Panika sžírá rafinerie Lukoilu, Rusové touží po penězích české Sberbank. Fairmont má nového pána
- Rusové chtějí peníze z české Sberbank
- Firma z Vysočiny dobývá svět
- Hotel Fairmont má ani ne půl roku po otevření jiné vlastníky
Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.
Prohráli jsme soudní spor v Moskvě. Rusové chtějí peníze z české Sberbank, ohánějí se rozsudkem
Rusko si žádá peníze z české Sberbank. Mají je dostat věřitelé padlé banky, a to navzdory faktu, že platby do Ruska podléhají přísným sankčním předpisům. Téma je v Rusku natolik horké, že se česká Sberbank stala předmětem hned dvou sporů před moskevským obchodním soudem.
Hotel Fairmont má ani ne půl roku po otevření jiné vlastníky
Byla to jedna z nejdražších rekonstrukcí v Praze. Trojice miliardářů Pavel Baudiš, Eduard Kučera a Oldřich Šlemr investovala do bývalého hotelu Intercontinental čtyři miliardy korun, dalších 5,8 miliardy je stálo samotné pořízení hotelu. Teď má hotel vlastníky už jen dva.
Panika kolem rafinerií a pump Lukoilu po krachu prodeje. Sankce se blíží, Bulharsko má benzin na měsíc
Ještě před týdnem se zdálo, že ruský ropný gigant Lukoil kvůli americkým sankcím hladce prodá svůj zahraniční majetek obchodníkovi s komoditami Gunvoru. Jenže historie kupující firmy vzbudila pochybnosti o obchodě a Washington ji otevřeně prohlásil za ruskou loutku. Gunvor se proto stáhl. Tím však vyvolal debatu o tom, co bude s ropnými poli, rafineriemi a čerpacími stanicemi Lukoilu. Času na řešení je velmi málo.
Miliardové investice, nárůst výroby o 800 procent a expanze do USA. Firma PBS z Vysočiny dobývá svět
PBS Group plánuje další rekordní investice, má za sebou nárůst výroby o 800 procent za tři roky i partnerství a expanzi do USA. Česká strojírenská firma z Vysočiny se stala globálním lídrem v oboru malých proudových leteckých motorů a klíčovým hráčem světového obranného průmyslu. Nedávná obvinění, že dodává součástky do ruských dronů, označuje za úmyslnou snahu ji obchodně poškodit.
VIDEO: „Po našich produktech byla poptávka už dříve, ale samozřejmě vzrostla díky aktuální geopolitické situaci a konfliktu na Ukrajině,“ vysvětluje ve FLOW generální ředitel společnosti PBS Group Petr Kádner: