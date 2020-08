Nejlepší japonské módní značky, které zařadit do šatníku

Trendy

Japonsko je země mnoha zajímavých věcí. Nečekaně skvělá whisky, nezničitelné nože, jedinečná estetika, šílený přístup k pornografii a televizní zábavě a také velice dobrá, občas přehlížená móda. Japonské módní značky získávají více a více prostoru na světovém módním poli, a to především kvůli vzrůstající fascinaci minimalismem a také díky touze po precizním designu a kvalitě.

Undercover – dokonalé printy

Undercover SS 2020Autor: Undercover

V roce 1993 založil mladý student Jun Takahashi svou vlastní značku, která se snad během noci vymrštila mezi světové hráče. Dlouhá léta živí americké a evropské trhy a v dnešní době je známá především díky skvělým a výrazným printům a kolaboracemi s Nike.

Uniqlo – klasické basics

Pokud jde o basics, neexistuje stejně dobrá značka, jako je Uniqlo. V každém obchodě na planetě seženete precizně vyžehlená bílá trika, svetry, jednoduše střižené mikiny a především jejich ikonické chinos. Upraví vám je v mnoha buticích ještě ten daný den a jsou základem mnoha elegantních šatníků.

Neighborhood – velké statement

Značka založená designovou ikononou – Shinsuke Takizawou v roce 1994 je legenda, kterou seženete jen na velice málo místech mimo Japonsko. Používají luxusní materiály, velká statement loga a Japonci si značku chrání jak rodinné stříbro. Nejznámější je značka pro své monochrome looky a vysokou exkluzivitu.

Camoshita – japonská verze preppy

CamoshitaAutor: Camoshita

Yasuto Kamoshita založil značku kvůli tomu, že se mu moc líbilo oblékání kluků na Ivy Leaque, ale v Japonsku nemohl sehnat přesně to, co si představoval. Začal oblečení šít ručně v malé dílně v Tokyu a dnes je značka dokáže jednoduše konkurovat pánům ze Savile Row. Všechny kousky navíc šijí stále ruče.

Onitsuka Tiger – retro tenisky

Onitsuka se často uvádí jako stvořitel bot na běhání. Už po válce začali vytvářet jednoduché, technicky promakané a lehké boty, které v sedmdesátých letech začal dovážet do Ameriky a Evropy Phil Knight, zakladatel Nike. Od té doby se dá řici, že každá bota na běhání má trochu Onitsuka DNA. V dnešní době značka nabízí jak moderní sportovní boty, tak jedinečné retro kousky tenisek.

Visvim – nostalgický návrat od padesátých let

VisvimAutor: visvim

Značka Visvim je jak návrat do japonské éry Edo. Inspiruje se padesátkovou posedlostí baseballem a oblečením dělníků. Dokonale v sobě spojuje neuchopitelný japonský koncept – respektive filosofii – wabi sabi. Jistá nedokonalost v uměleckém díle, životě nebo čemkoliv jiném, která přináší nekonečnou krásu celému výsledku.

Comme des Garcons – klasika a nejlepší kůže

Japonská značka s francouzským jménem nepotřebuje představovat. Vládne módní francouzské avantgardě již mnoho let a zatím se nenašel nikdo, kdo by je z trůnu sesadil. Když investovat, investujte do kožených produktů nebo legendárních bílých košil. Dovezou vám je domů precizně vyžehlené a složené, voní po levanduli a život je lepší.

orSlow – bezkonkurenční denim

orSlowAutor: orSlow

Módních domů, které produkují skutečně kvalitní denim, není nikdy dost. Protože co si budeme, ono najít perfektní džíny může trvat celý život. Denim od orSlow je známý především díky zmíněné kvalitě. Používají bio balvnu, jejich pracovní postupy jsou obezřetné k přírodě a drží se v příjemné a bezpečné lajně minimalistického a čistého designu.

Základní pilíře japonského streetstyle

Stejně jako kdekoliv jinde na světě, určité styly se objevují více než jiné. Japonský streetstyle víceméně stojí na třech základních kamenech. Každý má své vlastní pojmenování a dalo by se říci i subkulturu. Mají ale samozřejmě i menší odnože a variace.

Kireime Kei

Striktní jednoduchost, která je v Japonsku přítomna v mnoha dalších aspektech života, je přítomna i v tomto stylu oblékání. Jen zdánlivě obyčejné kousky, které asle symbolizují tu skutečnou nadčasovost, s jakou přežívají tisíce let staré zenové zahrady.

Ametora

Japonská fascinace padesátými a šedesátými lety vedla k modernímu pohledu na americkou klasiku. Zvráceně k tomu možná vedla poválečná okupace Američany.

Street Kei

Velká loga, známé labely, extrémní střihy – velice podobné hnutí v britské módě v osmdesátých letech je především přirozené pro mladší ročníky. Aniž by to věděli, ovlivňují drtivé množství velkých módních domů, které prodávají u nás.