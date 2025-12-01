Refixujete? Haló, tady váš hypoteční bankéř, mám pro vás tu nejhorší sazbu na trhu
- Tisíce domácností zažívají úrokový šok a čelí až téměř trojnásobně vyšším sazbám hypoték.
- Banky zkouší, jestli klienti přijmou nevýhodné první nabídky na refixaci, které jsou často nad tržním průměrem.
- Klienti s dobrou historií a aktivním přístupem k vyjednávání mají manévrovací prostor a mohou se dostat podstatně níže.
Hypoteční trh prochází v těchto měsících významným a pro mnohé i bolestivým milníkem. Tisícům českých domácností totiž končí fixace supervýhodných a z dnešního pohledu jen těžko uvěřitelných hypotečních sazeb, které dokázaly získat během pandemického realitního boomu.
Pro dlužníky to prakticky bez výjimky znamená úrokový šok spojený až téměř s trojnásobnou sazbou. Nákladový otřes ale často umocňují bankéři, kteří refixujícím klientům nabízejí v rámci první nabídky velmi nevýhodné sazby. Takové sazby, které by se před novým klientem mnohdy vůbec neodvažovali vyslovit.
Jeden příklad za všechny
Petr si bral svou první hypotéku na podzim roku 2020. Jeho banka mu tehdy půjčku na první byt nabídla se sazbou 1,82 procenta. Petr si sazbu zafixoval na pět let, aniž by předpokládal, že by se mělo úrokové klima v Česku během té doby nějak výrazněji měnit. Nastal ale pravý opak.
Když mu v září zavolal jeho osobní bankéř s tím, že je čas domluvit se na nové sazbě, a nabídl mu v další pětiletce fixaci s úrokem 5,1 procenta, Petrovi spadla brada. Den předtím si totiž jeho kamarád Jiří vzal svou první hypotéku se sazbou téměř o procentní bod níže. Bankéř to jednoduše na Petra tak trochu „zkusil“. Nakonec se dohodli na výhodnější sazbě, Petra to ale stálo čas i trochu negativních emocí.
Co si klienti nechají líbit?
„U nových hypoték dnes banky celkem ochotně a bez problémů nabízejí sazby pod 4,5 procenta. Výrazně jinak tomu může být u refixace hypoték, kterou v těchto měsících prochází statisíce klientů,“ uvádí úvěrový specialista poradenské společnosti Finvox Jan Šafanda.
Tito klienti podle něj často dostanou jako první nabídku sazbu kolem pěti procent, tedy o půl a někdy i o celý procentní bod nad dnešním průměrem. „Zdá se, že banky zkoušejí, jestli si to klienti nechají líbit, nebo zda si toho vůbec všimnou,“ dodává Šafanda. Aktivní klienti připravení se s bankéřem konstruktivně „pohádat“ se i při refixacích podle něj dostanou na tržní cenu hluboko pod pět procent.
