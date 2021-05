Nejdřív rebel, pak „Nobel“. Bob Dylan slaví kulatiny

Osobnosti

Patří k nejvýznamnějším a nejvlivnějším hudebníkům současnosti. Narodil se v americké Minnesotě a byl už v mládí rebelem s talentem pro klavír, ale ten ho nebavil nebavil tolik, a tak dostala přednost akustická kytara. Na tu se perfektně naučil už ve dvanácti letech. Dnes je mu 80 let a je z něj žijící legenda.

Když bylo Dylano dvacet sedm let, řekl (a to v roce 1968), že věří že čím déle člověk žije, tím lepší bude. Pro něj to rozhodně platí. Už jako dítě byl fanouškem Elvise a Hanka Williamsa. Jako mladík si na zdi pokoje lepil plakáty Jamese Deana, jako symbolu. Byl rocker a rebel srdcem i duší.

Zařil toho dost. V roce 1963, 28. srpna, hrál na kytaru a zpíval na protestech Dr. Martina Luthera Kinga před davem tisíců protestantů. Díky svému talentu vyjádřit pomocí básně v písni nespokojenost s konkrétním tématem se z něj stal „hlas celé generace“. Během kubánské raketové krize napsal báseň A Hard Rain’s A-Gonna Fall. Ta se stala jedním ze symbolů protestů a demostrací.

Za svou kariéru se z něj stal nejen legendární hudebník, ale také aktivista, umělec, živá osobnost, kterou mimochodem ve filmu z roku 2007 bravurně ztvárnila Cate Blanchettová. V roce 2016 dostal Nobelovu cenu za literaturu. Ale zástupcům výboru nebral telefon a sám si ji nejel převzít. Hrál 102 koncertů každý rok po celá léta. Důvodů, proč je Bob Dylan Legenda, je mnohem víc, než je možné popsat.

Přejeme všechno nejlepší mistře.