Tequila - Vše, co potřebujete o tomto nebezpečném alkoholu vědět

Tequila si v poslední době získává lepší místo. Skoro se až zdá, že se možná dostane za hranici ginu a stane se nejstylovějším drinkem. Tequila totiž nemusí znamenat jen black out a bolest hlavy ráno. Tequila naopak může znamenat kvalitu, dobré pití a také skvělé drinky. I proto ji začala dělat i Tesla.

Jak vznikla Tequila?

Někde uprostřed pouště, kde skoro nic nic neroste, vyrostla jednou agave. A jako v každé jiné zemi, pár alkoholiků přemýšlelo, z čeho udělat pití. A tak zkusili dát do jednoho hrnce agave, kvásek a vodu. A ejhle, narodila se tequila.Tequila má několik druhů, dle kterých se člověk může rozhodnout, co mu bude chutnat. Dle mexických zákonů také musí být jakákoliv pravá tequila vyrobena a lahvována v Mexiku a musí obsahovat přes 51 procent agáve.

Druhy tequily

Tequila má hlavní tři druhy – blanco, reposado a anejo. Každý druh znamená jiný čas pro zrání. Respektive, jak dlouho je agave destilovaná.

Blanco tequila – obvykle zraje 2 měsíce

Světlá tequila je nejmladší, měla by obvykle mít nejjemnější a svěží chuť s nenápadným náznakem citrusů nebo pepře. Světlá tequila EnemigoAutor: Enemigo Reposado tequila – zraje asi jeden rok

Reposado znamená v doslovném překladu odpočatá. Oproti blanco bude vonět sladčeji. Vanilka, karamel nebo sušené ovoce. Reposado tequila značky 1800Autor: Pinterest Anejo tequila – zraje asi 1 až 3 roky

Vzhledem k tomu, jak dlouho trávila v sudu, tato tequila má hluboké, až dřevité tóny. Můžete z ní cítit čokoládu, třešně, nebo přímo kvalitní dřevěný sud. Velmi kvalitní je tequila od značky Patrón. Dělají více méně všechny druhy, ale až neskutečně vyrábí druh Anejo.Autor: Pinterest Krom těchto druhů se ještě můžete setkat s Extra-Añejo - zraje ještě déle a také Reserva de Casa - to už se bavíme o limitovaných sériích skutečných lahůdek.

Co je nejlepší druh tequily?

Opravdu záleží na tom, co obvykle pijete. Jestli vám vyhovuje bílý alkohol – vodka, gin nebo bílý rum – bude vám vyhovovat mladá tequila. Jestliže si užíváte bourbon jako třeba Jack Daniel’s, nebo částečně vyzrálý rum, nejlepší bude reposado. A pokud chápete význam kvalitní vyzrálé whisky nebo si užíváte hlubokou chuť koňaku, Anejo bude ideální.

Jak pít tequilu?

Zapomeňte na panáky. I když to je standardní způsob, jak se u nás tequila pije, smysl je někde jinde. Usrkávat pomalu, stejně jako whisky, nechat ji na jazyku maximálně pět sekund a pak ať se plynule sklouzne. V tento moment ucítíte všechny tóny, pravou chuť a skutečně si drink užijete.

Co je mezcal?

Mezcal je považován za sofistikovaného bratra tequily. Výrobní proces je jiný. Agáve se „udí“ na různých druzích dřeva, než je zpracovávána dál. Má tak mnohem hlubší chuť – až skoro do kouřova nebo do kadidla – a lehce vyšší obsah alkoholu. Může se pít úplně stejně, jako tequila, ale do drinků je ještě trochu lepší.

zkuste mezcal a mangový džus. Jeden ku dvěma, promíchat v shakeru s ledem. Na hranu sklenky dát chilli. Jednoduchost, dokonalost.

Nebo můžete vzkoušet novou Tesla tequilu, terou začal prodávat Elon.