Finanční správa spustila příjem žádostí o kompenzační bonus | E15.cz

"Formulář žádosti je možné vyplnit online na webu Finanční správy a následně ji podat na svůj místně příslušný finanční úřad. To je možné učinit jak datovou schránkou, tak emailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením, následně po podpisu rovněž naskenovaným, anebo v listinné podobě prostřednictvím pošty či podatelny nebo boxu umístěného na územním pracovišti," uvedl Michal Žurovec, tiskový mluvčí Ministerstva financí ČR.

Finanční správa začne přijaté žádosti vyřizovat neprodleně poté, co bude dokončen legislativní proces (aktuálně byl zákon vrácen Senátem do Poslanecké Sněmovny, kde se očekává jeho schválení v týdnu 9.-13.11.)

Nárok na kompenzační bonus

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 korun denně bude náležet podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení v období od 5. října do 21. listopadu 2020, tedy maximálně za 48 dní. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy. Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

„Cílem programu je co nejméně byrokratická a rychlá pomoc zasaženým živnostníkům a malým eseróčkům v celkové výši až 24 tisíc korun. V rámci jarního běhu jsme mezi podnikatele uvolnili přes 22 miliard a já pevně věřím, že Sněmovna návrh příští týden schválí a Finanční správa tak bude moci znovu začít vyplácet,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Program je rozdělen do dvou bonusových období. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 korun). Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 korun). Žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.