Obrazem

P

Přestože její základní kámen byl položen už v 70. letech, patří k technickým divům Česka, který navzdory pokroku nemá a zřejmě nikdy nebude mít obdoby. Největší tuzemská přečerpávací hydroelektrárna totiž vznikla uprostřed chráněné krajinné oblasti a zasáhnout do ní v takovém rozsahu by dnes bylo nemyslitelné. Snímky horní a dolní nádrže Dlouhé stráně vyhloubené do masivu Hrubého Jeseníku opakovaně plní fotogalerie nejpůsobivějších staveb i zvedají tlak ochránců přírody. Do útrob vodního díla, které ukrývají mimo jiné největší reverzní turbínu v Evropě, se ale podaří dostat málokomu. Architekt Adam Gebrian to štěstí měl a vy si je můžete prohlédnout spolu s ním.