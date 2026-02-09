Polsko je pod běloruskou balonovou palbou. Varšava se bojí, že létající cigarety slouží ke špionáži
- Počet incidentů s pašeráckými balony v Polsku a Litvě roste.
- Varšava se obává, že jde o zkoušku obranyschopnosti a odolnosti.
- Letiště ve Vilniusu muselo být od podzimu už mnohokrát uzavřeno.
Severoatlantická aliance má na své východní hranici další problém. Vzdušný prostor Polska od konce ledna čelí náporů balonů z běloruského území. Zdánlivě jde o pašování cigaret, které jsou k létajícím objektům připevněné. Experti ale míní, že balony mají nad Polskem i jiné úkoly. Ovlivňují navíc provoz na nebi nejen v Polsku, ale především v sousední Litvě.
Polské operační velitelství ozbrojených sil sdělilo, že v noci na pondělí vojenské radiolokační systémy zaznamenaly další vpád balonů. „Polské ozbrojené síly udržují nepřetržitou provozní připravenost k ochraně vzdušného prostoru,“ uvedlo s tím, že incident neohrozil bezpečnost letového provozu a civilisty.
Fáze nula konfliktu NATO s Ruskem
Problém je v tom, že k podobným případům dochází stále častěji a Varšava nevěří, že jde o prosté aktivity pašeráků. Podezírá Minsk a Moskvu z toho, že jde jen o zástěrku pro další pokus o destabilizaci polské východní hranice a získávání užitečných informací. „Běloruská strana se znovu pokusila o průzkum a kontrolu reakce polských systémů protivzdušné obrany,“ konstatovalo operační velení po balonové vlně na přelomu ledna a února.
Expertka na Rusko Christina Harwardová z amerického Institute for the Study of War popisuje pro americký web Stars and Stripes balonové lety jako fázi nula konfliktu mezi Ruskem a NATO, která připravuje půdu pro případný střet.
Loni pohraniční stráž kvůli cigaretám, které nelegálně přistávají v Polsku, zasáhla zhruba dvěstěkrát a zadržela tři desítky lidí. Mluvčí ozbrojených sil Jacek Goryszewski uvedl, že v prvních týdnech roku 2026 došlo k nárůstu počtu podobných incidentů ve srovnání s předešlým rokem. Zvýšená frekvence by podle něj mohla být způsobena politickým rozhodnutím v Minsku nebo adaptací pašeráků na pohraniční obranu Polska.
Dnes cigarety, zítra výbušniny
Balíčky cigaret umožňují Minsku tvrdit, že v žádném případě nejde o státní aktivity a obavy a reakce sousedů jsou tudíž přehnané. Meteorologické balony plněné heliem nebo vodíkem používané pro pašování jsou však často vybaveny senzory, GPS a dalšími zařízeními.
Odborníci tvrdí, že díky tomu mohou ruské a běloruské služby shromažďovat informace o polské schopnosti zachytit takové objekty, testovat reakce Varšavy a působit poruchy a další potíže. Takové akce proto podle nich představují vážnou hrozbu pro národní bezpečnost.
Polsko sice ujišťuje, že balony nejsou žádným bezprostředním rizikem pro obyvatele, ale v části vzdušného prostoru nad Podleským vojvodstvím v blízkosti hranice byla zavedena dočasná omezení pro civilní letectví. S balony z Běloruska má opakované potíže i Litva. Od podzimu kvůli nim musela už mnohokrát uzavřít letiště ve Vilniusu, které leží pouhých třicet kilometrů od hranice.
Ani Litva přitom nepochybuje o tom, že jde o hlubší problém než pašování. „Může se jednat o trestnou činnost, ale vzhledem k historii toho, co běloruský režim dělá v Litvě, je docela zřejmé, že je to také zkouška,“ míní poradce litevského ministerstva zahraničí Laurynas Jonavicius.
Tunely pod plotem a bariérami
Existují navíc obavy, že přeprava cigaret je pouze první fází a později by tabákové zboží mohlo být nahrazeno nebezpečnějším materiálem. „Kdo může zaručit, že jednoho dne to místo cigaret nebudou bomby, výbušniny ani nic jiného?“ zdůraznil Jonavicius.
Zvýšená balonová kampaň přišla poté, co se evropské země na podzim potýkaly s neznámými drony nad svými letišti. Tyto objekty také dopadají na polské či rumunské území. Baltské země navíc čelí častým sabotážím na moři, které ničí podmořskou infrastrukturu. Polsko také dlouhodobě tvrdí, že se běloruský autoritář Alexandr Lukašenko a ruský prezident Vladimir Putin pokoušejí vyvolat na stěžejní hranici migrační krizi.
V poslední době přibývá případů, kdy imigranti pronikají do Polska podzemní cestou, protože nad povrchem je linie už velmi těžko propustná. Polské ministerstvo vnitra na sklonku uplynulého roku uvedlo, že do Běloruska byli přivezeni „specialisté z Blízkého východu“, aby kopali pod hranicí tunely dlouhé několik desítek metrů. Naznačilo, že může jít o lidi z Gazy a Sýrie.