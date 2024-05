Po skvělé práci Jarka Krejčího nově Investiční newsletter přebírá Václav Kinský, i on má ale v plánu držet laťku vysoko. V tomto premiérovém vydání se například dozvíte, co přinesla legenda Jim Simons kvantovému obchodování: projdeme si jeho životní příběh a také příběh strategie, která vydělala téměř 40 procent ročně po dobu 30 let.

Stručně 📻

Fondy kvalifikovaných investorů mají novou asociaci

V roce 2022 přišla prvotní myšlenka založit Asociace fondu kvalifikovaných investorů (Asociace), jejímž cílem je podporovat fondy a subjekty na kapitálovém trhu, zvyšovat finanční gramotnost a posilovat samoregulační prvky. To se nyní přetavilo v realitu. Asociace, zastoupená významnými fondy jako ČSNF SICAV a r2p invest SICAV, plánuje spolupracovat s domácími i mezinárodními partnery a hájit zájmy svých členů. Přijímání nových členů bude probíhat podle stanov a zákona, přičemž kandidáti musejí splňovat kritéria transparentnosti, odbornosti a férovosti, aby byla zajištěna integrita Asociace.

K posílení role Asociace na trhu fondů kvalifikovaných investorů Lukáš Hrma ze společnosti ČSNF SICAV, a.s. uvedl: „Chceme být garantem toho, že členové jsou seriózní entity, které se pohybují v mezích regulace a legislativy.“ Toto zdůrazňuje důležitost transparentnosti a regulace v rámci asociace.

Trump jde do boje, fosilům nabízí dohodu

Kandidáta na prezidenta USA a také známého byznysmena s hravou hřívou asi netřeba představovat. Nyní Donald Trump tasí první pomyslný revolver ve volební přestřelce se svým sokem Joem Bidenem. V dubnu tohoto roku, podle zpráv z dobře informovaných zdrojů deníků The Washington Post a The New York Times, americký exprezident Trump navrhl vedoucím představitelům ropného a plynárenského průmyslu, aby přispěli miliardou dolarů na jeho prezidentskou kampaň. Trump jim předložil argument, že pokud by se vrátil do úřadu, odstranil by environmentální omezení ovlivňující jejich sektor, což by pro ně představovalo velkou výhodu do budoucna.

Téma týdne 🗞️

Odešel Jim Simons. Ten, který vyřešil trh

Přiznám se, že ještě ve čtvrtek jsem měl rozepsaný úplně jiný článek. Ale člověk míní, život mění.

V pátek jsme se bohužel dozvěděli smutnou zprávu, která hovořila o smrti investiční a moderním označením tradingové legendy Jima Simonse, často zvaného Quant King. Hned se dozvíte proč mu tak s oblibou finanční veřejnost říkala.

Když otevřete téměř jakékoliv finanční médium na světě, dočtete se, že zemřel ten, který „vyřešil trh“ a „byl nejziskovějším hedge managerem všech dob“. Titulky velebí tohoto velkého matematika po právu. Pojďme Jimovi vzdát hold tím, že si v krátkosti popíšeme jeho životní cestu plnou algoritmů, kódu, čísel a statistiky.

Jim Simons, který se narodil 25. dubna 1938 do rodiny dobře zavedeného výrobce bot, nebyl možná tak výrazný, jak by se na 55. nejbohatšího člověka planety dle srovnání Forbesu z roku 2024 slušelo.

Absolvent bakalářského stupně vzdělání v oboru matematiky z MIT a nositel titulu PhD z Berkley na počátku kariéry pracoval u americké National Security Agency, kde luštil kodované zprávy nepřátel. Později působil v letech 1964 až 1968 jako výzkumný pracovník Oddělení komunikačního výzkumu Ústavu pro obranné analýzy (CRD IDA) a vyučoval matematiku na MIT a Harvardu. Poté, co byl nucen opustit IDA kvůli svému veřejnému odporu k válce ve Vietnamu, nastoupil Simons na fakultu Stony Brook University jako vedoucí katedry matematiky.

Na profesní dráhu tradera se vydal až v roce 1982, kdy založil firmu na kvantitativní výzkum finančních aktiv a pojmenoval ji Renaissance Technologies. Tahle firma má také fond. Nestyďte se, kdybyste neznali jeho jméno, ale garantuji vám, že až uvidíte graf roční návratnosti, pamatovat si ho budete.

Fond zvaný Medaillon měl obrovské poplatky. To by nejednoho investora odradilo, což? Má to ale háček. Fond Medallion dosáhl průměrné roční návratnosti téměř 40 procent i po odečtení vysokých poplatků, což z Quant Kinga a několika jeho kolegů udělalo miliardáře.

Jim se ve světě financí, investic a obchodování proslavil svou odlišností. Svým přístupem, jež spočíval čístě v matematice, kódech a vzorcích, vyčníval oproti velikánům finančních trhů. Jim Simons je otec algoritmického obchodování díky své nekonvenční strategii. Jim neměl rád Wall Street, respektive dle mého si určitě nebral příklad z Vlka z Wall Street. Ve svém týmu odborníků, kteří se neoficiálně nazývali „quants“, měl dle svých slov jen jediného zaměstnance s titulem z finančního oboru. Jinak samí vědci, matematici a odborníci na data a statistiku. Simonsovi zaměstnanci se zaměřují na různé typy kvantitativní analýzy, jako je algoritmické obchodování, stanovení ceny derivátů a řízení rizik. Simonsova investiční strategie zahrnuje analýzu rozsáhlých datových sad k detekci tržních signálů. Takto provedly kvantové počítače pro fond denně 170 tisíc až 300 tisíc obchodů čistě na datovém základu a průměrná délka držení až tisícovky short i long pozic byla dva dny. Fond obchodoval především na dluhopisech, komoditách a měnových párech. Akcie do své strategie přidal Simons později.

Pokud jste po pročtení mého sloupku otevřeli novou záložku v googlu a zadali „how can i invest in medaillon fund“, tak se vám nedivím. Ale ani vás neudiví, že to není možné. Fond od roku 1993 nepřijal ani jeden nový cent a je uzavřený. Jen zaměstnanci měli možnost zakoupit určitý počet podílových listů, a to do roku 2005.

Řízení fondu od roku 2010 převzal Peter Brown. Simons ale až do své smrti aktivně nahlížel na strategii a stále se podílel na správě fondu.

Co by vám nemělo uniknout 🚨

Jeho zálibou je rušit ministerstva a kromě toho má také za úkol vytáhnout Argentinu z krize. Javier Milei přiletí převzít do Prahy cenu Liberálního Institutu. Více v článku e15. Pro statistiky: prosincová inflace minulého roku byla v této jihoamerické zemi 211 %.

Akcie Novavaxu posílily v pátek o bezmála 99 %. A to díky dohodě se Sanofi na společném vývoji vakcín. Informují o tom například kurzy.cz

Dle webu World Gold Council je za první kvartál roku 2024 rekordní poptávka národních bank po zlatě. Banky chtějí bezmála 290 tun tohoto drahého kovu a nejvíce hladové bylo v Q1/24 Turecko (nakoupilo 30 t), poté Čína a Indie. Ale ani pánové z Příkopů se nenechali zahanbit. Jako 5. nejvíce nakupující centrální banka nakoupila ČNB 4,78t zlata.

Graf týdne 📊

Graf týdne, který jsem pro tento týden vybral, musí odkazovat na hlavní téma newsletteru a tedy kvantovou legendu Simonse. Tento graf znázorňuje výnos jednoho investovaného dolaru v čase. První aktivum je index S&P 500 a druhé je Simonsův fond Medaillon. A tady je patrný zajímavý jev - i v případě investice do Simonsovo tradingového kodu je dobré si počkat a být své investici věrný, protože první roky Simons rozhodně nemohl mluvit o nějakém překonávání indexu. Krize v letech 2008/9 však jakýkoliv odpor zlomila a vy tak vidíte, kolik byste z vašeho dolaru z roku 1988, kdy byl fond spuštěn, měli v roce 2021 po odečtení Jimova 40procentního podílu, respektive poplatku z výnosu. Spektakulární.

Of Dollard And Data