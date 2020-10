Louis Vuitton vytvořil bezdrátová sluchátka

Technika

Tehcnika už dávno není jen o užitečnosti a ač má lepší a lepší schopnosti, ať už se bavíme o telefonu, hodinkách nebo čemkoliv dalším, evidentně nám nestačí poiuze funkčnost, ale hlavně forma.

Móda a hudba jdou tak nějak ruku v ruce. Jednou z hlavních příčin je to, že současné hudební „hvězdy“ ve velkém módu ovlivňují a jejich fanouškovské skupiny koupí to, co uvidí. I proto se módní značky, které dříve vytvářely pouze módu vrhají do aktivit, jako jsou právě sluchátka, chytré hodinky a podobně. Díky bohu že si zatím netroufnou na telefony... Bezdrátová sluchátka Louis VuittonAutor: Louis Vuitton