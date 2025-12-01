Správa železnic bez ředitele. Jiří Svoboda končí, vedení dočasně přebírá náměstek
- Správní rada Správy železnic odvolala generálního ředitele Jiřího Svobodu.
- Ministr Martin Kupka řekl, že Svobodovo setrvání by mohlo ohrozit důvěru veřejnosti.
- NCOZ prověřuje některé zakázky SŽ a ŘSD; média zmiňují nalezenou hotovost u Svobody a několik velkých tendrů.
Správní rada Správy železnic v pondělí odvolala generálního ředitele Jiřího Svobodu. Po jednání to novinářům oznámil ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). Podle něj by Svobodovo setrvání v čele jedné z největších státních organizací mohlo narušit důvěru veřejnosti ve fungování Správy železnic. Dočasným vedením organizace byl pověřen náměstek Mojmír Nejezchleb, který ji povede do jmenování nového šéfa.
Policie zároveň prověřuje některé zakázky Správy železnic. Média uvedla, že kriminalisté při domovní prohlídce u Svobody našli hotovost přes 80 milionů korun. Svoboda ale tvrdí, že peníze pocházely z celoživotních úspor jeho rodiny.
„Události a informace zveřejněné v posledních dnech otevírají tolik otázek, že setrvání Jiřího Svobody ve funkci by poškozovalo důvěru veřejnosti ve fungování organizace. Nijak tím nepředjímáme závěry policejního šetření a respektujeme presumpci neviny,“ uvedl Kupka. Podle něj je potřeba, aby Svoboda dostal prostor své kroky vysvětlit a obhájit, což se podle ministra nedá zvládnout při současném výkonu náročné ředitelské funkce.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali kvůli zakázkám Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správy železnic minulý týden na několika místech. Zatím nikoho nezadrželi ani neobvinili. Podle webu Odkryto.cz se policie zabývá několika tendry v řádu miliard korun, včetně dostavby dálnice D3 a modernizace Masarykova nádraží v Praze.
Koruny, eura i dolary
Částka, kterou podle iRozhlasu nalezli kriminalisté v jeho soukromém trezoru, byla složena z českých korun, eur a dolarů. Dále našli sbírku luxusních hodinek. Podle Svobody hotovost pochází zejména z prodejů cenin.
Podle informací webu Odkryto.cz se policie zabývá několika miliardovými tendry obou podniků, je mezi nimi například dostavba dálnice D3 nebo modernizace Masarykova nádraží v Praze. Podle serveru z listin vyplynulo, že se případ týká ředitele ŘSD Radka Mátla, ředitele SŽ Svobody a jejich vazeb na podnikatele Jaroslava Veverku a advokáta Martina Páska.
Ministerstvo dopravy na základě policejních zásahů poté rozhodlo o nezávislém auditu prověřovaných zakázek. Ve středu byl podle mluvčí SŽ Nely Eberl Friebové zahájen mimořádný interní audit, který se zaměřuje na zákonnost postupů a dodržení interních pravidel při zadávání a realizaci veřejných zakázek.
Správní rada SŽ na dnešním jednání vzala na vědomí informaci o nařízení interního auditu a po generálním řediteli požadovala, aby ji podle možností seznámil s poskytnutou součinností orgánům činným v trestním řízení, tedy policii, státním zástupcům a soudům.
Bod týkající se případné Svobodovy rezignace na programu nebyl. „Jakékoliv opatření jsme připraveni přijímat v době, kdy budeme případně seznámeni se závěry týkajícími se prověřovaných akcí,“ sdělil předseda správní rady Martin Červíček (ODS).