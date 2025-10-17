Nadosmrti rentiérem. Žebříček nejvýnosnějších dividendových akcií USA slibuje spásu
Dvouciferný dividendový výnos, který má šanci vydržet po dlouhá léta? Investice, která při adekvátní výši znamená příslib pravidelné a dlouholeté renty, která dokáže leccos poplatit? Pomyslný investiční Svatý grál existuje. Stačí prý na Wall Street namixovat výnosové portfolio z těchto titulů.
Dvanáct, osmnáct anebo třeba dvaadvacet procent ročně? Tolik vynáší dividendové crème de la crème na americkém akciovém trhu. Podle statistik portálu Barchart se na Wall Street aktuálně obchoduje hned 24 akcií s dividendovým výnosem deset a více procent ročně. To znamená výnos, který v Česku momentálně ani zdaleka nenabídne – pochopitelně – nejen žádný spořicí účet, ale ani žádný seriózně míněný dluhopis či tuzemská akcie.
Na výlet do zámoří nemusí být navíc špatný čas ani optikou vývoje kurzu koruny k americkému dolaru. Právě propad dolaru se stal pro našince během prvního pololetí letošního roku totálně destruktivní pastí, která dokázala požrat celý růst indexu S&P 500 a ještě investorům vzala něco navíc. Dolarové peklo se ale zdá být od počátku prázdnin alespoň prozatím zažehnáno a přinejmenším už alespoň nebortí fundament vydělaný samotnou burzou.
Mohl tak nastat ten správný okamžik vydat se na americkou dividendovou jízdu. Vybrali jsme desítku v současnosti nejvýnosnějších akcií na Wall Street, které si zároveň vysokou dividendu držely i v uplynulých letech. Podmínkou pro výběr každé akcie konkrétně bylo, aby se její současná dividenda příliš nelišila od té, kterou vyplácela před pěti lety. Důvod je nasnadě: alespoň relativní příslib toho, že vysokou dividendu dokáže firma generovat dlouhodobě, což je přesně to, co investora zajímá. Jako limit jsme zvolili maximálně dvacetiprocentní pokles dividendy, většina z titulů ale během pěti let naopak na dividendách přidala.
Takže pojďme na věc. I ten „nejpomalejší“ v našem seznamu dokáže vydělat ročně čtyřikrát více než běžný český spořicí účet, firmy ze soupisky navíc nabízejí mnohdy značně neotřelé byznysplány.
10. Arbor Realty Trust (ABR)
Aktuální dividendový výnos: 12,37 %
Změna výše dividendy za posledních pět let: 50,88 %
Arbor Realty Trust je realitní investiční trust, který se zaměřuje na investice do komerčních nemovitostí. Firma vydělává především na financování a správě komerčních úvěrů, hypoték a nemovitostních projektů. Vzhledem k rostoucí poptávce po komerčních prostorách v USA má firma výrazné příležitosti v oblasti refinancování a rozvoje nových projektů. Arbor má silné postavení v oblasti multifunkčních nemovitostí a vysoce kvalitních obchodních objektů. Příležitosti k růstu vidí také v realitních investicích v méně rozvinutých regionech, kde je stále prostor pro cenovou expanzi.
9. Kimbell Royalty Partners (KRP)
Aktuální dividendový výnos: 12,84 %
Změna výše dividendy za posledních pět let: 10,76 %
Kimbell Royalty Partners se specializuje na získávání a správu ropných a plynových práv, přičemž většina jeho příjmů pochází z těžby a prodeje přírodních zdrojů. S rostoucí poptávkou po energetických komoditách a stále vyššími cenami ropy a zemního plynu má Kimbell značný růstový potenciál v oblasti energetických investic. Firma také těží z diverzifikovaného portfolia aktiv, která jí umožňují profitovat nejen z přírodních surovin, ale i z dalších komodit. Vzhledem k expanzi ve státech, kde se nacházejí rozsáhlá ložiska, má společnost solidní zajištění pro růst příjmů. S robustním modelem těžby a rozšiřováním podílů na trhu má Kimbell Royalty Partners v plánu i do budoucna přitahovat vysoké výnosy.
8. Cion Investment Corp (CION)
Aktuální dividendový výnos: 15,82 %
Změna výše dividendy za posledních pět let: 0 %
Cion Investment Corp je investiční firma zaměřená na private equity, která poskytuje kapitál malým a středním podnikům v různých sektorech. Společnost vydělává prostřednictvím investic do nezajištěných úvěrů a dluhopisů, přičemž se zaměřuje na dosažení stabilního výnosu pro své akcionáře. Firma má příležitosti v oblasti rozvoje menších podniků a jejich zajištění kapitálem na růst. S rostoucím trendem technologických a finančních inovací může Cion udržet růst díky dalším investicím do vysoce rozvojových oblastí. Kromě toho se soustředí na cílený růst a kvalitní investice, což dává stabilní základ pro další expanzi.
7. Txo Partners L.P. (TXO)
Aktuální dividendový výnos: 17,15 %
Změna výše dividendy za posledních pět let: 0 %
Txo Partners L.P. je společnost, která se zaměřuje na těžbu a distribuci ropy a zemního plynu. Firma profituje z růstu cen energií a poptávky po surovinách, což jí umožňuje generovat silný příjem a udržovat vysoký dividendový výnos. Její stabilita v těžebním sektoru je podporována dlouhodobými kontrakty s klíčovými odběrateli. Společnost využívá rostoucí poptávky po ropných a plynových produktech a modernizaci výrobních kapacit pro zajištění stabilního cash flow. Zároveň se soustředí na zajištění nových těžebních lokalit.
6. FS KKR Capital Corp (FSK)
Aktuální dividendový výnos: 18,52 %
Změna výše dividendy za posledních pět let: −4,61 %
FS KKR Capital Corp je firma zaměřující se na poskytování financování malým a středním podnikům. Společnost nabízí investice do dluhopisů, úvěrů a jiných nástrojů, které profitují z vyšších výnosů v oblasti private equity. Kromě toho firma investuje do realit a dalších komerčních aktivit, čímž zajišťuje diverzifikovaný příjem. Příležitosti pro růst vidí zejména v získávání nových klientů v oblasti obnovitelných energií, což je stále silnější trend na globálním trhu. Tato diverzifikace by mohla podpořit stabilitu a růst dividend.
5. Ellington Credit Company (EARN)
Aktuální dividendový výnos: 19,01 %
Změna výše dividendy za posledních pět let: −18,64 %
Ellington Credit Company se zaměřuje na investice do hypoték a jiných strukturovaných úvěrových produktů. Její příjmy pocházejí z nakupování a správy zajištěných cenných papírů a dluhopisů, což jí umožňuje generovat stabilní cash flow. Vzhledem k silnému postavení na trhu nemovitostí má firma možnost získávat výnosy z růstu cen a refinancování. Firma také těží z trendů v oblasti refinancování a růstu v sektoru nemovitostí, což jí umožňuje poskytovat investorům stabilní dividendy. Perspektivy růstu přicházejí především z modernizace produktů a přizpůsobení se novým regulacím na realitním trhu.
4. Prospect Capital Corp (PSEC)
Aktuální dividendový výnos: 19,61 %
Změna výše dividendy za posledních pět let: −16,67 %
Prospect Capital Corp investuje do malých a středních podniků, přičemž se zaměřuje na financování různých typů aktiv. Společnost vydělává díky poskytování úvěrů a vlastnímu portfoliu cenných papírů. I když je dividendový výnos stabilní, její rostoucí portfolia poskytují dlouhodobé výhody, zejména v oblasti refinancování. Společnost také investuje do nových sektorů, jako jsou obnovitelné zdroje energie a komodity, což jí umožňuje zůstat konkurenceschopnou. Tato diverzifikace a rostoucí poptávka po alternativních financích jí dávají stabilní vyhlídky pro udržení dividendového výnosu.
3. Mesabi Trust (MSB)
Aktuální dividendový výnos: 21,71 %
Změna výše dividendy za posledních pět let: 159,55 %
Mesabi Trust investuje do těžby železné rudy a dalších surovin, což jí umožňuje vyplácet vysoké dividendy. Firma profituje z růstu cen komodit a těžebního průmyslu. Míra růstu dividendy za posledních pět let je značná díky rostoucímu poptávkovému tlaku na suroviny. Mesabi Trust má silnou pozici na trhu těžby železné rudy a je dobře umístěna pro využití rostoucí poptávky po oceli a dalších komoditách. Firma se také těší na rostoucí investice do moderní těžební infrastruktury a udržitelnosti těžby.
2. Horizon Technology Finance (HRZN)
Aktuální dividendový výnos: 21,78 %
Změna výše dividendy za posledních pět let: 14,17 %
Horizon Technology Finance se zaměřuje na investice do technologických startupů a inovativních podniků. Firma vydělává prostřednictvím poskytování financování malým technologickým firmám, které hledají kapitál pro rozvoj nových produktů. Díky vysokému růstu v oblasti technologií má Horizon značné příležitosti pro další expanzi. Společnost také investuje do růstových technologických firem, což ji činí atraktivní pro investory zaměřené na technologické inovace. S postupujícím vývojem ve fintech a zdravotnictví má Horizon rozmanité možnosti pro zajištění rostoucích výnosů.
1. Costamare Inc (CMRE)
Aktuální dividendový výnos: 25,77 %
Změna výše dividendy za posledních pět let: 15 %
Costamare Inc je jednou z největších světových společností zaměřujících se na námořní dopravu. Firma vydělává díky pronájmu svých kontejnerových lodí a dalším aktivitám v námořní dopravě. Vzhledem k silné poptávce po mezinárodní přepravě zboží a rostoucí potřebě kontejnerových lodí má Costamare výrazné příležitosti pro růst a expanzi. Firma se stále více soustředí na zajištění ekologických a efektivních přepravních řešení, což jí pomůže udržet konkurenceschopnost na globálním trhu. Costamare má také příležitost rozšířit svou flotilu a vstoupit do nových regionálních trhů.