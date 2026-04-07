Ministerstvo financí poprvé oznámilo maximální ceny paliv. Jsou vyšší než aktuální průměr
- Vláda v reakci na prudké zdražování paliv určila jejich maximální ceny, které bude stanovovat každý den.
- Ceny paliv, které stanovil stát, jsou o více než korunu za litr vyšší, než je aktuální průměrná cena v Česku, vyplývá z dat CCS.
- Dalšími kroky jsou zastropování marží distributorů pohonných hmot a snížení spotřební daně na naftu.
Ministerstvo financí v úterý poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den. Nové hodnoty budou platit pro středu a stanou se součástí balíčku opatření vlády proti prudkému růstu cen paliv. Podle premiéra Andreje Babiše se při monitorování marží obchodníků postupně ukázalo, že v některých případech rostou nepřiměřeně. „Vyzývali jsme distributory ke snížení, stále je ale potřeba udělat i nějaké systémové zásadní opatření,“ řekl už minulý týden premiér. Maximální cena má proto nyní činit 49,59 koruny za litr nafty a 43,15 koruny za litr benzinu.
Ministerstvo bude maximální cenu určovat každý den podle průměru velkoobchodních indexů společností Čepro, Orlen a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts. K vypočtené ceně následně připočítá daně.
Dodržování stanovených maximálních cen bude podle ministryně financí Aleny Schillerové kontrolovat Specializovaný finanční úřad. V případě překročení cen může provozovateli čerpací stanice uložit pokutu až do výše pěti milionů korun. Schillerová podotkla, že kvůli situaci Finanční správa posílila kontrolní kapacity Specializovaného finančního úřadu.
Snížení spotřební daně pouze u nafty
Vláda zároveň od středy zastropuje marže distributorů paliv na maximálně 2,50 koruny za litr a sníží spotřební daň u nafty o 2,35 koruny za litr, nyní je 9,95 koruny. U benzinu zůstane daň na 12,84 koruny za litr. Podle Babiše bylo nutné provést obě opatření. „Bez této kombinace by to ztrácelo smysl,“ podotkl.
Schillerová obhajovala rozhodnutí vlády snížit spotřební daň pouze u nafty, nikoli u benzinu. Důvodem je podle ní to, že nafta tvoří zhruba tři čtvrtiny spotřebovaných paliv v Česku a používají ji i firmy ve vozidlech určených pro rozvážení zboží.
Provozovatelé čerpacích stanic už v minulých dnech avizovali, že se krokům vlády přizpůsobí. „Vládní opatření promítneme do cen na všech našich 446 čerpacích stanicích dle stanoveného harmonogramu. Stejným způsobem budeme postupovat i v následujících dnech," řekl v úterý mluvčí Orlen Unipetrol Pavel Kaidl. Zároveň ujistil, že jsou nadále zajištěny plynulé dodávky čerpacích stanic v síti Orlen.
Zavedení vládních opatření deklarovali v minulém týdnu i další distributoři pohonných hmot. Zároveň ale také upozornili na to, že opatření musí být dočasná a průběžně vyhodnocovaná. Cílem by podle nich měl být co nejrychlejší návrat k běžnému tržnímu prostředí, které je v Česku vysoce konkurenční.
Kabinet také příští pondělí 13. dubna projedná návrh zákona, který umožní regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády operativně, uvedla Schillerová. Změnu ministryně považuje pro Česko za velmi vhodnou, předpokládá proto spolupráci opozice. Ve Sněmovně chce návrh zákona, který bude kopírovat obdobný pro plyn a elektřinu z roku 2022, projednat ve stavu legislativní nouze. Předpis by tak podle ní mohl nahradit současná opatření obecné povahy už na konci dubna.
Státem stanovené ceny jsou vyšší než průměr
Za uplynulý týden v Česku nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil v průměru o 14 haléřů na 41,63 koruny za litr a nafta o 34 haléřů na 48,39 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. V úterý oznámené cenové stropy jsou tak výše, než je současná průměrná cena.
Schillerová připustila, že na menších čerpacích stanicích mimo hlavní dálniční tahy jsou v současnosti nejen ceny, ale i nastavené marže nižší, než je stanovený vládní strop. Neobává se ale, že by jejich provozovatelé ceny zvýšili. „Kdyby dotáhli marže na 2,50 koruny na litr, tak se pro spoustu motoristů ztratí motivace u nich nakupovat. Trh si s tím poradí," podotkla Schillerová.
Ceny rostou kvůli zdražování ropy poté, co Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě napadl okolní země s americkými základnami.
Nejlevnější benzin natankují v Česku aktuálně řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 41,22 koruny. Nafta je nejlevnější v Moravskoslezském kraji, litr za 48,09 koruny. Naopak nejdražší paliva jsou v Praze, benzin za 42,40 koruny a nafta za 49,16 koruny.
Ekonomové už minulý týden hodnotili zavedení maximálních cen rozporuplně a upozorňovali na možná rizika. „Pokud bude cenový strop stanoven příliš nízko, dočkáme se nedostatku a na některých pumpách prostě a jednoduše nenatankujeme, protože se jim prodej pohonných hmot nevyplatí. Pokud bude cenový strop vysoko, tak nebude mít zásadní dopad,“ varoval hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) už minulý týden varovala, že administrativní zásahy do cenotvorby pohonných hmot mohou narušit tuzemský trh a zhoršit dostupnost a kvalitu jejich služeb.