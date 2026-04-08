Paliva ve čtvrtek nepatrně zlevní, vládní stropy jsou ale stále nad průměrem
- Maximální ceny paliv, které denně stanovuje ministerstvo financí, ve čtvrtek oproti dnešku mírně klesnou.
- Stále jsou však stanovené ceny nad cenovým průměrem z počátku tohoto týdne.
- Vyplývá z cenového věstníku, který ministerstvo odpoledne zveřejnilo.
Litr nafty bude nejvýše za 49,40 koruny, což je o 19 haléřů méně než ve středu. Litr benzinu pak budou čerpací stanice moci prodávat maximálně za 43,05 koruny, tedy o 10 haléřů méně než ve středu. Nejvyšší ceny by měl úřad zveřejňovat minimálně do konce dubna.
Mnohé čerpací stanice v krajích ve středu ceny pohonných hmot nezměnily, protože už v úterý nabízely ceny pod maximem stanoveným vládou. V Praze pak velká část stanic přizpůsobila své ceny cenovým stropům. Některé pumpy tak oproti úterku musely mírně zlevnit naftu, často to však kompenzovaly zdražením benzinu.
Ministerstvo financí začalo maximální povolené ceny pohonných hmot zveřejňovat v úterý, činit by tak mělo denně nejméně do konce dubna. Úřad ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.
Strop vyšší než průměr
I přes aktuální snížení povolených cen na čtvrtek je cenový strop nadále nad průměrnými cenami paliv ze začátku týdne. Nafta se podle údajů společnosti CCS prodávala v Česku za průměrných 48,51 koruny za litr a nejprodávanější benzin Natural 95 za 41,61 koruny za litr. Ministerstvo to nekomentovalo.
Provozovatelé čerpacích stanic se ovšem ve středu omezením přizpůsobili. Dodržování stanovených maximálních cen má zároveň podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) kontrolovat Specializovaný finanční úřad. V případě překročení cen může provozovateli čerpací stanice uložit pokutu až pět milionů korun. Schillerová podotkla, že kvůli situaci Finanční správa posílila kontrolní kapacity Specializovaného finančního úřadu.
Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marže obchodníků s palivy je od středy nanejvýš 2,50 koruny za litr nafty i benzinu, spotřební daň v budoucnu u nafty klesne o 2,35 koruny za litr, nyní je 9,95 koruny. U benzinu zůstane daň na 12,84 koruny za litr.