Stabilní ceny paliv jsou pro Maltu důležité také vzhledem k charakteru její ekonomiky. Ostrovní stát je plně závislý na dovozu ropy i ropných produktů a vyšší náklady na dopravu by se rychle promítly do cen zboží a služeb. Dostupnější pohonné hmoty proto podporují nejen každodenní mobilitu místních obyvatel, ale také odvětví cestovního ruchu, které patří k hlavním pilířům maltské ekonomiky.