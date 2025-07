Rakušan slibuje progresivní daně a eutanazii. Bude to stačit?

Tři měsíce před volbami Starostové bojují vlastní zápas o politickou budoucnost. Jdou do toho jako strana vládnoucí koalice, která se programově potřebuje proti vládnoucí koalici co možná nejvíc vymezit, aniž by se zase vymezila tolik, aby to mohlo vypadat jako kritika společného vládnutí. Je v tom trochu schizofrenie a spousta marketingu.

Šéf starostů, ministr vnitra Vít Rakušan, v rozhovoru pro pořad FLOW deníku e15 odstředivé taháky programu definoval takto: nová progresivní daňová pásma s vyšším zdaněním vysokopříjmových zaměstnanců plus liberální taháky jako manželství pro všechny nebo eutanazie.

Obecně se v Česku dlouhodobě traduje, že témata vyšších daní nebo právě eutanazie jsou marketingově smrtelná. V době, kdy se na voličském trhu utkáváte s populisty všeho druhu, musíte koření volebních slibů vážit velmi decentně a některé ingredience pokud možno úplně vypustit.

Rakušan na to jde zkušeně, ostatně s vymezováním, co není tak úplně vymezování, má zkušenosti. Když už před víc než rokem zahájil měkkou fázi kampaně, tedy tu, kdy se z vládnoucích koaličních partnerů pomalu začínají stávat soupeři, pustil se do premiéra Petra Fialy oním slavným videem z volejbalové kabiny a vydal se na skoro babišovské cesty po regionech. Byl za to odměněn, na rozdíl od odpadlých Pirátů se preference STAN pohybují ve dvouciferných číslech s potenciálem klidně přes 20 procent.

VIDEO: Umíme si představit další daňové sazby, bohatší by měli platit víc, říká předseda STAN Rakušan v pořadu FLOW

FLOW: Z manželství pro všechny neustoupíme. Právo na štěstí mají mít všichni, říká předseda STAN Rakušan • Zdroj: e15

Samostatná pozice STAN vypadá pevně, klidně se může měřit se samotnou ODS, která si ovšem na noze táhne koule v podobě mizející TOP 09 a lidovců. STAN si tuto otázku vyřešil, do experimentů typu spojení s Piráty z minulých voleb se nepouští, jakkoli na něm v roce 2021 díky kroužkování vydělal.

Nepouští se ovšem ani do velkých divočin. Když nechcete jít cestou hnutí ANO, které raději volební program nepředstaví, aby ho prý nikdo neopsal, a nutnost zvýšených výdajů státu odmáznete slibem, že peníze najdete někde v šedé ekonomice, musíte na to opatrně. Rakušan slibuje progresivní zdanění fyzických osob. Ale tak, aby to pokud možno bolelo co nejmíň lidí, což se zase nabízí otázka: A bude to stačit?

„Rádi bychom jej odstupňovali tak, abychom nezatěžovali nízkopříjmové a středněpříjmové lidi. Nechceme však milionářské daně ani šikanu bohatých. Umíme si představit další daňové sazby,“ řekl s tím, že má ve věci souhlas miliardářů z iniciativy Druhá ekonomická transformace. Ti prý nemají s progresivní daní problém, jen požadují, aby daně byly transparentní a všichni se na ně mohli včas připravit. Což o to: Daně jsou tranparentní vždycky. Jen jsou prostě jen vyšší nebo nižší.

V otázce eutanazie je to podobné. Rakušan si uvědomuje, že je to etická nášlapná mina, slibuje tedy měkce, chce otevřít „společenskou diskusi, která přestane tabuizovat fenomén smrti a umírání“. Jenže fenomén umírání v Česku dávno tabu není, nabídka služeb v paliativní péči roste a ocení je každý, kdo ve svém okolí takovou nabídku potřeboval. Jenže od detabuizace smrti je k eutanazie ještě hodně daleko, čili asi zůstane u té společenské debaty.

O úspěchu STAN bude rozhodovat i to, nakolik se jeho lídrům podaří odstřihnout se od politiky zbylých stran pětikoalice. Ne proto, že by byla a priori zavrženíhodná, ale proto, aby se pro voliče dokázali odlišit od stran Spolu. Rakušan přiznává, že bude mířit právě na voliče ODS, TOP 09 a lidovců a sám si stanovil meze úspěchu a neúspěchu. Cokoli pod 10 procent by bylo špatně, úspěch leží na 15 procentech. Politická budoucnost Víta Rakušana je s tím spojená. Dvojciferný výsledek je základ, případné třetí místo ve volbách před SPD, jak ukazují některé poslední průzkumy, je malý bonus a výhrou by byla možnost být u sestavování vlády. K tomu je ale zatím ještě daleko.