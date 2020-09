Každodenní zvyky dobře vypadajících mužů

Osobnosti

Není žádné velké umění se napucovat a upravit, když se chystáte do opery, jdete na výroční večeři nebo se chystáte na ples. Necháte se ostříhat, oholíte se, navoníte a použijete nějaký ten korektor. Co je mnohem složitější, nebo se tak aspoň zdá, je vypadat tak skvěle pořád.

Ryan Gossling, George Clooney, Tom Ford a určitě někdo, koho máte v okolí. Pořád vypadají dobře. U náhodného drinku večer, a dokonce i po osmi drincích ve tři ráno v taxíku. Obvykle řeknou, že to jsou hlavně geny, což je největší bulls**t vůbec. Tak těžké to totiž není – stačí se vycvičit.

Stříhají se na krátko

Není tím myšleno oholit se dohola. Jestliže nemáte čas nebo myšlenky chodit k holiči každý druhý týden, nechte to vždycky vzít o trochu víc. Čím kratší sestřih se odvážíte vzít, tím déle budete vypadat prezentovatelně. Beckham sám řekl, že přestat se složitými účesy a sestřihy bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké mohl udělat.

Pijí spoustu vody, když je nevidíte

Jak vypadat dobře i po propité noci, na konci pracovního dne nebo po jakékoliv jiné akci? Pít spoustu vody. Jakmile si vaše tělo navykne na pití vody, pleť vypadá lépe. A většina dobře a zdravě vypadajících mužů to ví.

Starají se o oči

Oči jsou okno do duše. A hlavně je na nich okamžitě vidět i ta nejmenší únava, nevyspání nebo i pár zmíněných drinků. Jednoduchá odpověď. Krém na oči a Visine. To je klíč, jak vypadat odpočatě a spokojeně většinu času. Tom Ford na tuto kombinaci přísahá a pokud hrozí to, že budete vypadat unaveně, zkuste nějaké lehce ironické brýle ve stylu Aristotela Onassise.

Umí se holit správně

Oholit se je jedna věc, umět se oholit správně je věc druhá. Použít dobrý exfoliační produkt, který vousy a pleť zjemní před holením je záruka toho, že váš obličej bude jako dětská prdelka déle.

Znají sílu úsměvu

To je nejjednodušší bod, protože nevyžaduje, abyste šel do posilovny, investoval do krému nebo se nutil pít. Úsměv a příjemný výraz v obličeji dělají největší rozdíl, a to i po letech. Je mnohem lepší mít vrásky od smíchu než tu jednu nespokojenou vrásku mezi obočím.