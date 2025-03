Jarní úklid investičního portfolia. Přišel čas na Evropské akcie?

Vítejte u nového vydání investičního newsletteru. Americkými trhy i nadále cloumají silné výroky amerických státníků v čele s prezidentem Donaldem Trumpem. Ty evropské, které jsou dlouhodobě pod americkou akciovou „dekou“, ukázaly poměrně pěknou stabilitu. Nejznámější americký akciový index S&P 500 klesl za posledních pět dní o 3,3 procenta, jeho evropský protějšek Stoxx 600 posiloval. Ve světě financí a investic se toho děje hodně, pojďme se podívat, co to znamená pro nás, pro drobné investory. Děkuji, že jste si k úterním novinkám z trhů vybrali Investiční newsletter e15. Pěkné čtení.

V tomto vydání se dozvíte ✅

Jarní úklid portfolia. Je správný čas na přesun aktiv do Evropy?

Bloomberg Terminal pro studenty? PFI na tom pracuje

Německý průmysl v lehkém plusu

Stručně 📻

Průmysl v Německu lehce vzrostl

Průmyslová výroba v Německu v lednu vzrostla o dvě procenta oproti předchozímu měsíci, čímž překonala očekávání analytiků a vzpamatovala se z prosincového poklesu o 1,5 procenta. Nejvíce přispěl automobilový sektor s růstem o 6,4 procenta, potravinářství rostlo o 7,5 procenta a odvětví údržby strojů posílilo o 15,6 procenta, zatímco průmysl zpracování kovů klesl o 7,7 procenta. Export v lednu klesl o 2,5 procenta, zejména kvůli slabšímu vývozu do zemí EU, i vývoz do USA poklesl o 4,2 procenta. Export do Velké Británie vzrostl o 1,7 procenta a do Ruska o 7,2 procenta. Obchodní bilance se snížila na 16 miliard eur z prosincových 20,7 miliardy eur, což spolu s plánovanými americkými cly a pokračující geopolitickou nejistotou ohrožuje hospodářský výhled Německa. Mezitím CDU/CSU po vítězství v předčasných volbách jedná o koalici se SPD, přičemž nová vláda plánuje investice 500 miliard eur do infrastruktury a zvýšení výdajů na obranu.

