Nejdražší byty v Česku stojí i přes sto milionů. Nabízejí luxus, prestižní adresu i neuvěřitelné výhledy

Pouhý týden před inaugurací nově zvoleného prezidenta Joea Bidena nemají Spojené státy jasno v tom, zda současná hlava země Donald Trump do té doby setrvá ve funkci. Demokraté chtějí, aby Trump předčasně skončil a byl potrestán v souvislosti s nepokoji, které ve Washingtonu vypukly minulý týden. Navíc panují obavy, že násilnosti by mohly provázet i slavnostní akt uvedení nového prezidenta do úřadu.