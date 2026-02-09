Vláda se rozhodla rozpustit NERV. Máme své vlastní experty, zdůvodnila krok Schillerová
- Vláda rozhodla o zrušení NERV, který radil předchozím kabinetům s reformami penzí a veřejných financí.
- Ministryně Schillerová uvedla, že šlo o orgán vytvořený pro potřeby minulé vlády; další podoba odborného poradenství zůstává otevřená.
- Kabinet nyní spoléhá na vlastní experty a poradce premiéra a ministrů, místo samostatné rady.
Vláda v pondělí rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Předchozímu kabinetu Petra Fialy (ODS) NERV radil se strukturálními ekonomickými opatřeními, například s důchodovou reformou nebo s reformou veřejných financí.
Schillerová uvedla, že zrušený NERV si předchozí vláda připravila kvůli svým potřebám. „Jaký bude vývoj k případnému vytvoření NERV naší vlády, necháváme otevřené. Musíme zvážit, k čemu bychom potřebovali ty odborníky, kteří by to měli být, aby to složilo účelu,“ řekla.
Ministryně také upozornila, že vláda v současnosti místo rady využívá ke konzultacím své experty. Ti podle ní fungují jako poradci premiéra nebo jednotlivých ministrů.
Původně NERV představila vláda Mirka Topolánka (ODS) v lednu 2009 jako nezávislý poradní orgán kabinetu. Následně v září rada zveřejnila svoji závěrečnou zprávu. Poté činnost rady obnovila vláda Petra Nečase (ODS) v srpnu 2010. Po pádu vlády byla činnost NERV v srpnu 2013 pozastavena. Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) pak agendu rady začlenila v roce 2014 do obnovené Rady pro udržitelný rozvoj. Následně NERV v dubnu 2020 obnovila vláda Andreje Babiše (ANO). Za Fialova kabinetu NERV fungoval od května 2022. Ve svém posledním složení měl NERV 17 členů.