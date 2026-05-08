INVESTIČNÍ ONLINE: Americká Eli Lilly je nejhodnotnější farmaceutická firma na světě
Akcie, komodity, nemovitosti i kryptoměny. Sledujte nejdůležitější události, které hýbou investičními trhy doma i ve světě. V tomto přehledu najdete aktuální zprávy, rychlé analýzy i komentáře expertů.
Americká farmaceutická společnost Eli Lilly patří mezi nejhodnotnější firmy světa, loni 25. listopadu překročila její tržní hodnota bilion dolarů. Akcie výrobce mnoha převratných léků tehdy dosáhly rekordní hodnoty, když uzavřely denní obchodování s kurzem téměř 1100 dolarů za kus.
Od té doby sice hodnota firmy, založené před 150 lety, 10. května 1876, asi o pětinu klesla, přesto se ale Eli Lilly stále drží v exkluzivním klubu, kde jinak vládnou hlavně technologické společnosti.
Více najdete níže v online reportáži.
🎙 Investiční portfolio: sledujte nejnovější díl našeho pořadu, který najdete každé úterý v Investičním newsletteru (odběr zde)
Zprávy ze dne 8. května 2026
Zprávy ze dne 7. května 2026
Shell těží z válečného chaosu. Výhled produkce ale slábne
Společnost Shell Plc oznámila výrazný růst zisku za první čtvrtletí, když těžila z prudkého zvýšení cen ropy a zemního plynu v důsledku války v Íránu. Konflikt na Blízkém východě způsobil silnou volatilitu na energetických trzích, což významně podpořilo rozsáhlou obchodní divizi společnosti.
Upravený čistý zisk Shellu dosáhl 6,92 miliardy USD, čímž překonal analytický odhad Bloomberg ve výši 6,1 miliardy USD. Pozitivní dopad měly také vyšší rafinační marže, které vzrostly díky zdražení paliv.
Více se dozvíte na tomto odkazu.
Akcie provozovatele restaurací Rex Concepts po zahájení obchodování ve Varšavě klesají o tři pct. Hodnota primární nabídky činila 497,8 mil. zlotých.
Silná data z německého výrobního sektoru
Německé průmyslové objednávky jsou klíčovým ukazatelem ekonomického zdraví země. Poskytují totiž včasný signál o budoucí úrovni výroby a poptávce po průmyslovém zboží. Jejich význam vychází z toho, že Německo je největší ekonomikou v Evropě. Jeho výrobní sektor má silný dopad na celou eurozónu, kurz eura a celkový tržní sentiment.
Více informací zde.
Zprávy ze dne 6. května 2026
Pražská burza se odpoutala od víc než pětiměsíčního minima a dnes vzrostla o 2,76 procenta na 2526,71 bodu. Téměř 6 procent přidaly akcie Erste Bank.
Kryptoměny rostou navzdory válce, trh si zvykl na nejistotu
Na kryptoměnovém trhu panuje dobrá nálada i špatným zprávám navzdory. Cena kryptoměn šla nahoru i přes trvající napětí mezi USA a Íránem nebo rekordnímu počtu hackerských útoků. Dle analytiků z týmu Binance Research růstu pomáhá především příliv institucionálního kapitálu.
Kryptoměnový trh v dubnu překvapivě rostl, přestože svět nadále čelí nejistotě spojené s konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem. Celková tržní kapitalizace digitálních aktiv vzrostla o více než osm procent na přibližně 2,6 bilionu dolarů, přičemž bitcoin se aktuálně pohybuje nad cenou 80 tisíc dolarů. Investoři podle analytiků postupně přestávají geopolitické napětí vnímat jako bezprostřední hrozbu a berou ho spíše jako novou součást globální reality.
Tržní hodnota Samsungu díky poptávce po čipech poprvé překonala jeden bilion USD
Tržní hodnota jihokorejské společnosti Samsung Electronics dnes poprvé překonala hranici jednoho bilionu USD (20,7 bilionu korun). Firma roste díky vysoké poptávce po čipech pro umělou inteligenci (AI), která prudce zvyšuje její zisk. Spolu se Samsungem dnes výrazně posílil i jihokorejský akciový index KOSPI, který stoupl na nový rekord, uvedla agentura AFP.
Akciový index KOSPI si nakonec připsal 6,45 procenta a uzavřel na 7384,56 bodu, když dnes poprvé překonal hranici 7000 bodů. Akcie Samsungu vzrostly o 14,4 procenta na 266 tisíc wonů, tržní kapitalizace firmy tak dosáhla 1,7108 biliardy wonů (24,5 bilionu korun). Posílil i další výrobce čipů, SK Hynix, a to o 10,6 procenta. Akcie obou firem stouply na nový rekord a na celkové hodnotě indexu KOSPI se podílejí 44 procenty.
Cena ropy Brent klesla pod 100 USD vzhledem k nadějím na dohodu USA s Íránem
Pokles cen ropy se odpoledne prohloubil vzhledem k rostoucím nadějím na dohodu o ukončení války mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent kolem 12:45 SELČ vykazovala pokles více než devět procent, sestoupila tak pod psychologicky důležitou hranici 100 dolarů za barel.
Akcie Czechoslovak Group dopoledne v Amsterodamu i v Praze posilují
Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada dopoledne na amsterodamské burze posílily. Před 11:30 SELČ vykazovaly nárůst přibližně o šest procent. Na pražské burze ve stejnou dobu přidávaly zhruba pět procent. Na začátku týdne akcie firmy poslala dolů analýza společnosti Hunterbrook, která zpochybnila její obchodní model. Podle CSG je analýza nepřesná a neodpovídá faktům.
Akcie CSG v pondělí v Amsterodamu ztratily 13,1 procenta. Úterní obchodování navzdory přechodnému růstu uzavřely se zhruba půlprocentní ztrátou na 15,914 eura (asi 388 korun). Na pražské burze akcie CSG v úterý posílily o téměř šest procent, zatímco v pondělí se propadly o zhruba 18 procent.
Dánský energetický gigant sází na Evropu
Dánská energetická společnost Orsted A/S potvrdila svůj celoroční výhled hospodaření a zároveň ukázala, že její strategie se stále výrazněji vrací k evropskému jádru podnikání. Firma se po náročném období soustředí především na rozvoj a výstavbu offshore větrných parků blíže domácímu trhu, kde tato technologie hraje důležitou roli v energetické bezpečnosti i klimatické transformaci.
Tento návrat ke klíčové specializaci má investorům ukázat, že Orsted chce po ztrátách a zrušených projektech znovu stavět na oblasti, ve které má dlouhodobě silné zkušenosti.
Více čtěte zde.
Ropa prudce zlevňuje, protože Trump signalizoval možnou dohodu s Íránem. Brent ztrácí zhruba šest procent, nachází se blízko 103 dolarů za barel
Volkswagen se stal největším akcionářem výrobce elektromobilů Rivian
Německý automobilový koncern Volkswagen se stal největším akcionářem amerického výrobce elektromobilů Rivian, který je konkurentem společnosti Tesla amerického miliardáře Elona Muska. Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na zprávu Rivianu pro americké burzovní regulátory.
Hodnota Samsungu překročila hranici jednoho bilionu dolarů, šílenství kolem umělé inteligence vedlo k historickému růstu a zvedlo akcie o více než 15 procent
Růst následoval po rekordních výsledcích hospodaření společnosti Samsung Electronics za první čtvrtletí minulý týden. Provozní zisk vzrostl více než osminásobně na 57,2 bilionu wonů, zatímco tržby vystoupaly na rekordních 133,9 bilionu korejských wonů. Provozní zisk společnosti Samsung za první čtvrtletí také překonal zisk za celý rok 2025 ve výši 43,6 bilionu wonů.
Zisky také následovaly po zprávě agentury Bloomberg , že Apple vedl předběžná jednání se společnostmi Samsung a Intel o výrobě čipů pro zařízení Apple v USA, čímž by se potenciálně mohl diverzifikovat i mimo svého dlouholetého dodavatele TSMC.
Zprávy ze dne 5. května 2026
Pražská burza zavřela na nejnižší úrovni v letošním roce. Index PX dnes klesl o 0,52 procenta na 2458,94 bodu. Níže byl naposledy loni v listopadu.
Ropa zlevňuje, obchodníci sledují snahy USA o obnovení dopravy v Hormuzském průlivu. Brent ztrácí zhruba tři procenta na 111 dolarů za barel.
Vládní cenové stropy na pohonné hmoty ve středu opět mírně vzrostou
Vládní cenové stropy na pohonné hmoty ve středu opět vzrostou. Nejvyšší povolená cena nafty stoupne o devět haléřů na 44,68 Kč za litr. Benzin budou moci pumpy prodávat maximálně za 44,46 Kč za litr, což je o 17 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí.
Objem obchodů s kryptem v dubnu klesl o dvě pětiny na 650 milionů
Celkový objem zobchodovaných kryptoměn na českých směnárnách v dubnu klesl oproti březnu o dvě pětiny na 650 milionů korun. Ve srovnání se stejným měsícem loni jde o dvacetiprocentní pokles. Celkově za čtyři měsíce roku Češi nakoupili a prodali v směnárnách krypto za 4,5 miliardy korun, tedy o čtvrtinu meziročně méně. Vyplývá to z informací obchodníků.
Loňský duben byl podle ředitele Anycoin Marka Kyrsche ve znamení zavádění recipročních cel ze strany Spojených států. Ty pomohly kryptoměnám k silnému růstu a definování nových historických maxim. "Zajímavostí jistě je, že více než 68 procent uživatelů na Anycoin nakupovalo. Věří tedy dlouhodobé hodnotě kryptoměn, i když meziměsíční čísla mohou mluvit jinak. Objemy přes směnárnu poklesly od března o 41 procent, což odpovídá celkovému chování trhu," uvedl Kyrsch.
Firma CSG se znovu ohradila proti analýze Hunterbrook, která srazila její akcie
Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada se dnes znovu ohradila proti analýze společnosti Hunterbrook, která na začátku týdne poslala její akcie na amsterodamské burze prudce dolů. Podle CSG je analýza zpochybňující obchodní model firmy nepřesná a neodpovídá faktům.
Akcie CSG v pondělí v Amsterodamu ztratily 13,1 procenta. Dnes dopoledne přidávaly přibližně 0,8 procenta. Nicméně na pražské burze kolem 10:30 vykazovaly nárůst o 5,9 procenta.
Společnost Hunterbrook se zabývá investiční novinařinou i investováním. Podle CSG společnost drží v CSG pozici, kterou spekuluje na pokles ceny akcií. Tvrdí, že CSG není v takové míře výrobcem munice, jak uvádějí prezentace společnosti.
Zprávy ze dne 4. května 2026
Vyrábí Strnad vůbec munici? Investigace zpochybnila obchodní model CSG, akcie našly nové dno
Investigace webu Hunterbrook zpochybnila základní obchodní model české zbrojovky. Akcie poslala na nová minima. Portál došel k závěru, že například výrobní kapacity munice deklarované CSG jsou značně nadsazené a firma stojí na úpravě nakoupených nábojů.
Více čtěte zde.
Pražská burza oslabila, akcie CSG zlevnily skoro pětinu
Pražská burza dnes oslabila po ztrátách naprosté většiny hlavních emisí. Index PX klesl o 2,60 procenta na 2471,84 bodu. Akcie zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) zlevnily skoro o pětinu. Propadly se tak na nejnižší cenu od lednového vstupu na pražský akciový trh.
Ceny ropy po posledním vývoji kolem Hormuzského průlivu rostou
Ceny ropy dnes na světových trzích rostou. Děje se tak poté, co plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na pomoc lodím při opouštění Hormuzského průlivu narazil na skepsi rejdařů i na odpor ze strany Teheránu, uvedla agentura Bloomberg. Cena ropy Brent kolem 12:45 SELČ vykazovala nárůst o 3,6 procenta nad 112 dolarů za barel. Barel americké lehké ropy WTI ve stejnou dobu zdražoval o více než tři procenta k 105,10 USD za barel.
Íránské ozbrojené síly tvrdí, že zabránily americkému torpédoborci vplout do Hormuzského průlivu, píše zpravodajský server BBC. Washington se k tomu dosud nevyjádřil.
Světové akcie v dubnu strmě rostly a v posledních dnech překonávaly rekordy
Akciové trhy v dubnu po březnovém pádu strmě rostly a v posledních dnech překonávaly rekordní hodnoty. Americké akcie jsou na maximu a letos podle indexu S&P 500 přidávají v průměru přes pět procent. Evropské jsou v plusu přes dvě procenta. Naopak německé akcie jsou procento v minusu. Sektorovými vítězi jsou energie, poraženými evropské automobilky. Vyplývá to z burzovních statistik.
UAE zrychlují ropnou expanzi: Odchod z OPEC otevírá cestu k miliardovým investicím
Spojené arabské emiráty překvapily trh rozhodnutím opustit OPEC, což podle vedení státní ropné společnosti Abu Dhabi National Oil Co. otevírá zemi větší prostor pro investice, expanzi a tvorbu hodnoty. Šéf společnosti Sultan Al Jaber uvedl, že tento krok slouží národním zájmům, dlouhodobým strategickým cílům a lépe odpovídá průmyslovým, ekonomickým i rozvojovým ambicím země. Jinými slovy, UAE chtějí mít větší kontrolu nad vlastním ropným směrem a nebýt tolik svázány produkční politikou kartelu.
Více informací zde.
GameStop usiluje o koupi eBay za 56 miliard USD, chce konkurovat Amazonu
Americký prodejce videoher GameStop učinil návrh na koupi internetového prodejce eBay za zhruba 56 miliard USD (1,16 bilionu korun). GameStop zaslal eBay nevyžádanou nabídku na odkup s cílem učinit z něj skutečného konkurenta Amazonu. Listu The Wall Street Journal (WSJ) to řekl generální ředitel GameStopu Ryan Cohen. Tržní kapitalizace eBay je téměř čtyřikrát větší než firmy GameStop, což z nabídky na odkup činí ambiciózní pokus.
Cena největší kryptoměny bitcoin poprvé po více než třech měsících přesáhla hranici 80 tisíc dolarů
Před 8:00 SELČ vykazovala nárůst o 1,9 procenta na 80.050 USD (1,66 milionu korun). Trhy vstřebávají smíšené signály ohledně Íránu, uvedla agentura Bloomberg. Bitcoin únoru klesl přibližně na 60 tisíc USD.
Spojené státy dnes začínají Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvázly v Perském zálivu, oznámil o víkendu americký prezident Donald Trump. Poznamenal také, že tyto lodě se již do oblasti nechtějí vrátit, dokud situace nebude znovu bezpečná. Teherán varoval, že bude jakékoli zasahování USA v úžině považovat za porušení příměří, uvedla agentura AFP.
Zprávy ze dne 30. dubna 2026
Gazprom loni díky silnějšímu rublu zvýšil zisk o sedm procent, tržby ale klesly
Největší ruská plynárenská společnost Gazprom loni zvýšila čistý zisk o sedm procent na 1,3 bilionu rublů (téměř 361 miliard Kč). Hospodaření podpořil silnější rubl, který měl příznivý vliv na vývoj dluhu v cizích měnách. Provozní zisk a tržby ale klesly. S odkazem na sdělení firmy to dnes uvedla agentura Reuters.
Pražská burza klesla o 2,1 procenta a zakončila nejníže za téměř celý duben
Pražská burza dnes zrychlila pokles. Index PX odepsal 2,1 procenta na 2537,88 bodu a zakončil nejníže za téměř celý duben. Výrazně po zveřejnění čtvrtletních výsledků ztrácely akcie Erste Bank a Komerční banky. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dnes mírně posílila k euru i dolaru.
Zlato se odráží ode dna
Cena zlata se v závěru týdne pokouší o oživení po třídenním poklesu, ale i přes krátkodobý růst zůstává na cestě k týdenní ztrátě. Futures kontrakty v New Yorku v úvodu evropského obchodování rostly o 0,9 % na 4 604 USD za trojskou unci, zatímco spotové zlato přidávalo přibližně 0,2 % na 4 551,92 USD za unci. Podle analytiků jde především o technický odraz a nákupy po předchozím oslabení, nikoliv o jednoznačný návrat silného růstového trendu.
Podrobnější informace na tomto odkazu.
Cena ropy Brent kvůli obavám kolem vývoje na Blízkém východě vystoupila na nové čtyřleté maximum. Přesáhla 126 USD za barel, později se růst zmírnil.
Škodě Auto prudce vzrostl zisk. Automobilku táhla poptávka po elektromobilech
Automobilka Škoda Auto v prvním čtvrtletí zvýšila provozní zisk meziročně o 20,9 procenta na 660 milionů eur (16,1 miliardy korun). Těžila z poptávky po plně elektrických vozech. Vyplývá to z hospodářských výsledků, které ve čtvrtek zveřejnil mateřský koncern Volkswagen.
Více se dočtete zde.
Česká spořitelna měla v 1. čtvrtletí čistý zisk přes sedm miliard, meziročně o 23 procent víc
Česká spořitelna (ČS) vykázala letos v 1. čtvrtletí čistý zisk téměř 7,1 miliardy korun, což je meziročně o 23,4 procenta více. Provozní zisk banky stoupl o 12,8 procenta na 8,8 miliardy. Neauditované konsolidované výsledky oznámila ve čtvrtek ČS v tiskové zprávě.
Více informací na tomto odkazu.
Volkswagenu klesl zisk víc, než se čekalo. Koncern drtí cla i slabší poptávka v Číně
Německá automobilová skupina Volkswagen snížila v prvním čtvrtletí provozní zisk meziročně o 14,3 procenta na 2,5 miliardy eur (61 miliard korun). Na vině byla mimo jiné vyšší americká cla, geopolitická nejistota a silná konkurence ze strany čínských značek. Koncern, jehož součástí je i Škoda Auto, to uvedl ve svém čtvrtečním sdělení.
Podrobnější informace zde.
Komerční bance klesl čtvrtletní zisk. Úvěry i vklady dál rostou
Čistý zisk Komerční banky v letošním prvním čtvrtletí meziročně klesl o 4,2 procenta na čtyři miliardy korun. Celkové výnosy stagnovaly na 9,1 miliardy korun. Banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, ve čtvrtek neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na svém webu.
Více informací zde.
Meta zvýšila zisk o 61 procent na 27 mld. USD, zisk i tržby překonaly očekávání
Americká internetová společnost Meta Platforms v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 61 procent na 26,8 miliardy dolarů (zhruba 560 miliard Kč). Firma, která provozuje například sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp, to uvedla v tiskové zprávě. Zisk i tržby překonaly očekávání.
Zisk Alphabetu ve čtvrtletí stoupl o 81 procent, dařilo se cloudové divizi
Americké technologické společnosti Alphabet, která je mimo jiné vlastníkem vyhledávače Google, vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 81,2 procenta na 62,58 miliardy USD (1,3 bilionu Kč). Společnost zaznamenala vysoký růst tržeb v cloudové divizi, především díky pokračujícím investicím firem do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). Vyplývá to ze včerejšího prohlášení společnosti.
Microsoft zvýšil zisk o 23 procent, tržby překonaly očekávání analytiků
Americká softwarová společnost Microsoft navýšila čistý zisk ve třetím čtvrtletí svého finančního roku meziročně o 23 procent na 31,8 miliardy dolarů (přibližně 664 miliard Kč). V přepočtu na jednu akcii zisk činil 4,27 USD. Společnost to uvedla ve včerejší tiskové zprávě. Tržby vzrostly meziročně o 18 procent na 82,9 miliardy dolarů (přibližně 1,73 bilionu Kč), čímž překonaly očekávání analytiků. Třetí čtvrtletí pro Microsoft skončilo 31. března.
Zprávy ze dne 29. dubna 2026
Fed v nejrozpolcenějším hlasování od roku 1992 ponechal sazby beze změny
Americká centrální banka (Fed) dnes podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,50 procenta až 3,75 procenta. Inflace podle centrálních bankéřů zůstává zvýšená. Výbor pro měnovou politiku byl přitom ve svém hlasování nejrozpolcenější od roku 1992. Rozhodnutí podpořilo osm členů včetně dosluhujícího předsedy Jeroma Powella, čtyři se z různých důvodů postavili proti.
Jeden z guvernérů Stephen Miran se vyslovil pro snížení sazeb o čtvrt procentního bodu. Mirana loni v březnu do centrální banky nominoval prezident Donald Trump, který Fed a Powella dlouhodobě kritizuje za podle jeho mínění pomalé a nedostatečné snižování sazeb. Další tři členové výboru – Beth Hammacková, Neel Kashkari a Lorie Loganová – sice souhlasí s ponecháním sazeb, ale postavili se proti znění prohlášení, které nadále vyjadřuje tendenci k dalšímu snižování sazeb v budoucnu.
Cena ropy Brent kvůli napětí na Blízkém východě stoupla nad 119 USD za barel. Ocitla se tak nejvýše od začátku války na Ukrajině v roce 2022.
Česká republika má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš
Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy, řekl dnes v Astaně premiér Andrej Babiš po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Zmínil také zásoby uranu, která středoasijská země má, ale neuvedl, zda jednal s Tokajevem i o dodávkách této komodity. Oba politici se shodli, že budou podporovat vzájemný obchod. V úterý o dodávkách ropy jednal se svým kazachstánským protějškem také ministr průmyslu Karel Havlíček. Kazachstán byl loni po Ázerbájdžánu a Norsku třetím největším dodavatelem ropy do ČR.
Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje, Brent se dostal nad 115 USD
Ceny ropy dnes pokračují v růstu, v centru pozornosti zůstává výpadek v dodávkách způsobený konfliktem na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent krátce po 10:30 SELČ vykazovala nárůst asi o 3,5 procenta a dostala se nad 115 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala také zhruba 3,5 procenta a překročila 103 dolarů za barel.
Největší švýcarská banka UBS prudce zvýšila čtvrtletní zisk
Největší švýcarská banka UBS v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 80 procent na tři miliardy dolarů (zhruba 62,5 miliardy Kč). Oznámila to dnes v tiskové zprávě. K růstu zisku přispěly rekordní příjmy z obchodování na finančních trzích. Ty v poslední době procházely výkyvy v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě.
Čtvrtletní zisk překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti LSEG odhadovali v průměru na 2,8 miliardy dolarů, uvedla agentura Reuters. Banka potvrdila, že hodlá v letošním roce odkoupit vlastní akcie v hodnotě nejméně tří miliard dolarů. Akcie UBS reagovaly na zveřejnění výsledkové zprávy růstem.
Cena benzinu ve Spojených státech se vyšplhala nejvýše od začátku války s Íránem
Galon, který má téměř 3,8 litru, se v úterý prodával v průměru za 4,18 dolaru (87 Kč). To je po přepočtu 22,89 Kč za litr. Před válkou stál méně než tři dolary za galon, vyplývá z údajů automobilového svazu AAA. Za podobně vysoké ceny se benzin prodával naposledy po začátku ruské invaze na Ukrajinu z února 2022, uvedla agentura DPA.
Před začátkem války s Íránem se galon benzinu v polovině února prodával v průměru za 2,98 USD. Od té doby se tedy cena zvýšila asi o 40 procent.
Zprávy ze dne 28. dubna 2026
Po šesti poklesech za sebou dnes pražská burza vzrostla o 0,24 procenta
Po šesti poklesech za sebou dnes pražská burza vzrostla. Index PX stoupl o 0,24 procenta na 2597,91 bodu. Vzhůru šly akcie Erste Bank, Komerční banky a energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dnes k euru zakončila téměř beze změny, vůči dolaru oslabila.
Ceny energií letos kvůli válce na Blízkém východě vzrostou o 24 procent a budou nejvyšší od začátku invaze Ruska na Ukrajinu, uvedla Světová banka.
Spojené arabské emiráty opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu
Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila dnes státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly. Agentura Reuters uvedla, že pro OPEC je to tvrdá rána.
Cenový strop na paliva ve středu vzroste
Maximální cena nafty stoupne o 52 haléřů na 44,15 Kč/l, benzin zdraží o 34 haléřů na 42,79 Kč/l.
Japonská centrální banka nechala základní úrok na 0,75 procenta, zhoršila výhled
Japonská centrální banka dnes ponechala základní úrokovou sazbu na 0,75 procenta, což je v souladu s očekáváním trhu. Třetina bankovní rady ale požadovala zvýšení sazby na 1,00 procenta, vyplývá ze sdělení banky. Počet nespokojených členů rady je tak nejvyšší od roku 2016, uvedla agentura Reuters. Podle analytiků to signalizuje, že bankovní rada základní sazbu zvýší na červnovém zasedání.
Japonsko má řadu let velmi nízké úrokové sazby, současná úroveň je nejvyšší od září 1995. Válka, kterou na konci února zahájily útokem na Írán Spojené státy a Izrael, japonské centrální bance zkomplikovala snahu postupně zvyšovat sazby na úroveň považovanou za neutrální pro ekonomiku. Trhy ji odhadují zhruba na 1,5 procenta.
Americký prezident Donald Trump svolal svůj bezpečnostní tým, aby projednal nejnovější íránský návrh na ukončení války, která již trvá třetí měsíc a výrazně zasáhla Blízký východ i globální energetické trhy. Podle Bílého domu se má Trump k návrhu vyjádřit velmi brzy, přičemž Washington dál trvá na tom, že Írán nesmí získat jadernou zbraň. Írán dlouhodobě odmítá, že by o její vývoj usiloval.
Trhy na nejistotu reagují růstem cen energií. Ropa Brent se pohybuje poblíž hranice 105 USD za barel a zůstává pod tlakem kvůli omezeným dodávkám přes Hormuzský průliv. Investoři se obávají, že bez rychlé dohody může uzavření nebo omezení průlivu dál zvyšovat ceny paliv, dopravy i průmyslových vstupů.
Více na XTB.
Ropa kvůli konfliktu na Blízkém východě dál zdražuje, Brent překročil 110 dolarů
Ceny ropy dnes pokračují v růstu, severomořský Brent se tak vrátil nad 110 dolarů za barel. Snahy o ukončení konfliktu na Blízkém východě nevykazují žádné výraznější známky pokroku a doprava v klíčovém Hormuzském průlivu zůstává ochromena, uvedla agentura Reuters.
Brent kolem 8:45 SELČ vykazoval nárůst asi o 2,3 procenta a blížil se ke 111 dolarům za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala zhruba dvě procenta a nacházela se nad 98 dolary za barel. V březnu se cena ropy Brent vyšplhala až do blízkosti 120 dolarů za barel.
Americké akcie zakončily smíšeně, investoři sledují Írán a Fed
Americké akcie zakončily pondělní obchodování smíšeně. Kolísající naděje na dohodu o ukončení války na Blízkém východě vyvolaly u investorů nervozitu, uvedla agentura Reuters. Na tento týden je také naplánované měnové zasedání americké centrální banky (Fed).
Širší index S&P 500 si dnes připsal 0,12 procenta a uzavřel na 7173,91 bodu. Dow Jonesův index zahrnující cenné papíry třicítky předních průmyslových podniků ztratil 0,13 procenta a uzavřel na 49.167,79 bodu. Index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,2 procenta na 24.887,10 bodu.
Zprávy ze dne 27. dubna 2026
Regulace cen nafty a benzinu budou pokračovat
Vláda na pondělním zasedání rozhodla, že regulace cen benzinu a nafty a snížení spotřební daně z nafty bude pokračovat i v květnu. Oznímila to ministryně financí Alena Schillerová na síti X.
Více čtěte zde.
Co čekat tento týden od ekonomických dat a firemních tržeb?
Prvních několik minut pondělní obchodní seance na evropských trzích přináší mírné zisky u většiny akciových indexů. Futures však tento trend neodrážejí. Německý DAX klesá o 0,27 %, zatímco EU50 odepisuje 0,3 %. Investoři nadále soustředí svou pozornost na nové zprávy týkající se konfliktu na Blízkém východě, které zůstávají velmi nejednoznačné. V pozadí se zároveň stále více dostává do popředí výsledková sezóna za 1. kvartál, která bude hlavním tématem ve středu a ve čtvrtek.
Více čtěte zde.
Svaz průmyslu čeká letos růst HDP o 2,6 pct, zbrzdit ho může delší válka v Íránu
Česká ekonomika letos vzroste o 2,6 procenta, průměrná inflace bude 2,4 procenta. Předpokládá to dnes zveřejněná prognóza Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Pokud by se ale prodlužoval konflikt v Íránu, vzroste letos český hrubý domácí produkt (HDP) pouze o 2,2 procenta a inflace dosáhne 3,4 procenta, upozorňuje prognóza.
Ropa kvůli stagnaci rozhovorů mezi USA a Íránem zdražuje, Brent je pod 108 dolarů
Ceny ropy zahájily týden dalším růstem. Trh reaguje na zprávy, že mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem nepostupují, zatímco Hormuzský průliv zůstává uzavřen. Severomořská ropa Brent krátce po 8:30 SELČ vykazovala nárůst o více než dvě procenta a blížila se ke 108 dolarům za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala téměř dvě procenta a nacházela se nad 96 dolary za barel.
Důvěra německých spotřebitelů v ekonomiku se zhoršila, index institutů GfK a NIM na květen klesl na minus 33,3 bodu z dubnové hodnoty minus 28,1 bodu.
Zprávy ze dne 24. dubna 2026
Pražská burza po třech růstových týdnech oslabila, index PX klesl o 3,7 procent
Pražská burza tento týden po třech růstových týdnech oslabila. Index PX klesl o 3,7 procenta na 2599,65 bodu. Nejvýraznější pokles zaznamenaly akcie Erste, naopak nejsilněji rostl Gevorkyan. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Předchozí týden index PX vzrostl o 1,8 procenta.
Dolar dnes oslabuje, ale za celý týden může kvůli nejistotě na trzích skončit v plusu. Dolarový index ztrácí 0,2 procenta na 98,58 bodu.
Akciové trhy jsou na maximech, ale obchody s dluhopisy varovně signalizují
Akciové trhy se pohybují v blízkosti historických maxim, nicméně situace na finančních trzích není tak jednoznačná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Vedle silného výkonu akcií totiž sledujeme i opačný signál. Vývoj na dluhopisovém trhu naznačuje přetrvávající tlak ze strany úrokových sazeb.
Více čtěte zde.
Akciové trhy jsou na maximech, ale obchody s dluhopisy varovně signalizují
Akciové trhy se pohybují v blízkosti historických maxim, nicméně situace na finančních trzích není tak jednoznačná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Vedle silného výkonu akcií totiž sledujeme i opačný signál. Vývoj na dluhopisovém trhu naznačuje přetrvávající tlak ze strany úrokových sazeb.
Více čtěte zde.
Cena hlavní ruské ropy klesla pod 100 USD, zůstává ale blízko čtyřletého maxima
Ceny klíčové ruské ropy Urals v přístavech na západě Ruska na konci minulého týdne klesly pod 100 dolarů za barel, a sestoupily tak z maxima za 14 let. Nadále ale zůstávají blízko nejvyšších hodnot od poloviny roku 2022, uvedla dnes agentura Reuters. Ta vychází z dat obchodníků a z vlastních výpočtů. Na nákup ruské ropy se v západních zemích vztahují sankce kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu.
Intel zvýšil tržby a díky umělé inteligenci čeká další růst, akcie zpevnily
Americký výrobce polovodičů Intel v prvním čtvrtletí zvýšil tržby i zisk, v obou případech překonal odhady analytiků. S dalším růstem počítá i v tomto čtvrtletí, jeho akcie tak v reakci na výhled zpevnily zhruba o 20 procent. Firma ve čtvrtek ve své výsledkové zprávě uvedla, že registruje prudký růst poptávky po serverových procesorech používaných pro umělou inteligenci (AI) v datových centrech.
Tržby za první čtvrtletí meziročně vzrostly o sedm procent na 13,6 miliardy dolarů (283,7 miliardy Kč), zisk na akcii bez započtení mimořádných položek pak vzrostl o 123 procent na 29 centů. Analytici podle agentury Bloomberg v průměru očekávali tržby 12,4 miliardy dolarů a zisk na akcii jeden cent.
Nová dceřiná firma ČEZ by měla vzniknout do 1. čtvrtletí 2027, řekl šéf ČEZ
Nová dceřiná firma energetické skupiny ČEZ, do níž chce společnost vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby, by v případě schválení valnou hromadou měla vzniknout do konce prvního čtvrtletí 2027. Následně by vedení podniku začalo hledat investory pro novou firmu, která by letos měla zajišťovat zhruba polovinu provozního zisku celé skupiny. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Čína uvalila exportní sankce na české společnosti Excalibur a Omnipol či VZLÚ
Čína zařadila na svůj exportní sankční seznam sedm subjektů z Evropské unie, včetně českých zbrojařských společností Excalibur a Omnipol, české pobočky americké společnosti SpaceKnow a Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ). Oznámilo to dnes podle agentury AFP čínské ministerstvo obchodu. Zařazení na seznam znamená, že čínské exportní firmy nesmí zmíněným společnostem dodávat zboží dvojího užití, tedy použitelné k civilním i vojenským účelům.
Zprávy ze dne 23. dubna 2026
Dolar se drží bez větších změn, v centru pozornosti zůstává Blízký východ
Americký dolar se dnes drží bez větších změn vůči euru, v centru pozornosti obchodníků zůstává vývoj konfliktu na Blízkém východě. Krátce po 18:00 SELČ se jednotná evropská měna pohybovala v těsné blízkosti 1,17 USD. Nacházela se tak nedaleko středečního závěru.
Od začátku týdne nicméně dolar vykazuje růst, protože investoři americkou měnu kvůli nejistotě kolem vývoje na Blízkém východě využívají jako bezpečné útočiště. Americký prezident Donald Trump v úterý prodloužil příměří s Íránem. Zatím však není jasné, zda budou obnoveny mírové rozhovory, které hostil Pákistán.
Ceny ropy rostou po Trumpových hrozbách útoky na lodě kladoucí miny v Hormuzu
Ceny ropy dnes rostou o zhruba dvě procenta. Reagují na hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že bude útočit na lodě kladoucí miny v Hormuzském průlivu. Trumpovy výroky vyvolaly pochybnosti o tom, zda vydrží příměří s Íránem.
Severomořská ropa Brent kolem 18:30 SELČ vykazovala nárůst o 1,5 procenta a pohybovala se kolem 103,50 dolaru za barel. Ve středu uzavřela poprvé za více než dva týdny nad 100 dolary. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala 1,7 procenta a pohybovala se v blízkosti 94,50 dolaru za barel.
Pražská burza zatím tento týden pouze oslabuje, dnes ji brzdil finanční sektor
Pražská burza oslabila i čtvrtý den v tomto týdnu. Index PX dnes klesl o 0,42 procenta na 2630,52 bodu. V červeném skončil celý finanční sektor. Rostly naopak akcie energetické společnosti ČEZ. Aktivita na trhu byla nadprůměrná. Vyplývá to z údajů burzovního webu.
Akcie Erste Bank zlevnily o 1,26 procenta na 2437 korun. Moneta Money Bank si pohoršila o 0,1 procenta na 198 korun a Komerční banka, která byla nejobchodovanějším titulem, klesla o 0,34 procenta na 1175 korun. Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě schválili návrh představenstva vyplatit z loňského zisku dividendu 95,60 koruny na akcii před zdaněním, tedy v objemu celého čistého zisku banky.
Maximální ceny pohonných hmot v pátek vzrostou o vyšší desítky haléřů na litr
Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, v pátek o vyšší desítky haléřů za litr vzrostou. Maximální cena nafty se oproti dnešku zvýší o 88 haléřů na 42,04 Kč za litr, benzin bude možné prodávat za 41,61 koruny za litr, tedy o 49 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Úřad stanovuje ceny od předminulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.
Průměrné ceny pohonných hmot v Česku v mezitýdenním srovnání druhý týden v řadě klesly. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 40,46 koruny za litr, před týdnem byl o 91 haléřů dražší. Nafta od té doby zlevnila o 3,69 koruny na průměrných 40,82 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Zprávy ze dne 22. dubna 2026
Ropa zdražuje po útocích v Hormuzském průlivu, Brent se vrátil nad 100 dolarů
Ceny ropy se dnes zvyšují. Důvodem jsou zprávy o útocích na nejméně tři kontejnerové lodě v Hormuzském průlivu a absence pokroku v mírových rozhovorech mezi Spojenými státy a Íránem, píše agentura Reuters. Severomořská ropa Brent kolem 16:30 SELČ vykazovala nárůst o téměř dvě procenta, vrátila se tak nad psychologicky důležitou hranici 100 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala přes dvě procenta a pohybovala se v blízkosti 91,5 dolaru za barel.
Lodní dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).
Analýza: Index strachu VIX je kolem 20 bodů, mírně nad dlouhodobým průměrem
Index strachu VIX, který měří rozkolísanost na americkém akciovém indexu S&P 500, se podle analýzy společnosti XTB přes pokračující konflikt na Blízkém východě nyní pohybuje kolem 20 bodů. Trhy tak působí výrazně klidněji než v úvodním týdnu konfliktu. Aktuální hodnota je nad dlouhodobým průměrem poslední dekády, ale daleko od krizových maxim, uvedla XTB.
Vyšší hodnoty VIX značí, že trh očekává výraznější cenové výkyvy, naopak nízké hodnoty signalizují klidnější prostředí a relativní optimismus. V klidnějších obdobích se VIX standardně pohybuje v rozmezí 12 až 15 bodů, řekl ČTK analytik XTB Tomáš Maxa.
Výhled pro Teslu: Příběh je důležitější než čísla
Akcie Tesly od svého maxima v nejhlubší fázi korekce ztratily až 30 %. Před zveřejněním tržeb se však sentiment vůči společnosti zřetelně zlepšil, a to navzdory signálům problémů, které jsou patrné ve zprávách o dodávkách vozidel. Mají investoři stále na co čekat?
Podrobnější informace zde.
S&P 500 prodlužuje růst, podpořený nákupy ze strany CTA fondů
US500, futures na americký index S&P 500, během středeční ranní seance rostou. Podporují je signály od Donalda Trumpa, který naznačil časově neomezené prodloužení příměří s Íránem, zatímco čeká na finální společné stanovisko z Teheránu.
V posledních týdnech se zdá, že růst S&P 500 je výrazně tažen nákupní aktivitou algoritmických CTA fondů, jak potvrzují data Goldman Sachs Prime. Po dnešní americké seanci zveřejní tržby společnosti Tesla a IBM, tedy dva důležité tituly v indexu.
Více informací najdete na tomto odkazu.
Bitcoin je nejvýše za posledních 11 týdnů
Bitcoin dnes výrazně posílil a dostal se na 11týdenní maximum, když pozitivní náladu na trzích podpořilo rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa prodloužit příměří s Íránem. Uvolnění geopolitického napětí zlepšilo sentiment napříč rizikovými aktivy a kromě akcií reagovaly růstem také kryptoměny.
Více čtěte zde.
Zprávy ze dne 21. dubna 2026
Pokud ceny energií kvůli válce na Blízkém východě dál porostou, lze podle vicepremiéra Havlíčka snížit jejich regulovanou část nebo je i zastropovat.
ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku se kvůli Íránu prudce zhoršila
Důvěra investorů v německou ekonomiku se v dubnu opět snížila, přetrvávají obavy z hospodářských dopadů konfliktu na Blízkém východě. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil hospodářský institut ZEW. Jeho index důvěry se snížil na minus 17,2 bodu z minus 0,5 bodu v předchozím měsíci.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl k prudkému růstu cen energetických produktů na světových trzích. Ochromil totiž lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).
Ceny ropy kvůli naději na mírová jednání mezi USA a Íránem klesají
Ceny ropy dnes klesají, zvrátily tak vysoké zisky z předchozího dne. Za dnešními ztrátami stojí očekávání, že mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem se uskuteční tento týden a umožní vyšší dodávky ropy z důležité oblasti na Blízkém východě.
Kolem 7:30 SELČ cena severomořské ropy Brent ztrácela 1,7 procenta a prodávala se za 93,90 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI klesala o 2,1 procenta na 87,76 dolaru za barel.
Zprávy ze dne 20. dubna 2026
USA Rare Earth přebírá klíčové brazilské doly na kovy vzácných zemin
Společnost USA Rare Earth (USAR.US) oznámila převzetí brazilské firmy Serra Verde za 2,8 miliardy USD. Jde o důležitý krok ke snížení závislosti západních dodavatelských řetězců na Číně.
Více informací na tomto odkazu.
Pražská burza oslabila, dolů ji táhly hlavně akcie CSG a ČEZ
Pražská burza dnes oslabila. Index PX klesl o 0,95 procenta na 2673,83 bodu. Dolů burzu táhly hlavně zlevňující cenné papíry zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) a energetické firmy ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.
Ztrácela dnes naprostá většina hlavních emisí. S akciemi CSG a ČEZ se obchodovalo v největších objemech. Cenné papíry CSG navíc zaznamenaly nejvýraznější propad z hlavních emisí pražské burzy, a to o 5,57 procenta na 509 korun, což je jejich nejnižší cena od lednového vstupu na burzu. Akcie ČEZ si pohoršily o 0,50 procenta na 1206 korun.
Koruna oslabila vůči oběma hlavním světovým měnám, k euru o devět haléřů na 24,43 Kč/EUR, k dolaru o 16 haléřů na 20,63 Kč/USD, uvádí Patria Online.
Skončí Německo automobilovým skanzenem?
Německo se snaží zásadně proměnit svůj průmyslový model. Země, která byla po desetiletí symbolem evropské výroby a automobilového průmyslu, dnes stále více přesouvá svou pozornost od aut k obrannému průmyslu. V době, kdy slábne poptávka, roste tlak čínské konkurence a tradiční automobilový sektor ztrácí, se Německo snaží využít průmyslový úpadek jako příležitost pro růst zbrojní výroby.
Více informací zde.
Paliva v úterý opět zlevní, nejvyšší cena nafty klesne o 2,27 Kč na 40,86 Kč/l
Pohonné hmoty v úterý opět zlevní. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti dnešku sníží o 2,27 Kč na 40,86 Kč za litr, benzin bude možné prodávat za 40,64 Kč za litr, tedy o 69 haléřů levněji než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Ceny na úterý vycházejí ještě z pátečního poklesu na burze, pondělní růst cen by se měl projevit v cenách na středu. Úřad stanovuje ceny od předminulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.
Akcie v Evropě kvůli vývoji kolem Íránu oslabují, v Asii naopak zpevnily
Akcie na evropských trzích dnes oslabují, podle analytiků má vliv další eskalace napětí mezi Íránem a Spojenými státy. Panevropský index STOXX Europe 600 krátce před polednem vykazoval pokles téměř o 1,1 procenta a nacházel se mírně pod 620 body. Akcie v Asii naopak zpevnily, obchodníci tam doufají, že napětí na Blízkém východě se zklidní.
Americký prezident Donald Trump v neděli oznámil, že americké námořnictvo zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu. Loď podle Trumpa ignorovala americkou blokádu íránských přístavů poblíž Hormuzského průlivu a nereagovala na varování.
Hedgeové fondy a další správci peněz se u bavlny poprvé po zhruba dvou letech přiklonili k býčímu výhledu. Podle dat americké komise CFTC počet dlouhých pozic v týdnu do 14. dubna převýšil krátké o 16 825 kontraktů, což znamená obrat po dlouhém období negativního sentimentu.
Více zde.
Spotřeba plynu v tuzemské dopravě stagnuje, brzdí ji slabá obnova vozového parku
Spotřeba plynu v tuzemské dopravě stagnuje. V loňském roce čeští motoristé spotřebovali dohromady 96,6 milionu metrů krychlových CNG, tedy stlačeného zemního plynu, a LNG, což je zkapalněný zemní plyn. Meziročně to bylo o čtyři procenta méně. Hlavní bariérou dalšího rozvoje je podle energetiků hlavně pomalá obměna vozidel. Vyplývá to z informací Svazu energetiky ČR (SEČR) společně s Českého plynárenského svazu (ČPS). Současná spotřeba podle nich neodpovídá potřebám pro plnění klimatických cílů ČR v dopravě.
Pro naplnění klimatických cílů v dopravě je podle expertů nutné v roce 2030 dosáhnout spotřeby přibližně 110 tisíc až 130 tisíc tisíc tun bioLNG a zhruba 130 milionů metrů krychlových bioCNG.
Do dlouhodobého investičního produktu dalo od roku 2024 peníze 244 tisíc Čechů
Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má sloužit k zajištění na stáří, vložilo za dva a čtvrt roku peníze 244 tisíc Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT). V DIP může klient od ledna 2024 investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, spořicích či termínovaných účtů. V DIP bylo koncem března 9,5 miliardy korun. Z toho tvořily čtyři procenta depozita, 90 procent investiční fondy a šest procent ostatní investice.
Cena plynu pro evropský trh roste po opětovném uzavření Hormuzského průlivu
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh od rána roste. Reaguje tak na opětovný nárůst napětí na Blízkém východě a nové uzavření Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází pětina světových dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG). Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc kolem 7:45 SELČ ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku přidával 7,6 procenta na 41,70 eura (přes 1000 Kč) za megawatthodinu (MWh).
Kvůli uzavření Hormuzského průlivu po útoku amerických a izraelských vojsk na Írán cena plynu již v polovině března vzrostla až na 74 eur za MWh.
Zprávy ze dne 17. dubna 2026
Ceny ropy prudce klesají po oznámení Íránu, že Hormuzský průliv je zcela otevřen plavbě obchodních lodí. Brent odepisuje deset pct. pod 90 USD/barel.
Nejvyšší ceny paliv o víkendu opět mírně klesnou, nafta zlevní na 43,13 Kč/l
Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti dnešku sníží o 23 haléřů na 43,13 Kč za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,33 koruny za litr, tedy o tři haléře levněji než dnes. Jde o ceny pro nadcházející tři dny včetně pondělí, o víkendu se měnit nebudou. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Úřad stanovuje ceny od minulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna. Další úpravu povolených cen udělá ministerstvo až v pondělí odpoledne, kdy představí ceny na úterý.
Je další strategický obchodní uzel v ohrožení?
Malacký průliv zajišťuje asi 40 % světového obchodu a patří k nejdůležitějším námořním trasám světa. Krize v Hormuzském průlivu zvýšila obavy z možného zneužití dalších strategických úžin. Singapur, Malajsie a Indonésie mají na řešení bezpečnosti v regionu odlišné postoje. Indonésie zdůrazňuje suverenitu a nechce být vtažena do soupeření velmocí.
Více čtěte zde.
Zprávy ze dne 16. dubna 2026
Americký dolar posiluje ke koši měn v rámci technické korekce po předchozích ztrátách. Dolarový index roste o 0,2 pct. a pohybuje se kolem 98,2 bodu.
Eli Lilly kupuje Centessu v transakci až za 7,8 miliardy USD, aby posílila pipeline pro poruchy spánku
Společnost Eli Lilly 31. března oznámila akvizici Centessa Pharmaceuticals v transakci s počáteční hodnotou 6,3 miliardy USD a celkovou možnou hodnotou až 7,8 miliardy USD včetně podmíněných plateb. Americky obchodované akcie Centessy v ranním obchodování vzrostly o 45 %, zatímco akcie Lilly přidaly 3,1 %, když investoři reagovali na vstup Lilly do léčby poruch spánku a bdělosti prostřednictvím orexinové pipeline Centessy.
Více čtete zde.
Pražská burza se v závěru obchodování dostala do ztráty, index PX oslabil o 0,2 procenta na 2683,75 bodu. Nedařilo se Erste ani VIG, naopak ČEZ rostl.
PepsiCo překonalo očekávání. Dividendu zvyšuje 54. rok po sobě
PepsiCo dnes před otevřením trhů překonalo očekávání analytiků. Tržby za první čtvrtletí 2026 dosáhly 19,4 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 8,5 procenta. Analytici přitom očekávali tržby kolem 18,95 miliardy. Upravený zisk na akcii vzrostl o 9 procent na 1,61 dolaru, provozní zisk až o 24 procent na 3,2 miliardy dolarů a provozní marže se rozšířila o 210 bazických bodů na 16,5 procenta. Vedení potvrdilo výhled na celý rok včetně organického růstu tržeb v rozsahu 2 až 4 procenta.
Více informací zde.
Tchajwanský gigant TSMC hlásí rekordní nárůst zisku o polovinu. Táhne ho poptávka po pokročilých čipech
Největší výrobce počítačových čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ve čtvrtek ohlásil rekordní meziroční nárůst zisku o 58 procent na 572,5 miliardy tchajwanských dolarů (374,6 miliardy Kč). Růst táhne především silná poptávka po technologiích spojených s umělou inteligencí, ze které TSMC těží a s jejím pokračováním počítá i v tomto čtvrtletí.
Více čtěte zde.
Německý parlament jedná o dočasném snížení daně na benzin a diesel
Německý parlament dnes dopoledne zahájil debatu o dočasném snížení daně na benzin a diesel. Podle návrhu, na kterém se v pondělí dohodla vláda kancléře Friedricha Merze, by daň na tyto pohonné hmoty měla klesnout o zhruba 17 centů (zhruba čtyři Kč) na litr. Opoziční Alternativa pro Německo (AfD) považuje plán za nedostatečný. Kritici také vládě vyčítají, že s úlevným opatřením nespěchá. Snížení daně, pokud ho podpoří poslanci, bude platit dva měsíce od 1. května do konce června.
Ceny paliv v Česku klesly
Průměrná cena paliv v ČR v mezitýdenním srovnání poprvé od začátku bojů v Íránu klesla. Benzin je nyní za průměrných 41,37 Kč/l a nafta za 44,51 Kč/l.
Eurostat: Inflace v EU v březnu stoupla na 2,8 procenta, v Česku na 1,5 procenta
Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v březnu zrychlil na 2,8 procenta z únorového tempa 2,1 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice se inflace podle úřadu zvýšila na 1,5 procenta z 1,0 procenta, kde byla o měsíc dříve. Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Pražská burza zahájila obchodování s novým fondem ETF BSWC
Pražská burza dnes zahájila obchodování s novým fondem ETF Bluesphere World UCITS Equity CZK (BSWC). Českým investorům se tak otevírá přístup k předním světovým akciím bez měnového rizika. Nyní se tento fond ETF obchoduje v Praze jako jediný.
Podezřelé sázky na ropu rozjely vyšetřování
Americká CFTC prověřuje podezřele načasované obchody s ropnými futures před Trumpovými výroky k Íránu. Pod drobnohledem jsou nejméně dva případy z posledních dvou týdnů na trzích CME a ICE. Případ dál přiživuje podezření, že někdo mohl mít k citlivým informacím přístup dřív než trh.
Více čtěte zde.
Zprávy ze dne 15. dubna 2026
Americký dolar mírně klesá ke koši měn, trhy sledují vývoj na Blízkém východě
Americký dolar dnes mírně oslabuje ke koši předních světových měn. Investoři nadále sledují vývoj konfliktu na Blízkém východě a zvažují pravděpodobnost brzkého obnovení mírových rozhovorů mezi USA a Íránem.
Kolem 17:55 SELČ dolarový index, který sleduje vývoj dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesal o 0,1 procenta na 98,07 bodu. Euro vůči dolaru mírně posilovalo o 0,1 procenta na 1,1800 USD. Dolar k jenu rostl o 0,1 procenta na 158,99 JPY. Euro vůči jenu si připisovalo 0,2 procenta a pohybovalo se kolem 187,61 JPY.
Americký dolar dnes mírně klesá ke koši měn, investoři sledují vývoj na Blízkém východě. Dolarový index ztrácí 0,1 procenta a pohybuje se nad 98 body.
Eli Lilly slaví 150 let. Z výrobce inzulinu vyrostl bilionový obr díky lékům na hubnutí
Velký nárůst akcií firmy, které teprve v létě 2023 překonaly hranici 500 dolarů, je spojený s úspěchem léku na obezitu, který vyvinula. Účinnou látku tirzepatid přitom Eli Lilly původně vyvinula pro léčbu cukrovky, rychle se ale ukázalo, že je účinná i v případě lidí s nadváhou. Lék totiž snižuje chuť k jídlu, upravuje hladinu cukru v krvi a zpomaluje vyprazdňování žaludku. Firma jej dodává na světové trhy ve dvou podobách - jako Mounjaro primárně pro léčbu diabetu, pod názvem Zepbound pak pro kontrolu hmotnosti.