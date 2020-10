Nová kolaborace CONVERSE x A-COLD-WALL

Jestliže my všichni v současné době něco potřebujeme, je to jistota. Té se nám v ničem nedostává. Znáte ten pocit, když jste během dospívání měli težký den a tešili se jen na jídlo od maminky nebo bezpečí u videoher? Nebo knihy? Ať už pocit jistoty a bezpečí probouzelo a probouzí cokoliv, všichni si toho daného zasloužíme co nejvíce.