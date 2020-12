Brašnářství Tlustý se spojilo s PRIM

Otrávení Bečvy. Zkusíme si zopakovat, co se stalo. Pozor, vydá nám to na rekordně dlouhý díl. Ale zase to můžeme vzít pěkně od podlahy a podívat se, jak pěkně se nám vršily lži a nejrůznější vysvětlení stran toho, co se na Bečvě stalo. Mimochodem, věděli jste, že to nebylo zdaleka poprvé, kdy byla Bečva otrávena? A přidáme ještě ten ohromný tweetstorm, který tahle celá věc způsobila.