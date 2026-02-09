Svatý grál mezi kytarami v Praze: Fender Custom Shop otevírá bránu do světa hudebního luxusu a investic
- Praha se stala jediným místem mezi Německem a Dubají, kde si můžete nechat postavit kytaru snů od legendárních mistrů Fenderu.
- Ceny těchto hudebních nástrojů šplhají do stovek tisíc korun a na sekundárním trhu často překonávají svou původní hodnotu.
- Elitní kytaráři Austin MacNutt a Andy Hicks, kteří staví repliky pro hvězdy jako David Navarro nebo členové Iron Maiden, nechávají v rozhorovu pro e15 nahlédnout do své práce.
Největší český prodejce hudebních nástrojů Kytary.cz společnosti Audio Partner vloni na konci roku převedl do české republiky ty nejdražší kytary legendární americké společnosti Fender, když otevřel oficiální zastoupení divize Fender Custom Shop. V Praze si tak může hudebník objednat výjimečnou kytaru za statisíce korun, na kterou se už nejen mezi hudebními nerdy pohlíží jako na investici.
Custom Shop v Praze představili mistrovští kytaráři Fenderu Andy Hicks a Austin MacNutt, kteří v rozhovoru pro e15 vysvětlují podstatu své práce na kytarách pro sběratele i hudební hvězdy.
Pražské zastoupení Custom Shopu je současné době jediné ve střední Evropě a východní Evropě. Nejbližší obchody jsou v Německu a v Itálii, ale směrem na východ už lze najít Custom Shop jen v Dubaji a potom ve východní a jihovýchodní Asii.
Produkce Custom Shopu je rozdělená do dvou linií, Teambuilt a Masterbuilt. „Teambuilt je nejpřesnější obnovou původního výrobního procesu, který vyvinul Leo Fender v raných padesátých letech, když společnost založil. Vyrábí výjimečné kytary ve velmi malém objemu. Masterbuilt je výroba na zakázku, kdy je zákazník v kontaktu s jediným člověkem, který se o kytaru postará od jejího konceptu k hotovému nástroji,“ upřesňuje jeden z mistrovských kytarářů Fenderu Andy Hicks.
Masterbuilderů je v Custom Shopu pouze třináct a na jejich práci se stojí několikaleté fronty. Pokud čekací doba přesáhne pět let, Fender přestane pro daného kytaráře přijímat zakázky. I z toho pramení exkluzivita nástrojů, které Masterbuildeři vyrábějí, a které se následně velmi často prodávají na sekundárním trhu za vyšší cenu, než byla ta původní.Ruční výroba ve Fender Custom Shopu |
Má kytara duši?
Austin MacNutt: Myslím, že ano. I proto, že my sami dáváme srdce a duši do stavby kytar.
Andy Hicks: Masterbuildeři jsou v unikátní pozici, kdy namísto toho, abychom byli součástí dlouhého řetězce, máme na starosti každý krok ve výrobě kytary. Takže každá část kytary má něco, co jsme jí ze sebe dali. Kytary z řady Teambuilt jsou úžasné, staví je velmi talentovaní lidé, ale Masterbuilt kytary mají v sobě kus z nás, který jsme tam nechali, protože jsme kytaru vytvářeli od konceptu až do úplného konce. Někdy je pak těžké dát takovou kytaru z ruky.
Jakou kytaru pro vás bylo těžké dát z ruky?
Andy Hicks: Příkladem je nástroj, který jsem vytvořil pro pražský obchod, dali mi úplnou svobodu v tom, co si můžu postavit a byla to velká zábava. Měl jsem od začátku představu, jakou kytaru chci vytvořit, a za ním jsem si šel. Když ji teď předávám, je to jako bych spolu s ní dával i kousek své duše a budu mít radost, pokud to u někoho zarezonuje.
Většinou dokončíme nástroj, otestujeme jej, zahrajeme si na něj a pak jej pošleme zákazníkovi a už ho neuvidíme. Často ani neuvidíme fotky na internetu. Proto bylo skvělé, že jsme tady v Praze mohli sledovat fantastického kytaristu, který na naše nástroje hrál, a to tak dobře (nástroje při otevření Custom Shopu prezentoval v sídle Kytar.cz slovenský kytarista Karol Komenda, který mimo jiné doprovází Bena Cristovao – pozn. red.).
Může být kytara z Custom Shopu investičním nástrojem?
Austin MacNutt: Když se podíváte na starší Masterbuilt kytary, stále si drží stejnou cenu a některé jdou dokonce nahoru. A to je myslím fér.
Andy Hicks: V kytarovém světě je Custom Shop, a zvláště Masterbuild unikátní právě tím, jak kytary drží svou cenu. Je to světoznámá značka, které lidé věří, dědictví Lea Fendera. A když stavíte kvalitní nástroje takové značky, které se produkují v malém množství a zdaleka ne každý obchod s hudebními nástroji může byť jedinou takovou kytaru mít, pak je velice přirozené, že je to produkt, který si udrží svou cenu. A já jsme opravdu hrdý, že jsem součástí týmu fantastických kytarářů, kteří dělají nástroje, které dovedou udržet cenu a dokonce dokážou i růst na ceně.
Jakou největší výzvu při výrobě kytary jste dosud obdrželi?
Austin MacNutt: Pro mě bylo největší výzvou postavit repliku kytary Alligator kytaristy Jerryho Garcii z kapely let Grateful Death. Kytaru jsem musel vytvořit celou od začátku jen podle historických záznamů, protože původní kytaru jsme neměli k dispozici.
Andy Hicks: Pro mě to bylo vytvořit repliku kytary Isabella pro Davida Navara (kytarista kapely Jane’s Addiction, který hrál i s Red Hot Chilli Peppers – pozn. red.). Objednal si přesnou kopii kytary Jimiho Hendrixe, se kterou Hendrix vystupoval ve Woodstocku. Byla za tím spousta práce a rešerší, podle fotografií a filmových záznamů jsem vytvářel všechny možné oděrky laku a další detaily. Zároveň jsem si musel vyžádat souhlas od rodiny Jimiho Hendrixe, aby mohla kopie vůbec vzniknout. Je to nejobtížnější, ale zároveň nejvíc uspokojující práce.
Jaké jsou trendy v tom, co si u vás zákazníci objednávají?
Andy Hicks: Vidím tři typy objednávek. Zaprvé kompletní nástroj přesně odpovídající vintage kytarám. Například někdo chce Fender Stratocaster model z roku 1954 co nejbližší původním nástrojům, který neuhýbá ze specifik, které dával kytarám zakladatel značky Leo Fender. Takových objednávek dostáváme spoustu.
Pak je to typ objednávky, na jaké právě v součastné době pracuji. Zákazník chce, aby to byl co nejpřesnější 1957 Stratocaster, ale přeje si o něco silnější snímače, než byly na kytaře tenkrát, a zároveň chce na kytaře 22 pražců. V té době se Stratocastery vyráběly s 21 pražci. Přeje si tedy několik málo vylepšení, ale když takovou kytaru uvidíte na podiu, nebudou to změny, které by na vás křičely.
A za třetí si zákazníci objednávají nástroje, které nikdy předtím neexistovaly. Například specifickou barvu, nebo také dělám spoustu kytar typu Superstrat, které mají snímače typu humbucker a další zvláštní kombinace snímačů, vysoce odolné kobylky nebo kobylky, které se nikdy na Fender Stratocasterech neobjevovaly a nemůžete takovou kytaru získat ze sériové výroby ani z produkční řady Teambuilt.
Můžete popsat kytary, které jste vyrobili pro pražské zastoupení Custom Shopu?
Andy Hicks: Inspirace mého nástroje pochází z pozdních 60. let z modelu Stratocaster, ale je tam několik úprav, které dělají kytaru unikátní. Zvolil jsem barvu Firemist Silver a vybavil jsem kytaru snímači Custom Shop 62/63.
Austin MacNutt: Kytara, kterou jsem přivezl, je Telecaster, který není přesnou kopií staré vintage kytary, ale vychází z ní. Má velice netypický krk, který je celý vyrobený s palisandru, zatímco běžně bývá palisandrový pouze hmatník nalepený na krku. Krk je kvůli tomu velice těžký a dává kytaře specifický zvuk. Na kytaře jsou snímače P90. Dostanete z ní jak typické telecasterovské zvuky, tak také drsnější zvuky.
Kytary, které jste přivezli do Prahy, mají takzvanou relic úpravu, tedy vypadají, jako kdyby se na ně po několik desetiletí hrálo. Je to časté přání zákazníků mít takovou opotřebovanou kytaru?
Austin MacNutt: Určitě ano. Většina objednávek, které dostávám, jsou relic kytary, ale stále děláme i kytary, které nejsou takto úmyslně zestárlé. Je to pak příjemná změna. Kytary, které jsme vyrobili pro pražský obchod, bych přímo označil jako heavy relic.
Andy Hicks: Relic úprava je trochu jako otisk prstu na kytaře, který si zákazníci přejí. Řekněme, že kytaru Silvermist, kterou jsem pro pražský obchod vyrobil, jsem relicoval specifickým způsobem, a kdyby si takovou kytaru z Custom Shopu objednal další zákazník, už nebude nikdy stejná.
Když chcete zbrusu nový naleštěný Candy Apple Red Statocaster, koupíte ho v každém kytarovém obchodě, ale stejnou relic kytaru už jinde nenajdete.
Pokud vím, tak každý Masterbuilder má svůj vlastní postup, jak takovou úpravu na kytaře provést. Je to vaše tajemství?
Andy Hicks: Ano, je v tom výrobní tajemství, které si každý Masterbuilder uchovává. Austin a já například navzájem neznáme své způsoby relicování kytar. Někdy se stane, že objevíme nějaký trik a přijdeme za kolegou, protože víme, že by ho to zajímalo, ale jsou další postupy, které si necháváme pro sebe. Samozřejmě, kdyby se mě Austin zeptal, nebo já jeho, tak si navzájem poradíme, ale část zábavy je právě v tom, že Masterbuilder objevuje svoje vlastní procesy a dělá to svým způsobem.
Jak se na kytaře pozná, který Masterbuilder jí vyráběl? Necháváte na ní svůj podpis?
Austin MacNutt: Na zadní části kytarové hlavy je náš podpis vyvedený formou obtisku. Obvykle bývá podpis také v komoře pro snímače, já tam píšu své iniciály.
Andy Hicks: Já ručně podepisuji patu krku kytary a výřez pro krk v každém těle kytary.
Můžete odhadnout, kolik kytar jste ve Fenderu postavili?
Andy Hicks: Nestavíme jen jednu kytaru, ale vždy máme rozdělaných několik, které jsou v různých fázích procesu. Je těžké to přesně specifikovat.
Austin MacNutt: Udělal jsem sto Alligátorů a to mi zabralo tři roky, ale během té doby jsem pracoval i na dalších kytarách.
K těm specifickým požadavkům může jistě patřit i tvar těla nebo krku. To je třeba příklad soudobého mistra funky kytary Corryho Wonga, kterému Fender vyrobil signature model kytary s tělem, které je o něco menší, než to standardní. Jako kdyby se kytarář zamyslel a brousil kytaru o něco déle, než měl. Děláte takové úpravy?
Andy Hicks: To je otázka přesně pro Austina. On je velmi skromný, ale je to právě jen Andy, kdo dělá kytary pro Corryho Wonga, když Corry požádá Fender o Custom Shop nástroj.
Takže vy jste byl tím, kdo brousil tělo kytary o trochu déle, Austine?
Austin MacNutt: Corry Wong má svůj signature model kytary, který Fender vyrábí a prodává ve standardní produkční linii, a který je vyrobený na základě jeho vlastní kytary. A ode mě si objednal stejnou kytaru vyrobenou jako Masterbuilt. Je založená na kytaře, kterou Corry Wong vlastní dlouhé roky, kterou získal ještě jako náctiletý. Když ji přinesl do Fenderu, zjistili jsme, že tělo je o něco menší než sériově vyráběné a hlava kytary je zase o něco větší. Čili je to svérázný nástroj. Byl jsem rád, že jsem mu mohl v tomhle požadavku vyjít vstříc.
Pro koho dalšího jste stavěli kytaru? Můžete uvést nějaká známá jména?
Austin MacNutt: Například pro Nandi Bushell, to je mladá britská muzikantka afrického původu, která se proslavila na internetu především jako bubenice a strhla pozornost mnoha hvězd jako je Lenny Kravitz. Hraje ovšem také na kytaru a jednu jsem pro ni vyrobil.
Andy Hicks: Dave Navaro, Dave Murray z Iron Maiden, Janic Gers z Iron Maiden. Asi pět kytar jsem postavil pro Neala Schona, kytaristu z kapely Journey.