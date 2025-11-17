Měření emisí se obrací naruby. Tohle chtěli autoprůmyslníci slyšet
Odvolací soud Spojených států zrušil klíčové pravidlo vlády Joea Bidena o měření efektivity elektrických vozidel, které podle kritiků uměle zlepšovalo jejich papírové výsledky. Tím přichází i tlak na opravdovou technickou inovaci, nikoli jen optimalizaci pro regulátory.
Americký odvolací soud před několika dny rozhodl, že Ministerstvo energetiky (DOE) překročilo své pravomoci, když ponechalo v platnosti takzvaný Petroleum-Equivalency Factor – tedy přepočet, který měl určit, jak se spotřeba elektřiny u elektromobilů přepočítává na spotřebu benzinu.
Tento vzorec určoval, kolik takzvaných mílí na galon (MPGe) elektromobil oficiálně dosahuje. Právě tato hodnota pak ovlivňovala, jak si daný model vede při výpočtu průměrné spotřeby celé automobilky podle amerických norem CAFE.
Soud rozhodl, že pravidlo je nezákonné a musí být okamžitě zrušeno. Tím se mění základní mechanika, podle které automobilky plní emisní cíle. A právě to dává tomuto verdiktu rozměr malé revoluce.
Rozsudek z USA sice evropské zákony přímo nemění, ale jeho ozvěna sem doznívá. Americký ústup může narušit globální rovnováhu – zatímco Evropa dál sází na přísné emisní normy a úplnou elektrifikaci, v Americe se teď otevírá prostor pro technologickou pluralitu.
Rozhodnutí přináší konec dlouho kritizovaného systému, který uměle nadhodnocoval efektivitu elektromobilů. Starý vzorec totiž nepočítal se ztrátami při nabíjení, s účinností rozvodné sítě ani s reálným chováním vozidel na silnici. Díky tomu mohla elektrická auta v papírových tabulkách působit až pětkrát účinněji než srovnatelná benzínová, přestože skutečný rozdíl byl mnohem menší.
Automobilky z toho profitovaly: příznivé hodnoty MPGe jim zlepšovaly celkový průměr flotily a přinášely emisní kredity, které mohly využít nebo prodat. Nyní tato výhoda mizí. Výrobci se budou muset více spolehnout na technický pokrok než na účetní triky – na vylepšenou aerodynamiku, lehčí konstrukce či efektivnější spalovací motory a hybridní systémy.
Rozsudek také mění celkovou strategickou mapu průmyslu. Přestože vláda Joea Bidena prosazovala masivní přechod na elektromobilitu, soudní verdikt otevírá automobilkám prostor pro širší paletu technologií. Zvlášť v době, kdy růst prodejů EV v USA zpomalil, jde o významné uvolnění napětí mezi regulací a trhem.
Změna se netýká jen právních formulací, ale samotného způsobu, jak se v USA měří spotřeba a emise. DOE nyní musí připravit nový, fyzikálně přesnější přepočet elektrické energie. Zmizí tak rozdíl mezi ideálním laboratorním a reálným provozem.
Současně se promění i kreditní mechanismy. Dosud mohly automobilky generovat emisní kredity hlavně díky přepočtovým výhodám EV. Po novém nastavení bude nutné, aby tyto kredity odpovídaly skutečnému přínosu vozidel pro snižování emisí CO₂. To zásadně promění ekonomiku výroby, vývoje i cenovou politiku.
Z pohledu spotřebitelů přinese změna větší transparentnost. Údaje o spotřebě a efektivitě budou lépe odrážet realitu. Zjednodušeně řečeno – čísla na štítku by konečně měla odpovídat tomu, co ukazuje palubní počítač.
Pro automobilky znamená rozsudek konec jedné éry a začátek nové. Vývojové plány zaměřené výhradně na elektromobily budou muset projít revizí, protože přestávají být regulačně nejvýhodnější volbou. Naopak se otevírá prostor pro hybridní a nízkoemisní spalovací technologie, které mohou novým systémem projít lépe.
Pro regulátory jde o složitější úkol. Budou muset vyvinout novou metodiku, která bude technologicky neutrální a právně neprůstřelná. Politicky je to zároveň citlivé téma: rozhodnutí oslabuje jeden z pilířů Bidenovy klimatické politiky, jež měla prostřednictvím přísných norem tlačit trh k úplné elektrifikaci.