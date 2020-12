Brašnářství Tlustý se spojilo s hodinářstvím PRIM

Mezinárodní společnost Eurostar, která zajišťuje vlakovou dopravu mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem, bojuje o přežití a bez pomoci může velmi brzy zbankrotovat. Tvrdí to šéf firmy Jacques Damas, jenž požádal o záchranu britské ministerstvo financí. Ve středu na to upozornil deník The Guardian. S existenčními problémy se kvůli koronakrizi potýkají prakticky všichni železniční dopravci ve Spojeném království.