Nejistota kolem Powella zasáhla trhy. Hrozí ztráta důvěry v měnovou politiku

Vítejte u nového vydání Investičního newsletteru e15.cz. Po minulém rekordním týdnu si trhy částečně oddechly – i když jsme byli svědky několika nových rekordů. To v aktuálním tržním nastavení není nic neobvyklého, jelikož jsou trhy vůči negativním impulzům odolné a stále optimisticky pokračují vpřed. Kdo si ale neoddechl, je americký prezident Trump, který se činil na více frontách a opět plnil titulky světových zpravodajských webů. Činíme se však i my a v dnešním díle si shrneme aktuální tržní situaci, podíváme se na dlouho připravovaný GENIUS Act, politický tlak na předsedu Fedu a nebude chybět ani místo pro legendárního investora Stanleyho Druckenmillera.

Je GENIUS Act opravdu geniální?

Trump vs. Powell

Projekce globálních úrokových sazeb agentury Bloomberg

Stručně 📻

Tržní shrnutí

Výsledková sezona je v plném proudu a investoři se tak ani v létě nenudí. Minulý týden se táhl ve stylu silných firemních výsledků a pozitivních makroekonomických dat, což byl hlavní důvod, proč americké akciové indexy S&P 500 a Nasdaq atakovaly nová historická maxima. Zisky velkých firem, jako jsou PepsiCo, United Airlines nebo Taiwan Semiconductor Manufacturing, podpořily optimismus investorů, kteří věří, že ziskovost firem odolá rostoucím clům a měnící se obchodní politice.

Pozitivní náladu na trzích podtrhly i lepší než očekávané maloobchodní tržby a pokles nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, což signalizuje silnou domácí poptávku a stabilní trh práce v USA. Přestože ve vzduchu stále visí zavedení plošného cla na dovoz z více než 150 zemí, trhy zatím tyto výroky příliš neznepokojují.

A zase ten Trump…

Spojené státy přijaly historický zákon GENIUS Act, který poprvé jasně vymezuje pravidla pro vydávání tzv. stablecoinů – digitálních měn navázaných na dolar. Nová legislativa otevírá dveře velkým bankám a firmám jako Zelle, aby tyto tokeny využívaly k levnějším přeshraničním platbám či ke snižování poplatků za transakce kartami. Zákon stanovuje základní požadavky na emitenty stablecoinů (např. dodržování pravidel AML), ale podle kritiků, mezi kterými je i Consumer Federation of America, postrádá zákon robustní ochranu spotřebitele a umožňuje vznik „divokého západu“ v digitálních financích.

Největší pozornost poutá stablecoin World Liberty spojený s Trumpovou rodinou, která na jeho emisi údajně vydělala 500 milionů dolarů – a projekt zároveň získal investici dvě miliardy dolarů od Abú Dhabí pro expanzi přes kryptoplatformu Binance. Kritici varují, že zákon ponechává emitentům příliš volné ruce a může vést k narušení důvěry v tradiční dolarový systém.

Téma týdne 🗞️

Politický tlak na Fed – Ztrácí trhy víru ve stabilitu měnové politiky?

Komentáře Donalda Trumpa o možné výměně šéfa americké centrální banky znovu rozvířily debatu o nezávislosti Fedu – a investoři zbystřili. Prezident Trump minulý týden naznačil, že zvažuje předčasné odvolání předsedy Jeroma Powella, kterému končí mandát až v roce 2026. Ačkoliv později svá slova mírnil, trhy už mezitím reagovaly.

Investoři okamžitě začali zajišťovat svá portfolia proti scénáři, že by Powell skutečně skončil. Spekulace o jeho odvolání vedly k prudkému pohybu na výnosové křivce – výnosy třicetiletých dluhopisů během několika minut vzrostly o 11 bazických bodů a rozdíl mezi pětiletými a třicetiletými výnosy dosáhl nejvyšší hodnoty od roku 2021. Dolar oslabil o více než procento a akciové trhy zareagovaly poklesem. Investoři vsadili na tzv. „steepener trade“, tedy na napřimování výnosové křivky, protože nový šéf Fedu by mohl být ochotnější snižovat sazby, zatímco dlouhé výnosy by reflektovaly vyšší inflační očekávání.

Historický kontext ukazuje, že zásahy prezidenta do čela Fedu jsou krajně výjimečné. Jediným případem zrealizované intervence zůstává rok 1951, kdy Truman prosadil výměnu Thomase McCabea za Williama McChesneyho Martina. Od té doby je nezávislost Fedu považována za nedotknutelnou a klíčovou pro důvěru investorů ve stabilitu amerického finančního systému.

Dnešní situace je však odlišná. Probíhá veřejně, pod drobnohledem médií a ve světě, kde trhy reagují v řádu vteřin. Nejde jen o jednotlivé osoby, ale debata se točí i kolem institucionálního rámce měnové politiky. Kandidáti, kteří by mohli Powella nahradit, včetně Kevina Warshe nebo Christophera Wallera, naznačují možnost nového „dohodového režimu“ mezi Fedem a ministerstvem financí. Zatímco někteří investoři to vnímají jako praktický krok pro efektivnější řízení ekonomiky, jiní varují, že by takový přístup mohl oslabit nezávislost Fedu a vést k politicky motivovanému tištění peněz.

Z investorského pohledu se jedná o potenciálně systémové riziko. Pokud by byla nezávislost Fedu zpochybněna, trhy by mohly začít požadovat vyšší výnosy jako kompenzaci za zvýšenou politickou nejistotu – to by zasáhlo jak trh s americkými dluhopisy, tak kurz dolaru. Otázka tak nestojí pouze na tom, zda Powell dokončí svůj mandát, ale zda nedojde k podlomení důvěry v institucionální stabilitu americké měnové politiky.

Co by vám nemělo uniknout 🚨

Technologické akcie opět táhnou Wall Street – do big techu proudí nejvíce peněz od finanční krize a investoři sázejí na jejich odolnost vůči clům i geopolitickému napětí. Proč právě technologické tituly fungují jako „bezpečný přístav“ a jak velkou roli hraje rozpočtový deficit USA, se dozvíte v článku kolegy Jaroslava Bukovského na webu e15.cz.

Pokud chcete zjistit, čím aktuální stav trhů připomíná známý myšlenkový experiment s kočkou v krabici, doporučuji si přečíst článek od Dušana Vaškovice na webu Roklen24.

Bitcoin překonal historická maxima a přiblížil se hranici 114 tisíc dolarů, podpořen přílivem peněz do ETF, firemními nákupy i politickým větrem v zádech. Růst ale není bez rizika – korelace s akciovým trhem sílí a firmy držící bitcoin ve svých rozvahách mohou být v případě propadu nuceny k výprodejům. Je nový bitcoinový bull run skutečně udržitelný? Dozvíte se na webu Wallstreet Journal.

Osobnost týdne 👑

Stanley Druckenmiller je americký miliardář a jeden z nejúspěšnějších investorů v historii, známý především jako bývalý hlavní portfolio manažer Quantum Fundu George Sorose v letech 1988 až 2000. Společně v roce 1992 sehráli klíčovou roli při tzv. „Black Wednesday“, kdy legendární spekulací proti britské libře vydělali přes miliardu dolarů během jediného dne. Druckenmiller založil v roce 1981 svůj vlastní hedgeový fond Duquesne Capital Management, který dokázal udržet průměrný roční výnos kolem 30 procent bez jediného ztrátového roku až do roku 2010, kdy jej uzavřel s majetkem přesahujícím 12 miliard dolarů. Po ukončení fondových aktivit se více věnuje filantropii, přičemž významně přispěl na lékařský výzkum, vzdělávání a boj proti chudobě.

Graf týdne 📊

Zdroj: Bloomberg

Přehledová mapa vyobrazuje očekávaný vývoj úrokových sazeb ve světě do konce roku 2025. Podle predikcí Bloomberg Economics se většina centrálních bank vydá cestou měnového uvolňování. Na snížení sazeb míří eurozóna (pokles na 1,5 procenta), Velká Británie (3,75 procenta), Kanada (2,25 procenta) či Indie (5,0 procenta). Čína, která už letos snižovala, může do konce roku stlačit svou základní sazbu až na 1,2 procenta. Naopak stabilitu plánuje Brazílie (15 procenta) a mírné zvýšení se očekává v Japonsku, kde by sazby mohly stoupnout z 0,5 procenta na 0,75 procenta. Spojené státy zůstávají výjimkou. Navzdory politickému tlaku preferuje většina členů Fedu vyčkávání. Bloomberg očekává pouze jedno čtvrtprocentní snížení v posledním čtvrtletí letošního roku, čímž by se horní hranice federálních sazeb dostala z 4,5 procenta na 4,25 procenta. Trhy přitom ještě nedávno zaceňovaly téměř dvě snížení.

Děkuju a přeji hezký den!



Martin Češka