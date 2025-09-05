Kde vládne šedá ekonomika? TOP 10 zemí EU, kudy teče nejvíc peněz mimo oficiální systém
Kolik peněz v Evropě mizí v šedé zóně mimo dohled státu? Podle studie Evropského parlamentu tvoří neformální ekonomika v některých členských zemích až třetinu HDP. Podívejte se, které státy EU mají s šedou ekonomikou největší problém.
10. Polsko
Hlavní složky šedé ekonomiky v Polsku souvisejí s vysokým podílem samostatně výdělečně činných osob. |
V Polsku dosahoval podíl šedé ekonomiky v roce 2022 necelých 22 procent HDP. Především díky zlepšenému výběru daní se tento podíl v zemi dlouhodobě snižuje. Postupující digitalizace zároveň ovlivní i to, jestli se to bude dařit Polsku do budoucna.
Hlavní složky šedé ekonomiky v Polsku souvisejí s vysokým podílem samostatně výdělečně činných osob, přetrvávající neformální zaměstnaností v určitých odvětvích (stavebnictví, služby) a také s poměrně rozsáhlým využíváním hotovostních plateb. Důležitým faktorem zůstává i relativně vysoké daňové zatížení práce, které motivuje část podniků i jednotlivců k obcházení pravidel.
9. Slovinsko
Největší roli hraje ve Slovinsku relativně vysoké daňové zatížení. |
Deváté místo v tomto žebříčku obsadilo Slovinsko s podílem šedé ekonomiky lehce přesahujícím 22 procent HDP. I zde se tento podíl daří pozvolna snižovat i přes drobný výkyv během koronavirové pandemie, kdy se část ekonomiky přesunula právě do šedé zóny.
Největší roli hraje ve Slovinsku relativně vysoké daňové zatížení, které motivuje k neformálním pracovním aktivitám, často ve stavebnictví, pohostinství nebo v zemědělství. Zejména s pohostinstvím je spojený i významný podíl plateb v hotovosti. Na šedou ekonomiku si chce Slovinsko posvítit zejména digitalizací veřejné správy nebo zaváděním elektronických fakturačních systémů.
8. Litva
Šedou ekonomiku v zemi tvoří zejména neformální zaměstnaní ve službách. |
Podíl šedé ekonomiky přesahující 22 procent HDP má také Litva. Ta tento podíl snižuje v posledních letech mírně, což souvisí zejména s lepším výběrem daní, ale také třeba s ekonomickým růstem.
Šedou ekonomiku v zemi tvoří zejména neformální zaměstnaní ve službách, stavebnictví nebo zemědělství i relativně vysoký počet samostatně výdělečných osob, které motivuje k obcházení systému relativně velké zdanění práce.
7. Estonsko
Zdanění práce je totiž v zemi relativně vysoké a například majetkové daně zase nízké. |
Malým překvapením v tomto žebříčku může být možná Estonsko, které dlouhodobě patří mezi státy, v nichž nejvíce pokročila digitalizace státní správy. Ta by se mohla odrazit i na výběru daní, ale přesto v této pobaltské zemi zůstává relativně vysoký podíl šedé ekonomiky, který se v roce 2022 přibližoval 23 procentům HDP.
Zdanění práce je totiž v zemi relativně vysoké a například majetkové daně zase nízké. I proto v zemi přetrvává část pracovních míst v šedé zóně, zejména na hůře placených pozicích. K tomu se přidává také relativně vysoký počet samostatně výdělečných osob.
6. Malta
V ostrovním státě funguje šedá zóna zejména v cestovním ruchu a službách. |
Podíl šedé ekonomiky na Maltě dosahoval v roce 2022 přibližně 23,4 procenta HDP, a zde tato vysoká hodnota naopak překvapením být nemusí. V ostrovním státě funguje šedá zóna zejména v cestovním ruchu a ve službách, kde je určitý prostor pro neformální zaměstnávání a obcházení daňových povinností. V turistických místech zároveň přetrvává i vysoké využívání hotovostních plateb, ačkoli postupná digitalizace tento trend pomalu oslabuje.
5. Kypr
Podobné je to i na Kypru, kde se podíl šedé ekonomiky na HDP pohyboval kolem 24 procent. Stejně jako na Maltě i zde hlavní složky šedé ekonomiky souvisejí se silnou orientací na služby a cestovní ruch i s vysokým podílem hotovostních transakcí. Do budoucna lze očekávat, že digitalizace státní správy i tlak na větší finanční transparentnost pod vlivem mezinárodních regulací by mohly postupně přispět k poklesu šedé ekonomiky.
4. Maďarsko
Šedou ekonomiku by podobně jako v ostatních zemích mohla umenšit digitalizace. |
V Maďarsku šedá ekonomika tvořila v roce 2022 více než čtvrtinu HDP. Největší podíl na ní mají samostatně výdělečné osoby, ale také nepřiznaná práce ve stavebnictví, zemědělství a v některých službách.
Svou roli sehrává i zdanění práce a administrativní složitost podnikání, což podporuje obcházení oficiálních pravidel. Šedou ekonomiku by podobně jako v ostatních zemích mohla umenšit digitalizace a zavádění elektronických systémů pro kontrolu tržeb. Studie europarlamentu ale zároveň upozorňuje, že institucionální prostředí a daňová morálka v Maďarsku jsou slabší než v některých okolních zemích, což může tempo poklesu zpomalit.
3. Rumunsko
Z hlediska složení hrají v Rumunsku klíčovou roli vysoký podíl samostatně výdělečně činných osob, přetrvávající neformální zaměstnávání zejména v zemědělství. |
Na třetím místě je v tomto žebříčku Rumunsku. V roce 2022 tam podíl šedé ekonomiky dosahoval skoro 26 procent HDP. I přestože se země snaží šedou ekonomiku umenšovat, zůstává její podíl na výkonu ekonomiky stále vysoký.
Z hlediska složení hrají v Rumunsku klíčovou roli vysoký podíl samostatně výdělečně činných osob, přetrvávající neformální zaměstnávání zejména v zemědělství, stavebnictví a službách a také rozšířené placení v hotovosti. Silným faktorem je i relativně vysoká míra nezaměstnanosti v určitých regionech a nerovnoměrná ekonomická vyspělost, což podporuje práci mimo oficiální systém.
2. Chorvatsko
Strukturálně je šedá ekonomika v Chorvatsku silně spojena se sezónní zaměstnaností v cestovním ruchu. |
Podíl šedé ekonomiky v Chorvatsku dosahoval v roce 2022 přibližně 29,7 procenta HDP. Hodnota blízká třiceti procentům podle studie ukazuje, že šedá ekonomika zůstává v Chorvatsku strukturálním problémem a její rozsah je srovnatelný spíše s jihovýchodní Evropou než se západními státy Evropské unie.
Strukturálně je šedá ekonomika v Chorvatsku silně spojena se sezonní zaměstnaností v cestovním ruchu, s vysokým podílem samostatně výdělečně činných osob a s přetrvávajícími hotovostními transakcemi v každodenním obchodním styku. Výhled do budoucna naznačuje, že další digitalizace daňových procesů a rozvoj elektronických plateb mohou pomoci omezit prostor pro neformální aktivity, ale strukturální faktory, zejména silná sezonnost pracovního trhu, budou i nadále brzdit rychlý pokles.
1. Bulharsko
Strukturálně je bulharská šedá ekonomika tvořena především neformální prací v zemědělství a stavebnictví. |
Největší podíl šedé ekonomiky na HDP má podle studie Bulharsko. V zemi tvoří tato část ekonomiky až třetinu HDP. Přestože se od roku 2003 podařilo tento podíl postupně snižovat, bulharská neformální ekonomika zůstává mimořádně rozsáhlá a bez zásadnějších reforem se jen tak nesníží.
Strukturálně je bulharská šedá ekonomika tvořena především neformální prací v zemědělství a ve stavebnictví, vysokým podílem samostatně výdělečně činných osob a rozšířeným používáním hotovostních plateb. Daňová zátěž práce a nízká důvěra v instituce posilují motivaci vyhýbat se formálním povinnostem, zatímco regionální nerovnosti a vyšší míra nezaměstnanosti v některých částech země tento problém prohlubují.