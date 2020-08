K novým batohům Louis Vuitton si můžete koupit i nejluxusnější stan na světě

Trendy

Kolekce s mraky Virgila Abloha je esteticky čistou záležitostí, která velice dobře osvěžuje ikonický monogram značky. Ve variantě s mraky působí zavazadla a doplňky až umělecky a zrcadlová verze je prostě jenom vrchol designu.

Jako poctu nomádskému duchu značky Louis Vuitton nabízí verze Monogram Mirror také volitelný stan z textilie se vzorem Monogram.

Stan je voděodolný a pohodlně se v něm vyspí dvě osoby. Vnitřní prostor v barvě modré oblohy s bílými obláčky člověka okamžitě přenesou do surreálního světa objevování dálných krajin nebo rohu vlastní zahrady. Asi s ním ale úplně nejezděte do nějakého kempu, někdo by vás v noci mohl zabalit do spacáku a se stanem utéct.

Backpack Trunk lze nosit na dva způsoby: buďto v ruce na kožené držadlo na horní straně nebo jako batoh – k tomu slouží odepínatelné kožené popruhy. Backpack Trunk je důkazem, že Louis Vuitton umí dokonale kombinovat řemeslné umění a ducha cestování. Backpack Trunk splňuje rozměry palubního zavazadla.