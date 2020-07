Sprezzatura – jak se oblékat jako klasický italský gentleman, co je v nitru rebel

Styl

Co je sprezzatura? Velmi jednoduše řečeno, možnost dopřát si trochu rebélie, pokud musíte nosit, řekněme, konvenční oděv. Většina z nás si nemůže (a nebo nechce) jít kompletně punk. Stejně tak si většina z nás nemůže dovolit jít do práce třeba v teplákách. Sprezzatura nabízí alternativu, skulinu v módních zákonech. Možnost projevit individualitu a přesto nebýt za hranicí extrému.

Co se sprezzatury týče, je velmi snadné vypadat jako klaun. Musí se to umět a vybrousit k dokonalosti. Dobrou zprávou ovšem je, že jako všechno na světě, i tohle se dá částečně naučit. Udělal to tak třeba Elvis, který se v začátcích své kariéry v této nonšalanci vycvičil.

Kravata by měla mít širší konec delší? Sprezzatura ji váže opačně. Pásek nemusí být zastrčený v poutku a může jednoduše viset. Blazer nemusí být zapnutý a rukávy saka mohou být ohrnuté. Ač se to všechno zdá jako nedbalost, při správné dávce vrozeného stylu to nebude buranské, ale vrcholný výraz pochopení pro módu.

Asi 400 let zpátky znamenalo slovo sprezzatura to, co je dnes slovo cool. Baldassare Castiglione jej použil poprvé ve své práci, kde se navracel k antickým ideálům člověka, který zvládá vše. Renesančního muže řekněme. Navázal na práci Aristotela co se týče charakteru, ale současně se také věnoval fyzickému vzhledu a tomu, jak člověk vystupuje.

Jak se naučit sprezzaturu? Není to tak složité. Musíte rozumět tomu, že ne každé místo je správné místo. Sprezzatura nejlépe funguje v kreativním prostředí a při kreativních událostech. Asi takhle nemůžete jít pracovat do banky, ale na drtivou většinu koncertů, večeří nebo jen drinků s kamarády se hodí. Ne každý vás rovnou pochopí a připravte se na to stejné reakce, jako když vaše babička vidí roztrhané džíny. Vyhněte se myšlenkám na "pouhé" italské oblékání. Tohle je ještě trochu jinde, než lněný oblek a semišové mokasíny. Také se naučte správné míře. Obvykle postačí jediné pravidlo - oblékněte se a než odejdete, jednu věc dejte do normálu. U povolené kravaty a barevných ponožek zapněte sako. U vlajícího pásku a ohrnutých kalhot si sundejte šátek. Variací je tisíc.