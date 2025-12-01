Český výrobce dronů zbrojí: chystá továrnu, hangár a spalovací novinku. Poprvé sklidil zakázky za miliardu
- Primoco UAV prodalo desítky dronů za rekordní hodnotu.
- Český výrobce investuje tři čtvrtě miliardy do expanze.
- Investory láká i na nový spalovací motor.
Jakkoliv je válka na Ukrajině tragickou událostí, z čistě byznysového hlediska představuje pro českého výrobce bezpilotních letadel silný akcelerátor růstu. Ruskem vyvolaný konflikt v praxi dennodenně ukazuje, jak významnou roli mají a budou mít drony na bojištích v 21. století. Do ukrajinských sil zároveň byly nakoupeny dvě třetiny všech strojů, které Primoco UAV v posledních dvou letech vyrobilo. A o odbyt dalších nemá nouzi.
Letos uzavřelo smlouvy na dodávky 42 strojů v souhrnné hodnotě 44 milionů eur. Poprvé od vzniku firmy v roce 2015 tak objem nově získaných zakázek v jediném roce překročil miliardu korun. „Mám velikou radost, že se splnil tento desetiletý cíl. Milníků bylo více, například vstup na pražskou burzu, akvizice letiště nebo vojenská certifikace. Ale na konci musíte mít pozitivní hospodářský výsledek, a ten se nám dlouhodobě daří plnit,“ říká generální ředitel a zakladatel společnosti Ladislav Semetkovský.
Klíčovým prodejním artiklem je letoun One 150 s maximální vzletovou hmotností 150 kg, jenž vydrží ve vzduchu až patnáct hodin a doletí až 1800 kilometrů. Primoco jich už stihlo vyrobit přes 250. Létají na čtyřech kontinentech, většina produkce z posledních let ale míří do vzdušného prostoru Ukrajiny. I díky této poptávce Primoco očekává, že letos utrží 397 milionů korun a dosáhne 135 milionů zisku EBITDA při 34procentní provozní marži.
Primoco UAV chystá velké investice
Klíčová fáze expanze má teprve přijít. Podnik, který začátkem loňska přešel na hlavní parket pražské burzy, pracuje hlavně na zvýšení výrobních kapacit. Na letišti v Krašovicích zahájil stavební práce na hangáru a výcvikových prostorách, které plánuje dokončit v první polovině příštího roku. V přilehlé průmyslové zóně připravuje výstavbu výrobní haly, z níž mají putovat nové drony k zákazníkům v roce 2028. Nově by tak Primoco mohlo zhotovovat až tři sta letounů ročně, pokud pro ně najde kupce. Celkem do nového zázemí v Písku investuje tři čtvrtě miliardy korun.
S modelem One 150, na jehož vývoji se částečně podílí i Airbus Defence and Space, cílí na civilní i vojenské zákazníky. Monitorují požáry, zajišťují mobilní spojení a podporu záchranných operací například během přírodních katastrof. Mohou sledovat hranice států, pobřeží, energetické sítě, sloužit k vojenskému průzkumu či zpravodajským úkolům a detekovaná data rovnou analyzovat v reálném čase.
Jeden z hlavních trumfů Primoca pro příští rok se jmenuje NATO STANAG 4703. Jedná se o vojenskou certifikaci, díky které už podle Semetkovského nebude nutné certifikovat drony při každém prodeji zvlášť; místo toho je mohou státy NATO zařazovat do výzbroje napřímo. Stroje by také měly brzy dostat nový spalovací motor Primoco Engine 410, jenž má nabídnout výkon 21 kilowattů, tedy asi o třetinu více než stávající čtyřválcová verze.
Drony i nad hustě obydlenými oblastmi
Přilákání dalších zákazníků si Semetkovský slibuje také od oprávnění, které dronům umožňuje létat i nad hustě obydlenými oblastmi: „To nám poskytuje výraznou konkurenční výhodu při získávání nových zakázek. Vzhledem k odborné a časové náročnosti celého procesu lze jen stěží očekávat, že nás ostatní výrobci v dohledné době doženou.“
Semetkovský ve firmě dál drží poloviční vlastnický podíl. Dvanáct procent akcií ovládá Gabriel Fülöpp, se zbytkem, který je rozdělen přibližně mezi 3500 akcionářů, se obchoduje na pražské burze. Za posledních pět let se akcie Primoco zhodnotily o více než tři sta procent. V kratším horizontu od začátku tohoto roku do současnosti připsaly přes jedenáct procent a obchodují se za tisíc korun.