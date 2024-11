Kategorie nejlepší hry roku potvrzuje letošní dominanci titulů z Asie. Za čtyřmi z šesti nominovaných (Astro bot, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII: Rebirth a Metaphor: ReFantazio) stojí japonské týmy. Komerčně úspěšný Black Myth: Wukong od studia Game Science byl vyroben v Číně. Asijským týmům se postaví autor překvapivého hitu, kterým se stal nezávislý titul Balatro kanadského vývojáře, který si říká LocalThunk.

Mezi další úspěšné asijské tituly patří Stellar Blade od korejského studia Shift Up, nebo dva japonské RPG tituly Dragon's Dogma II od Capcomu či Like a Dragon: Infinite Wealth od studia Ryu Ga Gotoku.

VIDEO: Ukázka z hraní čínské hry Black Myth Wukong

Black Myth Wukong • Doupě.cz

V nominacích vede Astro bot a Final Fantasy VII: Rebirth

Astro Bot od japonského Team Asobi, které vlastní Sony, a Final Fantasy VII: Rebirth od společnosti Square Enix získaly po sedmi nominacích a patří k favoritům. V obou případech se jedná o exkluzivity dostupné v tuto chvíli pouze na konzoli Playstation 5. Obě hry budou soutěžit dohromady o sedm sošek.

Do nominace na nejlepší hry roku se dostalo poprvé rozšíření. Elden Ring Shadow of the Erdtree od From Software přidává obsah do původní hry Elden Ring, která vyhrála sošku za nejlepší hru roku v roce 2022.

Český zástupce bude na předávání cen tentokrát chybět, zato polská produkce zažívá zlatou éru. Na Game Awards jí reprezentuje především remake Silent Hill 2 od Bloober Teamu s pěti nominacemi, strategie Frostpunk 2 od 11 bit studios, nebo strategie Manor Lords od vývojáře Grzegorze Styczeńa, který vystupuje pod jménem Slavic Magic. Studio Odd Meter, které zabojuje v kategorii nejlepší nezávislý debut s hrou Indika kritizující náboženské poměry v pravoslavné církvi, se přestěhovalo z Ruska do Kazachstánu ze strachu o svojí bezpečnost. Indiku přitom rovněž vydal polský distributor 11 bit studios.

Game Awards se poprvé konaly v roce 2014, kdy navázaly na předchozí anketu Spike Video Game Awards (VGA), která běžela v letech 2003 až 2013. Jejím producentem je bývalý novinář Geoff Keighley. O vítězi rozhodují především herní novináři z různých koutů světa.

Letošní ročník ceremoniálu začíná 13. prosince v 1:30 našeho času. Stream z Peacock Theater v Los Angeles můžete sledovat živě na oficiálním youtube kanálu slavnosti.

Přehled nominací na Game Awards 2024

Hra roku

Astro Bot (Team Asobi/SIE)

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Black Myth: Wukong (Game Science)

Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco)

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Nejlepší režie

Astro Bot (Team Asobi/SIE)

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Black Myth: Wukong (Game Science)

Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco)

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Nejlepší příběh

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Like a Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega)

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Senua’s Saga: Hellblade II (Ninja Theory/Xbox Game Studios)

Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)

Nejlepší vizuální zpracování

Astro Bot (Team Asobi/SIE)

Black Myth: Wukong (Game Science)

Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco)

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Neva (Nomada Studio/Devolver)

Nejlepší hudba

Astro Bot (Team Asobi/SIE)

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)

Stellar Blade (Shift Up/SIE)

Nejlepší zvuk

Astro Bot (Team Asobi/SIE)

Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox)

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Senua’s Saga: Hellblade II (Ninja Theory/Xbox Game Studios)

Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)

Nejlepší herecký výkon

Briana White – Final Fantasy VII Rebirth

Hannah Telle – Life is Strange: Double Exposure

Humberly González – Star Wars Outlaws

Luke Roberts – Silent Hill 2

Melina Juergens – Senua’s Saga: Hellblade II

Inovace v přístupnosti

Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox)

Diablo IV (Blizzard/Xbox)

Dragon Age: The Veilguard (BioWare/EA)

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft Montpellier/Ubisoft)

Star Wars Outlaws (Massive Entertainment/Ubisoft)

Hry se sociálním přesahem

Closer the Distance (Osmotic Studios/Skybound Games)

Indika (Odd Meter/11 Bit Studios)

Neva (Nomada Studio/Devolver)

Life is Strange: Double Exposure (Deck Nine/Square Enix)

Senua’s Saga: Hellblade II (Ninja Theory/Xbox Game Studios)

Tales of Kenzera: Zau (Surgent Studios/EA)

Nejlepší dlouhodobě podporovaná hra

Destiny 2 (Bungie/SIE)

Diablo IV (Blizzard/Xbox)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/SIE)

Nejlepší podpora komunity

Baldur’s Gate 3 (Larian)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/SIE)

No Man’s Sky (Hello Games)

Nejlepší nezávislá hra

Animal Well (Shared Memory/Bigmode)

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Lorelei and the Laser Eyes (Simogo/Annapurna Interactive)

Neva (Nomada Studio/Devolver)

UFO 50 (Mossmouth)

Nejlepší debut nezávislé hry

Animal Well (Shared Memory/Bigmode)

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Manor Lords (Slavic Magic/Hooded Horse)

Pacific Drive (Ironwood Studios/Kepler Interactive)

The Plucky Squire (All Possible Futures/Devolver)

Nejlepší mobilní hra

AFK Journey (FARLIGHT/Lilith Games)

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Pokémon Trading Card Game Pocket (Creatures Inc/TPCI)

Wuthering Waves (Kuro Games)

Zenless Zone Zero (miHoYo)

Nejlepší hra pro virtuální nebo rozšířenou realitu

Arizona Sunshine Remake (Vertigo Games)

Asgard’s Wrath 2 (Sanzaru Games/Oculus Studios)

Batman: Arkham Shadow (Camouflaj/Oculus Studios)

Metal: Hellsinger VR (Lab 42/The Outsiders/Funcom)

Metro Awakening (Vertigo Games)

Nejlepší akční hra

Black Myth: Wukong (Game Science)

Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox)

Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/SIE)

Stellar Blade (Shift Up/SIE)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Saber Interactive/Focus Entertainment)

Nejlepší akční adventura

ASTRO BOT (Team Asobi/SIE)

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft Montpellier/Ubisoft)

Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)

Star Wars Outlaws (Massive Entertainment/Ubisoft)

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Grezzo/Nintendo)

Nejlepší RPG

Dragon’s Dogma 2 (Capcom)

Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco)

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Like a Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega)

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Nejlepší bojová hra

Dragon Ball: Sparking! ZERO (Spike Chunsoft/Bandai Namco)

Granblue Fantasy Versus: Rising (Arc System Works/Cygames)

Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (Capcom)

MultiVersus (Player First Games/WB Games)

Tekken 8 (Bandai Namco)

Nejlepší rodinná hra

ASTRO BOT (Team Asobi/SIE)

Princess Peach: Showtime! (Good-Feel/Nintendo)

Super Mario Party Jamboree (Nintendo Cube/Nintendo)

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Grezzo/Nintendo)

The Plucky Squire (All Possible Futures/Devolver)

Nejlepší simulace nebo strategie

Age of Mythology: Retold (World’s Edge/Forgotten Empires/Xbox Game Studios)

Frostpunk 2 (11 Bit Studios)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Capcom)

Manor Lords (Slavic Magic/Hooded Horse)

Unicorn Overlord (Vanillaware/Sega/Atlus)

Nejlepší sportovní nebo závodní hra

F1 24 (Codemasters/EA Sports)

EA Sports FC 25 (EA Vancouver/EA Romania/EA Sports)

NBA 2K25 (Visual Concepts/2K)

Top Spin 2K25 (Hangar 13/2K)

WWE 2K24 (Visual Concepts/2K)

Nejlepší multiplayerová hra

Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox)

Helldivers 2 (Arrow Game Studios/SIE)

Super Mario Party Jamboree (Nintendo Cube/Nintendo)

Tekken 8 (Bandai Namco)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Saber Interactive/Focus Entertainment)

Nejlepší herní adaptace

Arcane (Riot/Fortiche/Netflix)

Fallout (Bethesda/Kilter Films/Amazon MGM Studios)

Knuckles (Sega/Paramount)

Like a Dragon: Yakuza (Sega/Amazon MGM Studios)

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Crystal Dynamics/Legendary/Netflix)

Nejočekávanější hra

Death Stranding 2: On the Beach (Kojima Productions/SIE)

Ghost of Yōtei (Sucker Punch Productions/SIE)

Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

Metroid Prime 4: Beyond (Retro Studios/Nintendo)

Monster Hunter Wilds (Capcom)

Nejlepší tvůrce obsahu

CaseOh

IlloJuan

Techno Gamerz

TypicalGamer

Usada Pekora

Nejlepší hra pro e-sport