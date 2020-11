Bohematic - Nová luxusní česká značka hodinek

Technika

Bohematic je malá manufaktura v Novém Městě nad Metují. Už to, že se nejedná o žádnou sériovku předznamenává nepřekonatelnou kvalitu a design. Precizní řemeslné zpracování na hranici technologických možností a čistá, sofistikovaná estetika. Není to extravagnce, protože tu v dnešní době nikdo nechce. Výroba hodinek probíhá ručně v manufaktuře v Novém Městě nad MetujíAutor: Bohematic Značka zakládá své hodinky na příbězích, První model hodinek Bohematic se jmenuje Graphic Sutnar. Jedná se o první model ze série GRAPHIC, která chce pojmout po svém to nejlepší z historie i současnosti českého grafického designu. Jako prvního velikána si vybrala Ladislava Sutnara. Tento avantgardní umělec dosáhl světového věhlasu a jeho díla patří k základům soudobé vizuální komunikace, designu a typografie. Druhý model, více sportovně zaměřený, s názvem MINOR, který bude představen během listopadu, odkazuje na silný český příběh a bude poctou závodníkům a legendárnímu českému automobilu Aero Minor Sport, který v roce 1949 vyhrál legendární závod 24 hodin Le Mans. Model hodinek Graphic SutnarAutor: Bohematic Dominantou hodinek Graphic Sutnar je velký reliéfní číselník z pera Studia Marvil s dokonalým fontem, který Ladislav Sutnar navrhl pro označení budov v newyorském Bronxu v roce 1958. Detaily číselníku, tvar ruček i design korunky nesou typické prvky Sutnarovy tvorby vycházející z přísných kritérií geometrických tvarů a elegantní modernistické typografie. Ručně šitý kožený pásek má čistou formu, zdůrazněnou prošitím. Hodinky Graphic Sutnar Silver WalrusAutor: Bohematic

Model se vyrábí v pěti různých barevných verzích Tapir White, Rhino Black, Camel Ardoise, Elephant Blue a Walrus Silver, jejichž označení a odstíny vychází z názvů slavných hraček navržených Sutnarem. Cena hodinek Graphic se pohybuje dle provedení od 98 000 do 108 000 korun.