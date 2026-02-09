Hypotéky se usadily kolem pěti procent. Levnější peníze jsou zatím v nedohlednu
- Hypoteční sazby již několik měsíců přešlapují na místě.
- Prudké výkyvy jsou s vysokou pravděpodobností minulostí.
- Rychlý návrat k levným hypotékám ale zatím není na pořadu dne.
Hypoteční sazby se na začátku roku 2026 dál drží na podobných úrovních a trh podle Swiss Life Hypoindexu vstoupil do klidnější fáze. Průměrná nabídková sazba hypoték v únoru činila 4,93 procenta, což potvrzuje nový normál okolo pětiprocentní hranice. Měsíční splátka úvěru ve výši 3,5 milionu korun při splatnosti 25 let a odhadní ceny nemovitosti (LTV) do 80 procent tak v únoru dosáhla 20 314 korun a oproti předchozím měsícům mírně klesla.
Podle hypotečního analytika Jiřího Sýkory ze Swiss Life Select jsou prudké výkyvy sazeb s vysokou pravděpodobností minulostí, zároveň ale nelze čekat rychlý návrat k levným hypotékám. „Hodnota Swiss Life Hypoindexu na úrovni 4,93 % signalizuje přechod hypotečního trhu do klidnější fáze. Prudké výkyvy jsou s vysokou pravděpodobností minulostí, zároveň však nelze očekávat rychlý ani plošný pokles úrokových sazeb,“ uvádí Sýkora. Podle něj dnes hraje klíčovou roli volba správné banky, fixace i načasování.
Únor zároveň prohloubil rozdíly mezi krátkými a dlouhými fixacemi. Zatímco jednoleté a tříleté fixace mírně zlevňovaly, pětileté a desetileté naopak zdražily. Průměrná sazba u tříleté fixace klesla na 4,54 procenta, u desetileté naopak vzrostla na 5,52 procenta. Vývoj podle Sýkory odráží rozdílné strategie bank i přetrvávající nejistotu ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb.
ČNB nebude se snižováním sazeb spěchat
Důvod ke zlevňování podle expertů zatím chybí. „Hypoteční sazby stagnují a v nejbližší době nečekejme žádné zásadní změny, a to i přesto, že inflace se v české ekonomice po dlouhé době pohybuje pod dvěma procenty,“ říká Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select. Česká národní banka podle něj nebude se snižováním sazeb spěchat, což potvrdilo i ponechání základní sazby na úrovni 3,5 procenta. Geopolitická nejistota navíc podle Kadeřábka převažuje nad pozitivními signály z domácí ekonomiky.
Na trhu se zároveň rozevírají rozdíly mezi jednotlivými bankami. Část z nich se snaží rozhýbat poptávku cílenými slevami zejména u kratších fixací, jiné naopak volí opatrný přístup a sazby nemění. To zvyšuje význam porovnávání nabídek, protože i rozdíly v řádu desetin procenta mohou při dlouhé splatnosti znamenat tisíce korun navíc. „Rozdíly v úrokových sazbách se dnes sice často pohybují jen v řádu desetin procentního bodu, v praxi však mohou znamenat rozdíl v měsíční splátce v řádu tisíců korun,“ upozorňuje Sýkora.
Do dalšího vývoje hypoték podle Kadeřábka výrazně promluví i regulace investičního bydlení. Od dubna 2026 začne platit nové doporučení ČNB, které zpřísňuje financování investičních nemovitostí, zavádí novou definici investičního bytu a omezuje maximální LTV na 70 procent. To může část investorů od nákupu bytů odradit a zvýšit zájem o alternativy, například nemovitostní fondy, které podle Kadeřábka nabízejí vyšší diverzifikaci i nižší vstupní kapitál.