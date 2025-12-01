Část Evropy chce kvůli Gaze vyloučit Izrael z elitního vědeckého klubu. Česko tomu pomohlo zabránit
- Evropská komise zvažuje omezení účasti Izraele v Horizon Europe kvůli válce v Gaze a obavám o lidská práva, ale Česko a další státy to blokují.
- Formálně Izrael v programu zůstává, avšak praktická spolupráce slábne kvůli bojkotům univerzit a tlaku studentů v některých zemích.
- Oslabení vazeb Izraele se západní Evropou otevírá příležitosti pro Česko – od společného výzkumu po investice a nové technologické projekty.
Válka Izraele v Gaze, která je následkem teroristických útoků Hamásu na území židovského státu, doprovázená humanitární krizí, v posledních měsících eskalovala i do jednoho z nejvíce politizovaných témat ve vědě, výzkumu a technologií. Evropská komise v létě navrhla částečné pozastavení izraelské účasti v klíčovém vědeckém programu starého kontinentu Horizon Europe, který mezi roky 2021 až 2027 rozděluje 95,5 miliardy eur. I když má návrh podporu některých velkých států Evropské unie, zatím nebyl přijat. Důvodem je i pozice České republiky, která stojí na straně Izraele a podobné kroky odmítá.
Horizon Europe rozděluje vědecké a výzkumné granty, z nichž vznikají nové technologie a vynálezy. Byť je někdy kritizován rigidní systém a neefektivita, jde o důležitý nástroj pro nové objevy a jejich překlápění do komerčního nasazení. Horizon Europe, který navazuje na předchozí Horizon 2020, je atraktivní i pro takzvané přidružené země, které nejsou členy EU. Velká Británie, Švýcarsko a Norsko jsou členy programu, stejně jako Izrael.
Evropa z toho těží
Účast Izraele na společném vědeckém bádání je pro Evropu výhodná. Židovská země patří mezi nejvyspělejší ekonomiky planety. Izraelské roční HDP na hlavu letos činí zhruba 60 tisíc dolarů, zatímco v případě Česka jde o 35 tisíc dolarů. Skoro 60 procent izraelského exportu je hi-tech, který se na HDP země podílí 17 procenty. Země dává 6,4 procenta HDP na výzkum a vývoj (a další peníze v rámci obranných aktivit), například Jižní Korea je na pěti a USA na 3,5 procenta. Technion v Haifě a Tel Aviv University v hlavním městě jsou mezi 10 nejlepšími univerzitami světa. Izrael má nejvyšší počet jednorožců (startupy s hodnotou jedné miliardy dolarů a výše) na hlavu.
Některé západní státy se však kvůli izraelským krokům v Gaze začínají od tradičního spojence Evropy a USA na Blízkém východě odklánět. Roli hraje i přejímaná propaganda Hamásu a silná arabská menšina v daných západních zemích. Evropská komise uvedla, že již nemůže zaručit, že podpora izraelských subjektů prostřednictvím části programu Horizon Europe bude slučitelná se závazky EU v oblasti lidských práv.
K podpoře této argumentace se přidaly další instituce. Analýzy právních služeb EU i Evropské služby pro vnější činnost podpořily Evropskou komisi v tom, že izraelská obrana proti napadení Hamásem a dalšími palestinskými organizacemi, Hizballáhem, Húsii, iráckými milicemi nebo Íránem, by mohla být v rozporu s ustanoveními o lidských právech, což by mohlo zakládat možnost zavedení sankčních opatření.
Postoje samotných členských států se nicméně výrazně liší. Alespoň částečné vyloučení Izraele z vědeckých aktivit podporují hlavně Belgie, Španělsko, Irsko, Nizozemsko, Lucembursko, Portugalsko, Slovinsko nebo Malta. Podle diplomatů, kteří jsou zapojeni do vyjednávání, tyto země chápou program Horizon Europe jako nástroj zahraničně-politického tlaku, zejména v oblastech takzvaných duálně využitelných technologií, což jsou ty, které lze kromě civilních záležitostí použít i v armádě (drony a podobně). Zmíněné země se zasazují také o pozastavení Asociační dohody EU-Izrael.
Proti této skupině ale stojí skupina druhá, kde jsou nejvíce slyšet Němci a Češi, a zapojují se třeba Rakušané, Bulhaři a Maďaři. „Česko bylo od začátku proti a ministr Lipavský aktivistický krok Evropské komise vždy kritizoval jako nepromyšlený,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničních věcí Mariana Wernerová. Česká republika tento postoj mimo jiné bere jako obranu racionální evropské politiky.
Česko, úhelný kámen odporu
„Česká republika hraje v této dynamice zásadní roli. Dlouhodobě patří k nejbližším spojencům Izraele v Evropě. Česká republika a vláda Petra Fialy v minulosti pravidelně vystupovala proti krokům, které by mohly oslabit izraelsko-evropské vztahy a pravidelně se zdržovala hlasování či odmítala podporu rezolucím, které by Izrael přímo poškozovaly. V kontextu Horizon Europe je Česko explicitně zmiňováno mezi státy, které nejsou nakloněny přijetí opatření proti Izraeli,“ uvedl pro e15 Lukáš Přibyl, vědecký diplomat v Izraeli.
Návrh omezit účast Izraele v Horizon Europe zatím nebyl přijat. K tomu by byla potřeba kvalifikovaná většina členských států v Radě EU, tedy alespoň 15 z 27 zemí, které musí představovat 65 procent obyvatelstva unie.
„Společné projekty s izraelskými univerzitami a výzkumnými organizacemi v Horizon Europe mohou nadále běžet i vznikat, pokud nedojde k novému politickému rozhodnutí,“ doplnila Linda Štucbartová, viceprezidentka Česko-izraelské smíšené obchodní komory.
Realita je ovšem složitější. Redaktor webu e15.cz během nedávné návštěvy Izraele mluvil s několika tamními vědci. Ti mimo záznam často uváděli, že spolupráce s evropskými kolegy je stále těžší a často nemožná. Jejich domovské evropské organizace totiž spolupráci odmítají a dochází k bojkotu.
„Formálně je Izrael stále plně přidruženým státem Horizon Europe. V praxi se však prostředí stává pro izraelské instituce stále náročnějším. Pokles izraelské účasti v projektech Horizon se stal patrným už nyní, zejména v zemích, kde univerzity začaly pod tlakem studentstva izraelské partnery omezovat z vlastní iniciativy,“ potvrdil Přibyl.
Šance pro tuzemský výzkum a vývoj
Zdroje blízké situaci odhadují, že Česko může z nastalé situace těžit. Izrael totiž po oslabení vazeb na státy jako Francie a podobně hledá nová partnerství v přátelských zemích jako je ta naše. Orientovat se rovněž bude na Asii a USA. To může přinést více investic a odliv know-how z určitých zemí by mohl směřovat i k nám. Příští rok se například do Česka chystá velká delegace izraelských technologických firem.
Hraje se i o velké zakázky, Škoda například vyhlíží možné dodávky tramvají. Společný výzkum a vývoj s izraelskými partnery řeší řada našich firem jako Juta, Linet a další. A jeden z nejbohatších Izraelců Shlomo Kramer v Praze rozšiřuje nové vývojové kyberbezpečnostní centrum firmy Cato Networks, zaměstnat chce stovky vysoce kvalifikovaných odborníků.
Izrael si poradí i bez Evropy
„Jsme velmi silní v hi-techu, ale už ne tolik v precizní výrobě, v tom excelujete vy. Určitě nás zajímá další úzká spolupráce v oborech jako 3D tisk, clean tech, turbíny a mnoha dalších. Z Česka také hodně importujeme optické nebo měřící přístroje,“ řekla e15 Sabine Sehal, zástupkyně ředitele Israel Export Institute.
Pro Izrael není účast v Horizon Europe otázkou života a smrti, země své zdroje dokáže přesměrovat a poradit si jinak. Shlomi Kofman, viceprezident státem financované organizace Israel Innovation Authority, která ročně investuje půl miliardy dolarů do deep tech startupů vycházejících z vědeckého bádání, pro e15.cz uvedl, že je to spíše o tom být součástí elitního klubu pro výměnu myšlenek, informací nebo kontaktů.
„Izrael se účastní rámcových programů EU již několik desetiletí a dlouhodobě je hluboce zapojen do evropských vědeckých sítí. Ještě nedávno byla tato spolupráce považována za modelovou formu zapojení nečlenských států do evropského vědeckého prostoru,“ doplnil vědecký atašé Přibyl.