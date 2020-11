U.S. Space Force vytvořily jednotku pro válčení na oběžné dráze. Má i vlastní kosmickou loď

Technika

Pod slovním spojením kosmická loď si ale nepředstavujte letouny, které jste viděli v televizi v již zmiňovaných filmech a seriálech. Jednotka U.S. Space Force dostala k dispozici Boeing X-37. Ten je sice poměrně výkonný (ve vesmíru strávil rekordních 780 dní), ale do válečných lodí ze Star Wars má ještě daleko.

Jak by tedy válčení ve vesmíru vypadalo? Podle Aerospace Corporation by šlo o velmi pomalé a neohrabané hvězdné války. Pohyb ve vesmíru totiž vyžaduje plánování s velkým časovým předstihem. Proto by zřejmě válka spočívala hlavně v navádění satelitu na oběžnou dráhu nepřátelského satelitu, což by způsobilo jejich srážku.